“จิน” ป้อง “กวาง รติชา” ฟาดเดือด “ลีน่า จัง” อย่าเสืxกเรื่องชาวบ้าน!

กรณี “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” เผยว่าตนเองรู้สึกเสียใจ ที่ลูกสาว “น้องณิริน” ไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ หลังโดนโซเชียลแซวระหว่าง “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ”ภรรยาเก่ากำลังไลฟ์สด จนน้องณิรินโวยวายไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ตาพ่อเหมือนปลาบู่ ก่อนโทรศัพท์ไปหาพ่อบอกว่าหนูไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ซึ่งเรื่องนี้ทำ “กวาง รติชา” แฟนใหม่ของจินถึงกับร้องไห้ด้วยความสงสารจิน ที่ต้องทุกข์ใจ
ต่อมา “ลีน่า จัง” ได้อ่านข้อความที่กวางร้องไห้เพราะสงสารจิน ฟาดกวางเดือด ระบุว่า อย่าไปยุ่งเลย ลูกเขา เมียเก่าเขา เธอเป็นเมียใหม่ ไปแย่งเขา ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก ยุ่งทำไม สงสารทำไม คนน่าสงสารคือลูกสาวหนิง น้องยังเด็ก พ่อไปมีเมียใหม่อย่างเธอ ทำไมต้องสงสารจิน ไม่ต้องมาบีบน้ำตา มันเป็นผู้ชาย มันเป็นพ่อคน ถ้าพ่อทำครอบครัวให้อบอุ่น ลูกจะเป็นแบบนี้เหรอ
เมื่อคืนที่ผ่านมา จินกับกวางไลฟ์สดคู่กัน ก่อนที่จินจะฟาดเดือดถึงประเด็นนี้ ซัดแรง อย่ามาเสืxกเรื่องชาวบ้าน
จิน : “อยู่ดีๆ อย่ามาเสืxกเรื่องชาวบ้าน ไม่เป็นไรถ้าฟังแล้วอยากเล่นต่อก็ลอง ท้าเว้ยเฮ้ย อย่าไปดู อย่าไปส่งเสริมคนพวกนี้”
กวาง : “เราไม่ได้ให้ค่าไงคะ เขาไม่ได้รู้จักเราสักนิด”
จิน : “แม่xเหมือนน้องฮิปโป หรือเป็นแม่ฮิปโปก็ไม่รู้ อย่าลดตัวไป เราอยู่บนนี้ อย่าลงไปต่ำ ไอ้คนพวกนั้น ถ้าเราไปเขียนยุ่งเมื่อไหร่ เราจะลงไป แล้วไม่มีสิทธิ์เดินขึ้นบันไดกลับมาอีกเลย ลิฟต์ก็ไม่มีให้ เพราะคนพวกนี้แม่xไม่มีลิฟต์ไง บันไดก็ขึ้นไม่เป็น ตัวแม่xใหญ่เกิน อย่าลดตัวไปต่ำหามัน”
กวาง : “(หัวเราะ)”
จิน : “มันเขียนเสร็จก็ไปแดxฟรีร้านก๋วยเตี๋ยว เทพริกป่น ไม่เบาหวานแดกก็ไตพัง อยู่ดีๆ อยู่เฉยๆ อย่ามาเสืxกเรื่องชาวบ้าน ถ้ามายุ่งจะด่าให้ไม่เหลือ”
กวาง : “เขาไม่ได้ด่าพี่”
จิน : “เขาด่าหนูก็เหมือนด่าพี่”
กวาง : “(หัวเราะ)”
จิน : “มันไม่ใช่เขาเนอะ เพราะมันไม่ใช่คนเนอะ”
กวาง : “เจอพี่พูดไม่รู้จะพูดอะไรเลยทีนี้”
จิน : “ถ้าฟังแล้วอยากเล่นต่อเหรอ ท้าเว้ยเฮ้ย อย่ามาเล่นกับคน จบ อย่ามายุ่งกับชาวบ้าน”
กวาง : “ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ตอนนี้ ไม่ว่าอะไรยังไง เดินหน้าทำงานต่อไป”
จิน : “ไม่มีอะไรแล้วจริงๆ นะ”