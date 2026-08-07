"ล่าม" ภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริงของ "เบญจวรรณ ภูมิแสน" เปิดกาล่าพรีเมียร์สุดอบอุ่น ถ่ายทอดพลังของภาษา...ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คน

อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความประทับใจ สำหรับงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ "ล่าม (LAAM : The Thai Interpreter)" ภาพยนตร์ไทยที่สร้างจากเรื่องจริงของ "เบญจวรรณ ภูมิแสน" ล่ามไทยผู้ใช้ "พลังของภาษา" เป็นสะพานเชื่อมความหวัง ความเข้าใจ และโอกาสให้กับคนไทยในต่างแดน ผ่านประสบการณ์การทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเหล่านักแสดง ทีมผู้สร้าง ศิลปิน คนบันเทิง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงภาพยนตร์ เอ็มควอเทียร์ ซีนีอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของ "ล่าม" แต่เป็นการถ่ายทอดชีวิตของผู้หญิงธรรมดาที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือผู้คนในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต พร้อมสะท้อนประเด็นด้านแรงงานไทย สิทธิมนุษยชน และคุณค่าของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งและกินใจ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์, กรรมการและกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย เบญจวรรณ ภูมิแสน (ครูเอ๋) เจ้าของเรื่องจริงที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ ร่วมถ่ายทอดมุมมองและความหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
นอกจากนี้ยังมี คริสโตเฟอร์ กอร์ช ผู้กำกับและผู้สร้าง พร้อมทีมนักแสดงนำ อาทิ สกุลกานต์ แพรรี่ พิภพมงคล (แพรรี่) ผู้รับบท "ลัดดาวัลย์", ฮีน-ศศิธร พานิชนก, สิทธิกร กันยาใจ (จ่าโอ), เกศิณี มณีอินทร์, เอิน-กัลยกร กาญจนเศรษฐ์ และ คุณอรุณศักดิ์ อ่องลออThailand consultant ร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้สู่จอภาพยนตร์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลสำคัญในแวดวงภาพยนตร์ ศิลปิน นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ และสื่อมวลชน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกจับตามอง และคาดว่าจะสร้างกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ
"ล่าม (LAAM : The Thai Interpreter)" มีกำหนดเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ ภายใต้ข้อความที่กินใจว่า "เมื่อคำพูดกลายเป็นกำแพง...ล่ามจึงกลายเป็นสะพาน" พร้อมชวนทุกครอบครัวควงคุณแม่มาสัมผัสภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ความอบอุ่น และคุณค่าของการเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะบางครั้ง...คำพูดอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิต