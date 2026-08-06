เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เปิดโรงงานแห่งใหม่ในชลบุรี เดินหน้าขยายฐานการผลิตสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมแกร่งยุทธศาสตร์ระดับโลก

บริษัท เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด การเปิดโรงงานแห่งใหม่นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกลุ่มบริษัทเหิงลี่ ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการผลิตในระดับสากล ภายในงานมีพิธีการสำคัญ ได้แก่ การกล่าวเปิดงาน การแสดงกลอง การเชิดสิงโต พิธีเบิกเนตรสิงโต การตัดริบบิ้นเปิดโรงงาน และการถ่ายภาพร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเก่อ กวนห้าว ประธานกรรมการ บริษัท เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี จำกัด นายจิน หัวสู่ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท หังชา กรุ๊ป นายเฮ่อ ชุนผิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท หังชา กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด และนายจิน หางเชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท WHA ตลอดจนผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พิธีเริ่มต้นด้วยการแสดงกลองที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย สื่อถึงจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก ความมุ่งมั่น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของบริษัท ขณะที่การเปิดใช้งานโรงงานแห่งใหม่นี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเหิงลี่ กรุ๊ป ในการขยายเครือข่ายการผลิตระดับโลก และวางรากฐานสู่การเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับรองรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
นายเก่อ กวนห้าว ประธานกรรมการ บริษัท เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านทำเลที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน และบทบาทในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจระดับโลกของบริษัท
ในอนาคต เหิงลี่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการแปรรูปโลหะแบบครบวงจร ยกระดับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและจีน รวมถึงพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่งและได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ
ด้าน นายกานต์ กาญจนวิจิตร วิศวกรจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 กล่าวว่า การลงทุนของเหิงลี่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมการลงทุนของประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการจ้างงาน การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตในภูมิภาค
ขณะที่ นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เหิงลี่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปโลหะและการผลิตอัจฉริยะมาอย่างยาวนาน การลงทุนในประเทศไทยครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยกลุ่มบริษัท WHA พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายจิน หางเชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการเปิดดำเนินงาน เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
บริษัทจะยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และนวัตกรรม พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่
นายเฮ่อ ชุนผิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท หังชา กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวในฐานะตัวแทนพันธมิตรทางธุรกิจว่า การเปิดดำเนินงานของโรงงานเหิงลี่ในประเทศไทยจะช่วยเสริมศักยภาพและเติมเต็มห่วงโซ่อุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมคาดหวังว่าทั้งสองบริษัทจะต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
ภายในงานยังมีพิธีเบิกเนตรสิงโตและพิธีตัดริบบิ้นเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ โดยนายเก่อ กวนห้าว และนายจิน หางเชา ร่วมประกอบพิธีเบิกเนตรสิงโตเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าสู่พิธีตัดริบบิ้น ท่ามกลางเสียงปรบมือและการแสดงความยินดีจากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด คณะผู้บริหารและแขกผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมถ่ายภาพ และรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ
ในอนาคต บริษัท เหิงลี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับโลก ยกระดับศักยภาพด้านการผลิตและบริการแปรรูปโลหะแบบครบวงจร พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างไทยและจีน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว