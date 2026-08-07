“เต้ ดราก้อนไฟว์” อดีตบอยแบนด์ ปั่นจักรยานหายไปตอนตี 4 ไม่พกโทรศัพท์ ไม่พกเงิน แฟนสาวเข้าแจ้งความ

โลกออนไลน์ช่วยกันกระหน่ำแชร์ หลังจากเพจ ข่าวคนนนท์ ได้เผยข้อความให้ช่วยกันตามหาคนหาย ซึ่งก็คือ “เต้ ธามัน เต้พันธ์” อดีตบอยแบนด์วงดราก้อนไฟว์ วัย 46 ปี โดยแจ้งเบาะแส รถจักรยานสีครีม ไม่ใส่หมวก ไม่ได้เอากระเป๋าเงินและโทรศัพท์ไป แต่สะพายเป้ ใครเจอเบาะแสให้ติดต่อเพจข่าวคนนนท์ หรือครอบครัว ขณะที่แฟนสาวของเต้ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 18.30 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา
แฟนสาวระบุว่า เต้ หายตัวออกจากบ้านพัก พร้อมรถจักรยานประมาณตี 4 ของเช้าวันที่ 6 ส.ค. ออกจากบ้านพักมุ่งหน้าไปการไฟฟ้าบางกรวย แต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยาน ไม่พกโทรศัพท์ติดตัวออกไปด้วย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ปกติเต้ออกไปปั่นจักรยาน ต้องพกโทรศัพท์ติดตัวด้วยทุกครั้ง และจะกลับบ้านพักทันที ไม่เคยหายตัวไปแบบนี้ ซึ่งขณะที่แจ้งความ เต้ยังไม่กลับเข้าบ้าน และไม่สามารถติดต่อได้ หวั่นจะได้รับอันตราย จึงเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาตัว