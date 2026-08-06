“ก้อง ห้วยไร่” สะอื้นไห้ ต้องเลือกโลง บ้านหลังสุดท้ายให้ “น้องพั้นซ์”

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจทั้งน้ำตา สูญเสีย “น้องพั้นซ์” ลูกบุญธรรมกะทันหันจากอุบัติเหตุ เผยความรู้สึกสุดช็อกและบีบหัวใจ ต้องเป็นคนเลือกโลงศพ บ้านหลังสุดท้ายให้ลูกด้วยตัวเอง เล่านาทีแรกที่รู้ข่าวนึกว่าเป็นข่าวปลอมจากมิจฉาชีพ
กรณีที่ “ก้อง ห้วยไร่” รับ “น้องพั้นซ์” ซึ่งสูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่ม เป็นลูกบุญธรรม ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทำน้องพั้นซ์ไม่ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว แต่สุดท้าย น้องพั้นซ์ กลับโชคร้ายจากไปกะทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำเอาก้อง ห้วยไร่ และภรรยาสุดช็อก ล่าสุดก้อง ห้วยไร่ ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ทั้งน้ำตา
“ประมาณ 20.30 น. ของเมื่อวานครับ ก็มีข้อความส่งมาจาก Facebook ส่วนตัวน้องเลย ทีแรกก็ดีใจ ลูกทักมา เพราะว่าปกติ ถ้าเกิดว่าเขาว่าง เขาก็จะมาไลฟ์กับน้องเดล กับน้องปิ๊งอยู่แล้ว ไลฟ์ขายของ เพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่รับเงิน พ่อจะโอนเงินให้ก็ไม่รับ ลูกจะเข้ามาหาแน่ๆ พ่อส่งของมา เป็นรูปอุบัติเหตุ (สะอื้น) ก็พยายามคิดว่าเป็นข่าวปลอมมั้ง เจน AI มากวน เพราะว่ามิจฉาชีพเยอะ ก็ส่งเป็นรูปน้องที่อยู่ในผ้าขาวแล้ว เราก็ไม่เชื่อหรอก ก็พยายามติดต่อพูดคุยเรื่อยๆ ว่านี่ใครเล่นโทรศัพท์อยู่ เขาบอกเป็นเพื่อนของน้องเองค่ะ แล้วก็ไปกับใคร แล้วก็จนได้เอาโทรศัพท์เข้าไปที่โรงพยาบาล ไปเจอแฟนของน้องพั้นซ์ ก็คือน้องต้าครับ ซึ่งก็ไปด้วยกัน แต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก ก็เลยพอรู้ว่าเป็นความจริงก็ผมว่ามันอธิบายยังไงไม่รู้ ผมเข้าใจทุกคนนะครับว่าการสูญเสียมันเป็นยังไง แล้วผมคิดว่าทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นยังไงครับ
เมื่อเช้าต้าก็ส่งมาบอกว่าเดี๋ยวไปรับร่างน้อง ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าได้เป็นคนเลือกบ้านหลังสุดท้ายให้พั้นซ์ ผมต้องได้เลือกโลงศพให้น้องพั้นซ์ ที่มันพอดีแล้วก็เหมาะสม เพราะว่าทางบ้านก็ยังงงๆ อยู่เลย เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่คุณป้า คุณป้าดูแล เราก็ให้ทางผู้จัดการโทรไปเช็กว่าจะอยู่กับน้องนานแค่ไหนยังไง เขาก็ยังงงอยู่ครับ ก็เลยบอกว่างั้นก็ติดต่อผ่านผมหรือมาเรื่อยๆ แล้วกันว่าจะทำยังไงบ้าง จะให้น้องอยู่กับเรากี่วันก่อนที่จะไปส่งน้องจริงๆ มันอาจจะฟังดูเวอร์ไปหน่อย การที่เป็นลูกเป็นพ่อกันขนาดนั้นเลยเหรอ มันฟังดูเวอร์ไปหน่อย (ร้องไห้) แต่มันก็รู้สึกไปแล้ว
ก็ไม่เป็นไรครับ ให้ลูกเดินทางไปเถอะ หน้าที่ลูกก็เดินทางไกลไป ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกผมแหละว่ายังไง พี่ๆ ทุกคนยังไงก็ฝากซัปพอร์ตเด็กๆ ด้วยนะครับ ผมว่ามีคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากบนโลกนี้มากมายมหาศาลเลย โอเค วันนี้เราอาจจะได้โฟกัสเรื่องของน้องพั้นซ์ ก็ให้มันเป็นธรรมกับทุกคนนะครับ ว่าพวกเราสามารถต้องพลัดพรากจากกันได้ตลอดเวลา มันไม่มีกำหนดบอกไว้เลย พรากแน่นอน แต่ว่าเราจะอยู่กับการพลัดพรากยังไงให้ไปต่อ ให้คนอยู่ครับ”