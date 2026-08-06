“ร็อคกี้ สุรบดินทร์” โชว์หมายศาล ถูกเมียอีกคนของ “พ่อสุรชัย” ฟ้องพร้อมแม่ ซัดรับบทเหยื่อ - สังคมบิดเบี้ยว

เป็นอีกหนึ่งประเด็นเดือดในวงการบันเทิง หลังจากที่ “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ” นักแสดงและดีเจชื่อดัง โพสต์ภาพหมายศาล ซึ่งถูก “ไดอาน่า พนิดา”ภรรยาคนปัจจุบันของคุณพ่อ “สุรชัย สมบัติเจริญ” ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดี พร้อมด้วยมารดา “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” โดยร็อคกี้เผยข้อความเดือดๆ ว่า
“โถถถ อยากแจ้งให้ทราบว่า ‘ขอรับบทเหยื่อเท่านั้น’ บางทีก็งงกับสภาวะสังคมบิดเบี้ยว เคยได้ยินเขาบอกกันว่า ในสภาวะสังคมบิดเบี้ยว ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลา หรือเราเองที่เพี้ยนวะ??? กุงงไปหมดละ”
อย่างไรก็ตาม ร็อคกี้ สุรบดินทร์ เคยพาดพิงถึงคุณพ่อและภรรยาคนปัจจุบัน หลังเฟซบุ๊ก “สุรชัย สมบัติเจริญ” โพสต์เปิดตัวภรรยาอีกคนที่อยู่ที่อเมริกา มีการเผยว่าเก็บความลับนาน 40 ปี จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เคยหย่าร้าง ด้วยหน้าที่ทำให้ต้องแยกกันอยู่ เมื่อถูกถามถึงภรรยาที่เมืองไทย เฟซบุ๊กสุรชัยได้ตอบว่า “หน้าที่และภาระที่ทำจบแล้ว” กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการ โดยร็อคกี้มั่นใจว่าผู้หญิงของพ่อเป็นคนโพสต์ เพราะพ่อโพสต์ไม่เป็น แถมเข้าไปแก้วิกิพีเดีย อนาถ อยากมีตัวตนอะไรขนาดนั้น? จนทำให้สุรชัยเดือดจัด ซัดแหลกลูกชายน่ารังเกียจ ก่อนไล่ให้ไปเปลี่ยนนามสกุล