“ใหม่ เจริญปุระ” แจ้งความเพจกุข่าวทิ้งแม่ ยันดูแลสุดหัวใจหลังผ่านวิกฤตเลือดคั่งในสมอง จะดูแลจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ (คลิป)

“ใหม่ เจริญปุระ” ควงคุณแม่สยบข่าวลือทิ้งแม่ไว้ที่บ้านสุขสุดท้าย ลั่นแม่คือพระในบ้านที่รักที่สุด แจ้งความเอาผิดเพจกุข่าว ทำเสียชื่อเสียง จากขำทำร้องไห้ ก่อนเล่าอาการแม่ล้ม 3 ครั้งเลือดคั่งในสมองกว่าจะผ่านวิกฤตมาได้ ยันไม่คิดทอดทิ้ง จะดูแลจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา กับข่าวที่ว่านักร้องดีว่ายุค 90 “ใหม่ เจริญปุระ” ทอดทิ้งคุณแม่ โดยการพาไปไว้ที่บ้านสุขสุดท้าย ที่สองพี่น้อง “บิณฑ์ - เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์”สร้างเอาไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบิณฑ์ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ล่าสุดทางฝั่ง ใหม่ เจริญปุระ พร้อมกับ คุณแม่วิภากร สนธิกุล, แมว จันทร์แก้ว เจริญปุระ (พี่สาวคนโต)และ ฎนิด ณภัค ภัทรวิมลฎผู้จัดการส่วนตัว ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้ ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง แม้บางเพจจะลบข่าวนี้ทิ้งไปแล้ว แต่ตนก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อน
“ก็อย่างที่ทราบข่าวกันดีนะคะ ก็คือวันนี้ไม่ได้มีอะไรจะพูดมากมายไปกว่าให้เห็นด้วยตาดีกว่า ให้เห็นด้วยใจนะคะ พี่สาว คุณแม่ อยู่ข้างๆ ใหม่ ณ ตรงนี้ ขาดอีกสองคนคือพี่ปูกับพี่กุ้งไม่ได้มา เรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะ ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ คุณแม่หน้าแจ่มจรัสนะคะ ซึ่งจริงๆ แกก็เพิ่งผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมา ล้ม 3 ครั้งอย่างที่ทุกคนทราบนะคะ ก็มีภาวะเลือดคั่งสมอง ก็ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วอย่างสวยงามนะคะ
ณ วันนี้พอเจอข่าวที่ไม่มีข้อมูลความจริงอยู่ตรงนั้น คุณแม่ก็แอบเศร้าใจ แล้วทางครอบครัวใหม่ก็แอบเสียใจ เพราะแม่ก็นอนไม่หลับเลย เพราะว่าจริงๆ ท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะคะ อายุ 87 แล้ว พอมีเรื่องราวแบบนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้ใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องรื่นรมย์อยู่แล้ว ยิ่งไม่ใช่เรื่องความจริงมันก็แอบตลก จริงๆ ใหม่ตลก ใหม่นึกว่าเป็นเรื่องขำๆ นะตอนแรก พอดูไปดูมามันเริ่มไม่ค่อยขำ มันเริ่มกระพือขึ้นๆ ตอนนี้โซเชียลค่อนข้างรุนแรงบางคนก็ไม่รู้ว่าอันไหนเท็จ อันไหนจริง ใหม่ต้องขอบพระคุณทุกคนจริงๆ เพราะว่าสุดท้ายทุกคนก็ได้ชี้แจงแถลงไขผ่านทางน้องต่ายไป ขอบคุณทุกสื่อจริงๆ แล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีแม่คนเดียว พ่อคนเดียวในชีวิต เป็นแม่พระในดวงใจนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลย คือใหม่คงไม่ดูแลแม่ไม่ได้ ใหม่ทำงานทุกวันนี้เพื่อจะดูแลแม่ใหม่อย่างดีที่สุดค่ะ
ส่วนในเรื่องของคุณท็อป (บิณฑ์) ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่มากมายนะคะ ในการที่ช่วยออกมาชี้แจง แล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะกับบ้านสุขสุดท้าย เราต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโครงการที่ดีที่พี่ท็อปทำเพื่อสังคม พี่ไทด์ (เอกพันธ์) ทำเพื่อสังคมมาเนิ่นนานมาก เพราะฉะนั้น การที่ไปพูดกระทบกระทั่งกันแล้วมันโดมิโนกันไปหมด แล้วทำให้หลายๆ ท่านเสียหาย ใหม่เสียหาย ครอบครัวใหม่เสียหาย คุณแม่ใหม่เสียใจ ใหม่คิดว่ามันก็จะไม่ค่อยน่ารักสักนิดหนึ่งนะคะ พอเราไม่ได้ใช้วิจารณญาณในบางท่าน บางทีมันก็ลงกันไป คุณเอาที่ไหนมาเขียน ใหม่ก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่ลบเพจกันไปในหลายๆ เพจ เพราะว่ามันไม่ถูกต้อง แล้วก็อยากให้อยู่บนความถูกต้องนิดหนึ่ง”
นิด : “พี่ใหม่ทราบข่าวเมื่อวันที่ 1 ค่ะ แต่ว่าเหมือนโพสต์วันที่ 31 นะคะ แต่เผอิญมีคนแชร์ออกไปเยอะมาก แล้วก็มีคนคอมเมนต์ด้วยอารมณ์ที่หลากหลายกัน บางท่านที่ไม่รู้ก็จะพูดกันไปต่างๆ นานา ซึ่งก็ทำให้ใหม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกันนะคะ”
ใหม่ : “ก็แอบร้องไห้แหละ จริงๆ ก็เศร้า ร้องไห้เลย แรกๆ ขำอยู่ แต่พอสักพัก เอ้า ทำไมเริ่มเครียด มันเยอะขึ้นๆ แล้วหันมาแม่ก็เริ่มนอนไม่หลับ คือทุกวันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราอยากให้แม่มีความสุขนะ นี่คือที่สุดละ กินดี อยู่ดี มีความสุข แม่ยิ้มได้มันก็คือที่สุดของคนเป็นลูกทุกๆ คนนะคะ พอมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันกระทบแม่ มันกระทบเรากระทบกันไปหมดเลย แล้วก็พี่ๆ ทุกคน หลานทุกคนก็พยายามช่วยกันลง เพราะตอนแรกใหม่ก็คิดว่ามันยังไม่ได้ดูรุนแรง ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับใหม่จริงๆ จะรู้ว่าใหม่ตัวติดกับแม่ อยู่กับแม่ เรียกว่าเกือบจะเป็นลูกแหง่อยู่แล้ว แม่ติดใหม่ ใหม่ติดแม่ คอนเสิร์ตก็มีคุณแม่ออนสกรีนอยู่ ก็เลยคิดว่าคนที่ลงนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่แฟนคลับเรา ไม่ได้รู้เรื่องราวของเรา แล้วก็จะด้วยเหตุผลใดใหม่ก็ไม่ทราบ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริง ที่ร้องไห้เพราะแม่นอนไม่หลับ เล่าสู่กันฟัง กลายเป็นพันคน ร้อยคน เริ่มเป็นหมื่น มันก็เริ่มไม่ตลกแล้ว ไม่ได้ขำแล้วนี่ ที่สำคัญไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ”
นิด : “จากเพจแรก ต่อไปเพจที่สอง แล้วมีต่อไปเพจที่สาม ซึ่งมันก็มีการแชร์ และมีการลงภาพด้วย คราวนี้เราก็มาจัดชี้แจง เพราะว่าในฐานะที่เราก็ต้องปกป้องสิทธิ แล้วก็ชื่อเสียงของพี่ใหม่ แล้วก็คุณแม่ด้วยว่ามันไม่เป็นความจริงค่ะ”
คุณแม่ : “ไม่ทราบ ใครมาพูดที่บ้าน”
ใหม่ : “แม่นม พี่เลี้ยง แล้วก็นิดนี่แหละ”
คุณแม่ : “เราก็อ้าว ทำไมเขาให้ข่าวว่าไปอยู่บ้านสุขสุดท้าย ตกใจเลย เคยไปจริงค่ะ ไปทำบุญ”
ใหม่ : “ใช่ ใหม่ แม่ พี่แมวจะไปทำบุญที่นั่น แล้วก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ร่วมบุญกัน เพราะว่าไม่ใช่แค่แม่กับพี่แมว พี่ท็อป พี่ไทด์คือน่ารักมาก แล้วใหม่ก็ช่วยเหลือสังคมในลักษณะที่เราพอจะทำได้ เราทำตลอด ทำเสมอๆ โดยเฉพาะที่ไม่ต้องมาออกข่าว ไม่ต้องมาอยู่ในสื่อ เราก็ทำเบื้องหลังปิดทองหลังพระอะไรของเรา เราทำประจำ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทำ เพราะเรายืนอยู่ในสปอตไลท์ อะไรที่เราคืนกลับสังคมได้ เราต้องทำ ใหม่ก็ทำ”
เผยแจ้งความไว้แล้ว เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง
นิด : “ถามว่าจะดำเนินคดีไหม ตอนนี้เบื้องต้นก็คือแจ้งความไว้ก่อนนะคะ จริงๆ ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวบานปลาย ถ้าเพจต้นเรื่องลบโพสต์ หรือให้ข้อมูล หรือขอโทษ หรือใดๆ เราก็ยินดี แล้วก็ขอบพระคุณมากๆ แต่ยังไงก็เพื่อปกป้องสิทธิแล้วก็ชื่อเสียงไว้ ก็คงต้องมีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ ซึ่งพอเขาลบโพสต์ไปแล้ว ก็ไม่ได้มีทักมาส่วนตัวค่ะ คือต้องบอกว่าตอนนี้ข้อมูลข่าวสารใดๆ มันมีการแชร์ มีการพูดถึงกันในโซเชียลมากมาย มันมีทั้งเท็จทั้งจริงอะไรมากมายไปหมด เราก็คงไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ที่ทางเพจต้นเรื่อง หรือว่าที่แชร์ๆ กันไปจะกรุณา”
ใหม่ : “เพราะว่าบางทีก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่ง คือเราก็ไม่รู้หรอกคนนี้คิดอะไร คนนี้ทำเพราะอะไร เหงาอยู่หรือเปล่า ก็คือเราไม่รู้ใครคิดอะไร เราไม่สามารถไปก้าวล่วงด้วย เพียงแต่ว่าพอมากระทบตัวเรา กระทบครอบครัวเรา แล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องไม่จริง มันเกิดความเสียหาย แล้วมันเริ่มเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี จริงๆ ชีวิตแต่ละวันมันก็ไม่ได้ง่ายๆ กันอยู่แล้วในการจะใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้ แต่เราพยายามทำความดี ทำไมกลายเป็นมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”
นิด : “บางคนอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลอยู่ตลอดเวลา พอเห็นอันนี้ปุ๊บฝังใจไปแล้วว่าใหม่ เจริญปุระเป็นแบบนี้เหรอ มันก็เชื่อไปแล้ว ซึ่งอันนี้มันก็คงยาก”
บอกเป็นคนที่รักแม่มาก ตั้งใจไว้แล้วว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดลมหายใจ
ใหม่ : “ถามว่าเสียใจไหม คือมันหมดกำลังใจสำหรับบางห้วงอารมณ์นะคะ เพราะว่าเราคือมนุษย์ เราก็ต้องมีอารมณ์ แต่เรารู้ดีว่าเราทำดี คนจะเห็นไม่เห็น เราปิดทองหลังพระ วันหนึ่งมันก็ต้องล้นออกมาข้างหน้า แล้ววันนี้ใหม่มีคนรักท่วมท้นในระดับที่ใหม่มีอยู่นี่ ใหม่ก็ภูมิใจ ปลื้มใจกับชีวิตใหม่มากพออยู่แล้ว คนรักเท่าผืนหนัง คนชังมันก็ต้องมี เราจะมาหวังให้ทุกคนรักเราหมดมันเป็นไปไม่ได้ แต่ในการไม่รัก ไม่ว่า แต่ไม่รักแล้วอย่ากุ (หัวเราะ) กรุณาอย่ากุ แม่เราจะ 90 แล้ว คือคนที่รักเรา เขาจะไม่รู้สึกหรอก เพราะเขารู้ว่าใหม่มันรักแม่ แต่พอคนที่เขาอยู่ไกลเขาจะมองว่าใหม่เปลี่ยนไปหรือเปล่า แต่ว่าตราบใดที่เราหลับตาลง หรือลืมตาครั้งใดเรารู้ว่าเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณ เรารู้ว่าเขาคือแม่พระในดวงใจของเรา เราจบ เราทำดี เรารู้ดีว่าเราทำ
ถามว่าแปลกใจไหม ก็สงสัยเหมือนกัน เมื่อคืนเอาจริงๆ นอนไม่หลับ ก็เลยต้องเรียนเชิญพี่น้องมาแล้วค่ะ ต้องมาเล่าสู่กันฟังว่ามันไม่ใช่แล้วนะ แล้วเราอยู่ในสปอตไลท์ คือคุณอาจจะพูดก็ได้ใหม่อ้วนไป ใหม่ผอมไป ใหม่ทำอะไร คือเขาพูดได้เพราะเราอยู่ในสปอตไลท์ แต่อยากกราบเรียนนิดนึงว่า บางเรื่องที่พูดไป ถ้าเป็นอย่างเรื่องขนาดนี้ ใหม่ว่ามันน่าเกลียดนิดนึง แล้วมันก็ดูไม่ดี แล้วมันก็ไม่ยุติธรรม ไม่แฟร์ด้วยค่ะ
คอมเมนต์ไหนที่รู้สึกไม่ดี จริงๆ ใหม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ ผู้จัดการใหม่จะอ่านค่ะ เพื่อนใหม่เป็นคนแคปมาให้ แต่จริงๆ ชีวิตเราไปนั่งฟังแต่คอมเมนต์ ใหม่บอกเรียนตามตรงว่า ใหม่คงไม่ได้ทำอย่างอื่น ชีวิตมันมีเรื่องราวเยอะแยะที่เราต้องปฏิบัติ ต้องทำ ชีวิตเราพยายามหาเรื่องบวกในทางด้านที่ดี แต่ก็ว่าไปตามกระบวนการ ตอนนี้ก็ได้แจ้งความไว้เรียบร้อยค่ะ
ก็ต้องยืนยันนะคะว่าโครงการของพี่ท็อป ใหม่รู้จักเขามาตั้งแต่ใหม่อายุ 15-16 เป็นโครงการที่ดีที่เขาช่วยเหลือสังคม แต่นี่พอกระทบใหม่ แล้วไปกระทบของเขาอีก กระทบแม่ใหม่อีก ใหม่เป็นพี่ท็อป ใหม่ก็เสียกำลังใจ ใหม่บอกตัวเองจนวันสิ้นลม ใหม่ก็จะดูแลผู้หญิงคนนี้เพราะใหม่รักเขา เขาให้กำเนิดใหม่ แล้วใหม่ได้ดิบได้ดีทุกวันนี้ นอกเหนือไปจากแฟนคลับ ผู้อยู่เบื้องหลัง แล้วจริงๆ คือแม่ใหม่ เพราะใหม่เชื่อว่าเขาเป็น Wind beneath my wings ใหม่เชื่อว่าลูกทุกคนก็ควรจะระลึกแบบนี้ ใหม่ถูกสั่งสอน บ่มสอนมาแบบนี้ ใหม่อยากทำแบบนี้ คือจริงๆ ใหม่ไม่จำเป็นต้องมาพูดออกสื่อว่า อุ้ย ฉันรักแม่ฉันนะ ฉันดีต่อแม่ฉัน ใหม่ทำที่บ้าน ใหม่มีความสุขแล้ว แต่วันนี้พอมันมีเรื่องที่เป็นคลางแคลง มันต้องมาแก้ไขข้อกังขาค่ะ”
คุณแม่ : “เขาดูแลเต็มที่ ค่ารักษาแพ้ง แพง ถ้ารู้จะไม่ไปรักษา พอรักษาเสร็จเขาบอกว่าเท่าโน้นเท่านี้ โอ้ยตายแล้วใหม่”
ใหม่ : “คือจริงๆ ไม่ต้องบอก แม่เขาก็สืบค่ะ (หัวเราะ) แล้วเราก็แอบศีล 5 ไม่ครบ ก็ต้องแอบโกหกว่าเท่านี้เอง ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอด้วย เพราะจริงๆ ยอมรับเลยก่อนที่ใหม่จะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ย ชีวิตใหม่ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนปั่นป่วนเยินมาก เพราะเราไม่รู้ว่าแม่จะกลับมาเหมือนเดิมไหม ไม่รู้ว่าแม่จะกลับมาแข็งแรงไหม เพราะการที่ผู้หญิงคนนึงอายุมาก 80 กว่า แล้วล้ม 1 ครั้ง นี่คือแรงแล้ว เลือดคั่งสมอง แกล้มครั้ง 2 ครั้ง 3 ณตอนนั้นยังคิดเลยว่าอาจจะต้องขอถอนตัวเองจากการเล่นคอนเสิร์ตเลย เพราะว่าไม่มีกำลังและเรี่ยวแรงจะเล่นต่อ เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพระของเรา พอพระเป็นอย่างนี้ เราขอไปตั้งสติ แต่สุดท้ายอาจจะด้วยบุญวาสนา ด้วยคุณหมอ ด้วยความแข็งแกร่งของคุณแม่ ด้วยใจที่สู้ ด้วยพี่น้องทุกคนรวมตัวกัน โดยเฉพาะภรรยาของพี่เต๋อก็คือพี่อี๊ดนะคะ คุณหมอปรกิต พี่เจี๊ยบ ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน แล้วก็ทำให้แม่กลับฟื้นขึ้นมา แล้วก็แข็งแรง ทำให้ใหม่รู้สึกพร้อมสู้ไปกับทุกอย่าง เพราะว่าเรารู้ว่าแม่เรา comeback แล้ว
ดูแลตลอดค่ะ เพราะว่าคุณแม่ดูแลยากนิดนึงค่ะ 7 โมงเช้าแม่หายไปแล้วค่ะ แล้วแม่อาจจะกลับมาอีกทีใกล้ 2 ทุ่มค่ะ คือแม่เขาจะเที่ยวแบบทัวร์ทั่วไทย แม่เป็นพรีเซ็นเตอร์ ททท. ได้เลย แกก็อยากใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่า ณ เวลาตอนนั้น 4 เดือน ถึง 6 เดือน คุณแม่ร้องไห้ทุกเย็น ทุกวัน จนเราแบบ แม่ร้องไห้ทำไม แม่เป็นอะไร คือแม่กระทบกระเทือนที่สมองค่ะ คือแม่เราเป็นคนสตรองมาก ไม่ค่อยร้องไห้ แต่ทำไมแม่ร้องไห้ทุกวัน พอนี้เขาหาย เขาคงเก็บกด แกก็อยากมีความสุข อยากใช้ชีวิต ฉันจะไปช้อปปิ้ง ฉันจะไปทานข้าวร้านนั้นร้านนี้ ก็มีพี่แมว มีทีมเฮโลกันไป (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นตอนนี้ใหม่เป็น Wind ที่อยู่ข้างหลังคุณแม่แทนนะคะ (หัวเราะ)”
เผยเกือบจะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตแล้ว เพราะคุณแม่ป่วยกะทันหัน
พี่แมว : “ก็ต้องยอมรับว่าครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่าตอนที่คุณแม่ล้ม เราก็ไม่ได้ทราบหรอกว่ามีเลือดซึม คุณแม่เริ่มพูดแบบงงๆ พวกเราก็เลยสงสัย ก็พาคุณแม่ไปหาหมอถึงได้ทราบว่ามีเลือดซึมในสมอง เราก็เริ่มจัดการหาคุณหมอ ให้คุณหมอดูคุณแม่ ซึ่งใหม่ก็ตกใจมากที่สุด ร้อง”
ใหม่ : “ร้องไห้โฮ ตอนล้ม แม่พูดคำแรกว่าอย่าให้น้องใหม่รู้นะ (หัวเราะ) ซึ่งโทษนะคะ เลือดเต็มพื้นเต็มครึ่งห้อง เลือดไหล แต่บอกอย่าให้น้องใหม่รู้นะ เป็นไปไม่ได้ คือแม่เขาจมูกหักนิดนึง แล้วก็เร็วๆ นี้ก็ต้องไปผ่าตัดตา แล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของกระดูกที่มันเปราะแล้วแตกข้างใน แล้วมันต้องสมานเส้นประสาท คือใหม่ว่าเป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัว ถ้าเรามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้าน แล้วเราก็จะต้องคอย follow up ว่าอะไรเป็นอะไร ซึ่งเราก็ต้องทำอยู่แล้ว วันนั้นมันเพียงแต่ว่าปัจจุบันทันด่วน มาเคาะห้องกันเกือบตี 04:00 น. มันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ เขาก็อุ้มพาแม่กันไป แล้วใหม่เองตื่นขึ้นมาในบ้านโล่งหมดเลย”
นิด : “กลัวเขาตกใจ ก็เลยยังไม่กล้าบอก แต่ต้องรีบพาแม่ไปหาหมอ แล้วก็สุดท้ายก็วนรถกลับมารับใหม่ไป ก็เข้าใจดี เพราะเขาเป็นความรู้สึกช้านิดนึง เขาก็ค่อยๆ มา”
ใหม่ : “ก็ช็อกนิดนึงค่ะ แต่สุดท้ายขอบคุณสวรรค์ ขอบคุณทุกอย่างค่ะ”
เตรียมรวมพลญาติๆ มาร่วมฉลองวันแม่ด้วยกัน
ใหม่ : “ถามเขาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะรวมพลกันนะคะ แม่อยากทานที่ไหน ก็จะมีร้านที่เขาโปรดอยู่ไม่กี่ร้าน แล้วก็จะได้พาคุณแม่ไป คือจริงๆ ทุกวันสำหรับใหม่เป็นวันแม่อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าวันที่ 12 ก็นิดนึง วันแม่แห่งชาติ รวมญาติกัน ซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้คุณแม่อยากทำอะไรบ้าง ช้อป แอนด์ ช้อป ค่ะ (หัวเราะ) แม่มีชุดอยู่ประมาณ 400,000 ชุดค่ะ”
คุณแม่ : “ก็คงเที่ยวในเมืองไทยค่ะ เมืองนอกคงไปไม่ได้ แต่อยากไปเมืองนอกทุกวัน ก็ถามหมอว่าดิฉันนั่งเครื่องบินได้ไหม เขาบอกไม่ได้ ก็ถ้าใกล้ๆ อาจจะโอเค ถ้าไกลๆ คงไม่ได้”
ใหม่ : “คือใจเขาสู้ แต่ร่างบางทีมันก็ไม่ไหว แล้วแม่ใจร้อนมาก”
พี่แมว : “ตอนนี้สุขภาพน่าจะกลับมาเกือบเต็มร้อยนะคะ แต่ว่าก็ยังมีเล็กๆ น้อยๆ”
ใหม่ : “มีสโตรกมาก่อน เขาก็มีหลงลืม แต่ถ้าใหม่อายุ 85 ใหม่ก็อยากเจ๋งได้ขนาดแม่ เพราะต้องยอมรับความจำเขา วันก่อนไปทานข้าวกับน้องแหม่ม (คัทลียา กระจ่างเนตร) แล้วก็เพื่อนอีกคน คือพูดได้เป็นช็อตๆ บ้านอยู่ที่นี่ ไปที่นั่น อยู่อังกฤษ บางเรื่องใหม่ยังจำไม่ได้ แต่มันก็มี On-off นะคะ อันนี้ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้ว
น้องแหม่มก็น่ารักมาก คือนั่งทานข้าวกัน น้องแหม่มเขาก็อยากจะเลี้ยงพี่ใหม่ในเรื่องคอนเสิร์ตของเขาว่า Success ก็นัดกันเอาไว้ ไปซื้อพวงมาลัยกันตอนไหนไม่รู้ แล้วก็เดินมา คือซึ้งกับน้องคนนี้จริงๆ เขาน่ารักจริงๆ เป็นน้องในวงการอีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้จริงๆ น่ารักมาก ทุกคนเลยรักเขา แม่เป็นแฟนคลับเขาด้วย แม่ก็รักเขา”
ตั้งปณิธานกับตัวเอง ขอทำเพื่อสังคมในส่วนที่พอจะทำได้
ใหม่ : “การที่ใหม่อยู่ในสปอตไลท์ก็ต้องขอยืนยันตรงนี้ว่า อะไรที่เราทำได้ ที่มันจะเป็นตัวอย่างดีๆ ให้กับแฟนคลับของเราในรุ่นหลัง ใหม่มีแฟนคลับหลายเจนมาก ไม่ว่าจะเป็น X, Y หรือว่า Z ตอนนี้ โดยเฉพาะ Z แล้วก็มีครอบครัวบางท่าน เขาก็พาลูกเขามาฝากฝังกับใหม่ก็มี เราก็โอ้โห นี่ไม่ได้เปิดเนอร์สเซอรีนะ แต่ทำไมแม่เขามั่นใจในตัวเรา ซึ่งมันเป็นตั้งแต่ Day 1 ของการทำงานในวงการเต้นกินรำกินของใหม่อยู่แล้ว ใหม่ ใหม่ตั้งปณิธานกับตัวเอง คือเราไม่อยากได้ให้น้องๆ แฟนคลับมาตามเราในผับในบาร์ ไม่ต้องการให้น้องๆ มาตามในเรื่องราวที่ไม่ดีบางคนมองเต้นกินรำกินสมัยยุคเบบี้บูม หรือสมัยยุคก่อนๆ นี่ก็จะเป็นเรื่องไม่ดี ถึงวันนี้มันคนละเรื่อง มันกลายเป็นเรื่องดีงาม มันเป็นเรื่องที่มีรายได้ตอบแทนค่อนข้างเหมาะสม เขาก็อยากให้ลูกเขาเข้ามา แต่เราอยู่มาตั้งแต่ยุคนั้น
ทีนี้พอเรามาทำงานตรงจุดนี้ อะไรที่เราคืนสังคมได้ อย่างเร็วๆ นี้ ใหม่ก็จะเป็นซื้อขาเทียม ใหม่ไปซื้อผ้าห่อศพ ใหม่ไปทำบุญถวายพระ ใหม่ไปช่วยวัว ไถ่ชีวิตวัว ใหม่ไปทำอะไรก็ตาม ใหม่ก็จะบอกให้ Mai Charoenpura Official Fanpage หรือว่าจะอยู่ในทุกๆ สื่อโซเชียลของใหม่ รายงานทุกคน เงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ในคอนเสิร์ต แล้วเอาทิปมาให้ใหม่ ใหม่ก็จะถอดทุกอย่างออกไป รวบรวมเงินทั้งหมด เอาไปทำบุญ แล้วก็เอาไปกระจาย ใหม่อยากมอบให้เด็กพิการ อยากมอบให้กับหมาที่ป่วยอยู่ ไปซื้ออาหาร ไถ่ชีวิตวัว หรือบางท่านที่ประสบปัญหาอยู่ มาร่วมไหม เพราะจริงๆ แล้วใหม่ก็ไม่ได้อยากได้ปัจจัยตรงนี้จากใครหรอก แต่ในเมื่อทุกคนมอบตรงนี้มาให้ใหม่ อะไรที่เราทำได้เราทำ ส่วนอะไรที่มันใช้ภาพปฏิบัติ หรือใช้การกระทำอะไรใดๆ ที่มันจะเป็นตัวอย่าง แล้วส่อไปในทางที่ดี เราอยากให้น้องๆ เราได้จับตรงนี้ แล้วเอาไปทำ
การที่เราอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงสื่อ แล้วเรากลายเป็นสิ่งที่เขาจับต้องได้ แล้วเขานำไปใช้ เอาเรื่องราวของเราดีๆ เอาไปใช้ไปทำ ใหม่ว่าที่สุดแล้ว มันยิ่งกว่ารางวัลโนเบล มันเหมือนทำบุญกับคน ทำดีต่อคน ทำดีแล้วมีคนเห็น”
พี่แมว : “ก็คือในฐานะที่เป็นลูกคนหนึ่งนะคะ ยังไงลูกทุกคนก็รักแม่ เพราะแม่เลี้ยงดูเรามา เกิดเรามา เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราสามารถตอบแทนบุญคุณ ได้ พวกเราก็จะทำ เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้แม่ไปอยู่ที่อื่น เพราะว่าพวกเรามีความสามารถ มีความรัก มีทุกอย่างที่เราให้แม่ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกๆ คน ว่าไหนๆ วันแม่แล้ว ก็อยากให้ลูกทุกคน รักคุณแม่มากๆ นะ รักคุณพ่อด้วย”
ใหม่ : “ใหม่เองก็เพิ่งไปดูหนังอยู่เรื่องหนึ่ง เขาพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ใหม่ยังอึ้งมาถึงทุกวันนี้ เขาบอกว่า บางคนชอบคิดว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราไปตลอด แล้วก็เลย ไม่เป็นไรหรอก แม่อยู่ข้างบ้าน พ่ออยู่ตรงนั้น แม่อยู่ตรงนี้ จริงๆ แล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอด เพราะฉะนั้น จงระลึกอยู่เสมอว่าจริงๆ แล้ว เราโชคดีเหลือเกินที่เขายังอยู่กับเรา อะไรที่เราทำให้เขาได้ น้ำสักแก้ว อาหารสักมื้อ เขาไม่ได้ต้องการเงินทองจากเราหรอก แต่เขาต้องการความรัก ความอบอุ่น เพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำได้ในวันที่ท่านยังอยู่ ในวันที่เรายังทำได้ ทำเถอะ ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสทำ เพราะฉะนั้นใหม่ดีใจจังเลยที่ใหม่ได้มีโอกาสตรงนั้น แล้วใหม่ก็ยังจะขอยึดมั่นในการทำดีต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกับมารดาใหม่ ครอบครัวใหม่ หรือกับสังคม เพราะใหม่ตั้งใจจะทำ แล้วใหม่ก็อยากทำจนวันใหม่สิ้นลมอยู่แล้ว ใหม่อยากทำ”