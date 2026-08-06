ถึงคิวเด็กข้างบ้าน!! BOYNEXTDOOR เคาะประตูเรียก ONEDOOR ไทย เปิดบ้านรับความสดใส กับคอนเสิร์ตใหญ่ในไทย “BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BANGKOK” ปักดีเดย์ 30 ม.ค. ปีหน้า!!

กริ่งดังแล้ว! ได้เวลาเปิดประตูต้อนรับเด็กข้างบ้าน ในที่สุด “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) ก็รักษาสัญญา พาบอยกรุ๊ปสุดฮอต BOYNEXTDOOR มากดกริ่งบุกหัวใจ ONEDOOR (วันดอร์ - ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทย พร้อมชวนทุกคนเปิดประตูรับความสนุก กับคอนเสิร์ตในประเทศไทย “BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BANGKOK” ปักหมุดความมันส์ไว้ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2570 เวลา 18.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
หลังสร้างชื่อและสร้างปรากฏการณ์ความปังในฐานะบอยกรุ๊ปเจน 5 หนุ่มๆ BOYNEXTDOOR ก็เดินหน้าตอกย้ำความฮอต กับ [HOME] อัลบั้มเต็มชุดแรก (1st Studio Album) ที่มาพร้อมเพลงโปรโมตหลัก ‘VIRAL’ ซึ่งกระแสตอบรับร้อนแรง กลายเป็นไวรัลสมชื่อเพลง ติดชาร์ตเพลงทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศ พร้อมขยายฐานแฟนคลับทั่วโลก ก่อนประกาศเดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ งานนี้ ONEDOOR ไทยเตรียมซ้อมฟินล่วงหน้า เพราะ 6 หนุ่ม ทั้ง “ซองโฮ (SUNGHO), รีอู (RIWOO), แจฮยอน (JAEHYUN), แทชาน (TAESAN), อีฮัน (LEEHAN)” และ “อุนฮัก (WOONHAK)” พร้อมเสิร์ฟความสดใสแบบเต็มแม็กซ์ สาดพลังความสนุกระดับโปรแม็กซ์ และโปรยเสน่ห์เกินต้านให้ใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
บอกเลยว่า..ถ้าได้ยินเสียงกดกริ่งแล้วไม่ออกมาเปิดประตูไปเจอเด็กข้างบ้าน อาจพลาดโมเมนต์ที่รอคอยกันมานานแน่นอน!!เตรียมล็อกคิวกดบัตร แย่งชิงพื้นที่บัตรนั่งหรือบัตรยืนที่ใจต้องการ!! ราคาบัตร: VIP PACKAGE 6,800 (บัตรยืนและนั่ง) / 5,800 (บัตรยืนและนั่ง) / 4,500 / 3,800 และ 2,800 บาท
เปิดจำหน่ายบัตรรอบ ONEDOOR MEMBERSHIP PRESALE วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลา 12.00 – 18.00 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น (เปิดจำหน่ายทุกราคา จำนวนจำกัด)
สำหรับบัตรรอบทั่วไป เปิดจำหน่ายวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และ Call Center 02-262-3456 รวมไปถึงจำหน่ายบัตรผ่านทาง www.fantopia.io (จำหน่ายบัตรเฉพาะบัตรนั่งราคา 6,800 / 5,800 / 4,500 / 3,800 และ 2,800 บาท เท่านั้น)
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