‘จูวีเทค’ ยกระดับงานผิว ! ชวน ‘วิน เมธวิน - ลูกเกด’ แชร์ทริคปรับ LOOK เสริมเสน่ห์ปลุกความมั่นใจ

บริษัท จูวีเทค จำกัด ผู้นำเข้าสารกระตุ้นคอลลาเจน Dual Action Hybrid Biostimulator แบรนด์ JUVELOOK และJUVELOOK Volume ต่อยอดความงามจากผิวพรรณ สู่คลาสเรียนสุดพิเศษกับงาน ‘Find Your Look’ ดึง Brand Ambassdor สุดหล่อ ‘วิน เมธวิน’ และ นางแบบสุดแซ่บ ‘ลูกเกด เมทินี’ ร่วมแชร์เทคนิคการปรับลุคเสริมเสน่ห์ ต่อยอดผิวฉ่ำโกลว์จากภายใน เผยความมั่นใจสู่ภายนอก
ลูกเกด เมทินี เผยว่า “ในยุคปัจจุบัน เราจะมีแค่ความงามอย่างเดียวไม่ได้ สิ่งที่ต้องมีควบคู่ไปด้วยคือความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี เพราะนี่เป็นสิ่งที่จะเสริมเสน่ห์ และสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้คนที่เราได้พบเจอทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้แบบจัดเต็มจากทีม Muse by Metinee นำทีมโดย โค้ชพรฟ้า โค้ชอาย และโค้ชวิน ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการวางตัว การโพสท่าถ่ายแบบ และอัพเดทเทรนด์ความงามในปี 2026 ทั้งฉบับผู้ชาย และผู้หญิง
วิน เมธวิน Brand Ambassador เผยว่า “วันนี้ดีใจมาก ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน และแชร์เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับพาร์ทเนอร์ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ เพราะทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ดังนั้นการหาลุคที่ใช่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ และเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองได้”
ด้าน คุณจิรวิชญ์ วิสุทธิญาณ CEO และ คุณธรรมพงศ์ ตรีศิริพิศาล Co-CEO บริษัท จูวีเทค จำกัด กล่าวว่า “งานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากเห็นพาร์ทเนอร์ และอยากให้คุณหมอทุกท่านมีความสุขและสนุกกับความมั่นใจ เพราะส่วนตัวเชื่อว่าความสวย ความงาม และบุคลิกภาพที่ดี จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความมั่นใจเป็นตัวนำ รวมถึงมีผิวที่ดีและมีการแต่งกายเป็นส่วนประกอบในการเติมเต็มในแต่ละลุค ทางบริษัทจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ทุกคนมีเสน่ห์ครบทุกมิติ”
โดย บริษัท จูวีเทค จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมความงามเพื่อคุณหมอและลูกค้าคู่ใจ ด้วย JUVELOOK และ JUVELOOK Volume สารกระตุ้นคอลลาเจน Dual Action Hybrid Biostimulator PDLLA/HA เพื่อมอบความงามให้แก่ผิวอย่างเป็นธรรมชาติ และเติมเต็มเสน่ห์ในหลากมุมมอง เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจและพร้อมเผยผิวใสในทุกสถานการณ์
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