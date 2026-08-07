“อิ้งค์-หมาก-กลัฟ-ปริมมี่-เฟย” แถลงข่าวเปิดตัวหนังไทยฟอร์มยักษ์ “อัศจรรย์วันทอง” เตรียมพาผู้ชมผจญภัยโลกใบใหม่นางวันทอง 3 กันยายนนี้

แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ได้สมมงของฟอร์มหนังจริง ๆ สำหรับภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” ที่ชวนทุกคนมาร่วมจารึกประวัติศาสตร์ใหม่ให้รักท็อกซิก ของ “วันทอง” นำโดย จูเลี่ยน จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบล็ค ดรากอน เตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในฐานะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ และ ผู้กำกับมากฝีมือ มุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ โดยเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ แบล็ค ดรากอน เตอร์เทนเม้นท์
เปิดงานด้วยขบวนแห่ขันหมากสุดคึกคักระหว่าง “ขุนแผน” และ “ขุนช้าง” ทำพิธีสู่ขอ “วันทอง” พร้อมกับ “สายทอง” และ “จันสอน” ร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ โดยมี อิ้งค์ วรันธร เปานิล, หมาก ปริญ สุภารัตน์,กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, ปริมมี่ วิพาวีร์ พัทธ์ณศิริ และ เฟย ภัทร เอกแสงกุล ทีมนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ ปรากฏตัวในชุดคาแร็คเตอร์ที่แต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มเหมือนในภาพยนตร์ โดยงานจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
ก่อนที่จะเชิญทีมผู้กำกับ นักแสดง พูดคุยถึงการทำงานภาพยนตร์ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกนักแสดง โปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ผสมผสานความร่วมสมัย รวมถึงงานวิชวลเอฟเฟกต์ที่เร้าใจ ตระการตา และจับตามองการพลิกภาพของนักแสดงแต่ละคนในบทบาทที่ผู้ชมไม่เคยเห็น มาไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ตามมาด้วยไฮไลต์สำคัญ กับการเปิดตัวอย่างเต็มของภาพยนตร์ “อัศจรรย์วันทอง” ให้สื่อมวลชนได้ชมกันเป็นครั้งแรกในงานนี้ ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนกลุ่มแรกที่ได้ชมเป็นอย่างไรมาก ก่อนปิดท้ายด้วยการเชิญผู้บริหารทีม แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้แก่ คุณจูเลี่ยน จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณพัทธนิษฐ์ สุวรรณสิงห์ ที่ปรึกษากรรมการ, คุณกัญญาณัฐ กรพชระ กรรมการบริษัท และ คุณจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้กำกับและทีมนักแสดง
“อัศจรรย์วันทอง” เป็นเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมพ์มาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักแสนท็อกซิกของ “นางวันทอง” ในหน้าวรรณคดีที่สุดท้ายแล้วต้องรับโทษประหารเพราะขุนแผนและขุนช้างชายที่รักทั้งสอง แต่ทำไมต้องเป็นเธอที่ต้องก้มหน้ารับชะตากรรม พิมพ์มาดาจะขอกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ของวันทองด้วยความคิดและหัวใจของเธอเอง เพื่อหาทางเอาชีวิตรอดและหนีชะตาชีวิตอันน่าอดสูนี้ให้ได้
เตรียมผจญภัยสู่โลกใบใหม่ของวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง พลิกชะตามหากาพย์รักท็อกซิกพร้อมกันใน “อัศจรรย์วันทอง” 3 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์