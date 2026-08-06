“หนิง ปณิตา” ตกใจ ดรามา “จิน” “น้องณิริน” ห้ามแม่ อย่าพูดถึงเขา เดี๋ยวเขาโทร.มาด่า (คลิป)

“หนิง ปณิตา” เปิดใจหลังดรามา “น้องณิริน” ไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ยันสอนลูกตลอด-เพิ่งประสานให้พ่อลูกได้เจอกัน ณิรินรีบห้ามแม่ อย่าพูดถึงพ่อ เดี๋ยวเขาโทร.มาด่าหนู
กลายเป็นประเด็นดรามาบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่ “น้องณิริน” พูดในไลฟ์สดว่าไม่อยากมีใบหน้าเหมือนคุณพ่อ จน “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ไลฟ์รับเสียใจ ใครๆ ก็อยากให้ลูกหน้าเหมือนตัวเอง แต่ลูกไม่อยากหน้าเหมือนตน ล่าสุด “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงมุมมองฝั่งตนเองและเผยบทสนทนาระหว่างเธอกับลูกสาว เพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างความขัดแย้ง และตนเองสอนลูกมาโดยตลอด รวมทั้งยืนยันว่าเป็นคนประสานให้พ่อกับลูกได้เจอกัน หลังไม่ได้เจอกันมานาน หลังเกิดดรามา ณิรินมีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ณิรินเผยอย่าพูดถึงพ่อ เดี๋ยวเขาโทร.มาด่า
หนิง : “หนิงสอนเขานะเว้ย ไม่ใช่หนิงไม่สอนเขา ถามจริงถ้าหนิงไม่สอน ณิรินเขาจะกลับไปรักพ่อเขาได้เปล่า ทั้งที่เขาอยู่กับหนิงอยู่ตลอดเวลา เขาไม่ได้ว่าจ้า วันนั้นใครดูไลฟ์ตั้งแต่แรก น้องบอกพ่อแล้วนะว่าน้องไลฟ์อยู่”
น้องณิริน : “อย่าไปพูดถึงเขา เดี๋ยวเขาโทร.มาด่า...”
หนิง : “เขาไม่ด่าหนูหรอก”
น้องณิริน : “เขาจะโทร.มาด่าหนู เขาบอกไม่ให้พูดถึงเขา”
หนิง : “เขาด่าหนู แต่เขาไม่กล้าด่าแม่”
น้องณิริน : “แต่จะเขาจะโทร. มาด่าหนูเนี่ย”
หนิง : “แม่คุยเอง”
น้องณิริน : “เดี๋ยวเขาจะโทร.มาด่าหนู...”
หนิง : “แล้วทุกคนรู้เปล่า… ว่าน้องเพิ่งมีโอกาสกลับมาเจอพ่อ กลับมาคุยกับพ่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หนิงเป็นคนประสานให้เขาสองคนมาเจอกัน แล้วเขาพึ่งเจอกันพฤหัสบดีที่แล้ว แล้วเขาก็มานั่งฟังลูกเขาบ่น ฟังลูกเขาอะไร พ่อเขาก็ยังแซวลูกเขาว่าจมูกเป็นชมพู่ ก็ยังวิ่งเล่นไล่จี๋กันในบ้าน”
น้องณิริน : “อย่าพูดถึงเขา เดี๋ยวเขาโทร.มาด่า”
หนิง : “ก่อนเขากลับไปเขายังขอบคุณหนิงอยู่เลย ขอบคุณนะที่กล่อมให้ณิรินมาเจอ แล้วหลังจากเจอกัน 2 วันเขาก็ไลฟ์ หนิงไลฟ์ขายของไลฟ์คุยกับแฟนคลับเป็นประจำอยู่แล้ว ทุกคนรู้ใช่เปล่า แล้วน้องอยู่ในเหตุการณ์ มีคนมาเขียนข้อความ...”
น้องณิริน : “หม่ามี๊อย่าพูดถึงเขาเลย”
หนิง : “น้องก็แซวเล่น คุณพ่อเขาก็ไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่แซวเล่นไปเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็ยังโทร.คุยกันฝากซื้อของกัน หนิงก็ยังฝากซื้อเสื้อผ้าให้ลูก แล้วยังบอกว่า เออเดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้นะ ฝากซื้อเสื้อให้ลูก 3 ตัว มันไม่มีอะไรเลย พอผ่านไปอีกวันนึงคือขอโทษ หนิงตกใจมาก เสียใจด้วย ตกใจมาก ลูกหนิงกลายเป็นคนแบบ…ลูกหนิงเศร้าไปเลย จนเพื่อนเขากลับจากไปซัมเมอร์ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ย มาอยู่เป็นเพื่อนณิริน เพราะณิรินเศร้าใช่ไหม นั่นแหละ ก็มันผ่านๆ มันไปเนอะ”