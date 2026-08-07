M STUDIO และ ช่อง 3 ปล่อย Official First Look “ธี่หยด: สมิงเขาขวาง” “พี่ยักษ์” กำลังจะกลับมา กับจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ ก่อนเผชิญหน้าความสยอง 30 ก.ย.นี้

หลังจากปล่อยโปสเตอร์แรกออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนภาพยนตร์ทั่วประเทศ ล่าสุด M STUDIO และ ช่อง 3 เดินหน้าเปิดประตูสู่ความลึกลับครั้งใหม่ ด้วยการปล่อย Official First Look ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “ธี่หยด: สมิงเขาขวาง” พร้อมเผยภาพแรกของการเดินทางที่เต็มไปด้วยปริศนา อันตราย และความสยองที่กำลังรออยู่เบื้องหน้า
Official First Look พาผู้ชมติดตาม “พี่ยักษ์” ที่กำลังออกตามหาความจริงบางอย่างจากร่องรอยและหลักฐานปริศนา ก่อนเบาะแสทั้งหมดจะนำพาเขาเข้าสู่สถานที่ลึกลับกลางพงไพร ภายใต้บรรยากาศเงียบงันและชวนขนลุก พร้อมทิ้งคำถามสำคัญให้ผู้ชมร่วมค้นหาคำตอบว่า “สมิงเขาขวาง” คืออะไร และเหตุใดชื่อแห่งตำนานนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
นอกจากการเปิดเผยเบาะแสแรกของตำนานบทใหม่แล้ว Official First Look ยังเผยให้เห็นอีกด้านของภาพยนตร์ที่เข้มข้นและดุเดือดยิ่งกว่าเดิม ผ่านฉากแอ็กชันของ “พี่ยักษ์” ที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้าน ระหว่างการตามล่าความจริง สะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตราย ปริศนา และการเอาชีวิตรอด จากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็น
“ธี่หยด: สมิงเขาขวาง” คือเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ใน “ธี่หยด” ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปค้นหาจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ พร้อมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อน ผ่านการผจญภัยครั้งสำคัญของ “พี่ยักษ์” ที่แฟน ๆ รอคอย
เตรียมร่วมออกเดินทางสู่ป่าลึก และเผชิญหน้ากับความสยองครั้งใหม่ไปพร้อมกันใน “ธี่หยด: สมิงเขาขวาง” เข้าฉาย 30 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
https://youtu.be/M_e4IfKbmGo