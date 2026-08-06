สสปท. ปักหมุดสุราษฎร์ฯ ยกระดับ "Safety Culture" ชู Smart Safety ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้

ดร.นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย ผู้ประกอบกิจการ และแรงงานจากพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมอย่างคึกคัก
ดร.นันทชัย กล่าวว่า ปัจจุบัน "ความปลอดภัย" เป็นวาระสำคัญของประเทศ ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้แรงงาน โดยมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสถานประกอบกิจการเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งภาคใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญทั้งด้านท่องเที่ยว เกษตรกรรม และโลจิสติกส์ ที่กำลังเผชิญความท้าทายจากรูปแบบการทำงานใหม่ๆ และความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ สสปท. จึงมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเชิงรุกผ่านแนวคิด Smart Safety ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoT และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analytics) เพื่อคาดการณ์และป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ
“สสปท.ตระหนักว่า ความปลอดภัยในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสถานประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่ง สสปท.ได้ขยายการทำงานไปสู่สถาบันการศึกษา อย่างการจัดงานในครั้งนี้ สสปท.ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งสถาบันการศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย”
พร้อมกันนี้ ได้ผลักดันการสร้าง Safety Culture ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยย้ำว่า "ความปลอดภัยไม่ใช่ต้นทุน แต่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด" การเปลี่ยนจาก "การแก้ไข" มาเป็น "การป้องกันก่อนเกิดภัย" จะช่วยลดความสูญเสีย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน