ทรูวิชั่นส์ชวนคนไทยเชียร์ “เนเน่ รอยัล” สดทุกเวที ที่ TrueVisions NOW และ True X-ZYTE เริ่ม 6 ส.ค.นี้

เพราะทุกก้าวของคนไทยบนเวทีโลกมีความหมาย ทุกแรงเชียร์จากคนไทยยิ่งมีความหมาย... ทรูวิชั่นส์ พร้อมเคียงข้างคนไทย พร้อมชวนผู้ชมทั่วประเทศร่วมส่งกำลังใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” (NENE Royal) ศิลปินไทยมากความสามารถ ก้าวขึ้นแสดงศักยภาพบนเวทีการแข่งขันระดับโลก AMERICA’S GOT TALENT SEASON 21 พร้อมร่วมลุ้นทุกโมเมนต์สำคัญบนเส้นทางการแข่งขันไปพร้อมกัน เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ทางแอป TrueVisions NOW และ True X-ZYTE ช่อง 340 เวลา 13.00 น.
คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การปรากฏตัวของ “เนเน่ รอยัล” (NENE Royal) บนเวที AMERICA’S GOT TALENT เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทย เมื่อศิลปินไทยได้นำความสามารถ พลังสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นไปเปล่งประกายต่อสายตาผู้ชมทั่วโลก พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจข้ามพรมแดน ทรูวิชั่นส์ จึงอยากชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์และติดตามเส้นทางครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าคัดสรรคอนเทนต์ความบันเทิงคุณภาพจากทั่วโลกมาให้คนไทยรับชมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับทุกช่วงเวลาสำคัญ โดยเฉพาะโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจเมื่อคนไทยก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับนานาชาติ เพราะไม่ว่าเวทีจะอยู่ไกลเพียงใด ทุกแรงเชียร์จากคนไทยสามารถเดินทางไปถึงได้เสมอ”
ร่วมชม NENE ย้อนหลังกับแบบเต็มๆ ในรอบ Auditions ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 น. และร่วมลุ้นเส้นทางของ NENE ในรอบ Judges’ Callbacks ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ทางแอปพลิเคชั่นส์ TrueVisions NOW และ TrueVisions เคเบิ้ล และจานดาวเทียม ทางช่อง True X-ZYTE หมายเลข 340
เกาะติดการแข่งขันเข้มข้นตั้งแต่รอบ Quarterfinals รอบ Semi-Finals ไปจนถึงรอบ Finale ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม–27 กันยายน 2569 ทาง TrueVisions NOW และ True X-ZYTE ช่อง 340 ลูกค้าแพ็กเกจ NOW ENT รับชมได้เลย แล้วมาร่วมเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นพลังใจ พร้อมร่วมภาคภูมิใจไปกับอีกหนึ่งความสามารถของคนไทยบนเวทีโลกของคนไทยบนเวทีโลกไปด้วยกันกับทรูวิชั่นส์