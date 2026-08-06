“โย ยศวดี” ตกใจ! เมื่อเจอหน้า “ต้อม รชนีกร” ย้อนถามคู่กรณี “หน้าเขาเปลี่ยน คุณพี่ยังอุทธรณ์อีกเหรอ?“

หลังจากช่วงเช้าวันที่ 6 ส.ค.69 ศาลจังหวัดนนทบุรี นัดฟังคำพิพากษาคดี ระหว่าง “ต้อม รชนีกร พันธุ์มณี” ซึ่งเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง “ปิ่น พิศพรรณ ศรีไชยยันต์” เจ้าของโรงพยาบาลชื่อดัง และคณะแพทย์ผู้ผ่าตัด เป็นจำเลย ทั้งคดีแพ่งและอาญา เรียกค่าเสียหายสูงถึง 50 ล้านบาท จากกรณีศัลยกรรมใบหน้า แล้วอ้างว่าเกิดความเสียหาย ใบหน้าผิดรูป ส่งผลกระทบต่อชีวิต และงานในวงการบันเทิง รวมถึงฟ้องเรื่องการละเมิดสิทธิ์นำรูป-คลิปขณะผ่าตัดไปเผยแพร่โดยเจ้าตัวไม่ยินยอม
โดยในวันที่ 7 ส.ค. นักแสดงสาวรุ่นใหญ่เตรียมเปิดใจถึงกรณีดังกล่าวในช่วงเช้า แต่หลังจากข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย รวมไปถึง “โย ยศวดี หัสดีวิจิตร” นักแสดงสาวก็ได้มาเมนต์ระบุว่าล่าสุดได้เจอ “ต้อม รัชนีกร” หน้าเปลี่ยนไปมาก จนตัวเองตกใจ พร้อมถามกลับคู่กรณีว่า “หน้าเขาเปลี่ยนขนาดนี้ พี่ยังอุทธรณ์อีกเหรอ?”
“เอาจริงๆ นะคะ คุณพี่ได้เห็นหน้าพี่ต้อมไหมคะ เพราะนี่เพิ่งเจอตัวจริงมา ไม่กี่วันนี้เอง ถึงกับตกใจช็อกเลยดีกว่าค่ะ เพราะเป็นคนที่รู้จักพี่เขามาตลอด เจ้าของคลินิกเองไม่รู้สึกจริงๆ เหรอคะ ว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าเขาหลังจากการทำศัลยกรรม รูปหน้าเขาเปลี่ยนเยอะมาก ยังจะอุทธรณ์อีกเหรอคะคุณพี่ คิดว่าจำนวนเงินแค่นี้จริงๆ แล้วไม่ได้มากมาย กับการรับผิดชอบใครสักคนนึง มายืนยันด้วยตัวเองเพราะเห็นมากับตาจริงๆ สงสารพี่เขาค่ะพูดจากใจ”