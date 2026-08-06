แฟนคลับชาวญี่ปุ่นของ ENHYPEN ฆ่าตัวตาย มีรายงานถูกคุกคามออนไลน์อย่างหนัก หลังประเด็นคำพูดของ “นิกิ” ในไลฟ์

กรณีการเสียชีวิตของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นวัย 26 ปี จุดกระแสถกเถียงถึงพฤติกรรมเป็นพิษบนโลกออนไลน์ วัฒนธรรมแฟนด้อม และผลกระทบจากการรุมโจมตีผ่านโซเชียลมีเดีย
แฟนคลับวง ENHYPEN ชาวญี่ปุ่นวัย 26 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ในชื่อ “มินะ” มีรายงานว่าเสียชีวิตในกรุงโซล หลังเผชิญข้อความโจมตีและการคุกคามทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลายวัน โดยกระแสดังกล่าวเชื่อมโยงกับความคิดเห็นที่นิกิ สมาชิกวง ENHYPEN กล่าวระหว่างการถ่ายทอดสด
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเธอภายในที่พักในช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 สิงหาคม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สังคมหันกลับมาตั้งคำถามถึงปัญหาการกลั่นแกล้งภายในกลุ่มแฟนคลับเคป๊อป รวมถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียที่อาจทำให้ความขัดแย้งบานปลายอย่างรวดเร็ว
มีรายงานว่าผู้ชมการถ่ายทอดสดครั้งสุดท้ายของเธอได้ติดต่อหน่วยฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา
ประเด็นดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นหลังคอนเสิร์ต ENHYPEN เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยมีรายงานว่ามินะต้องการให้ซอนอูส่งพร็อพรูปดอกทานตะวันไปให้นิกิระหว่างการแสดง
ต่อมา เธอยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกวงในงานแจกลายเซ็นที่สหรัฐอเมริกา
หลังการทัวร์ในสหรัฐฯ สิ้นสุดลง นิกิได้ถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และกล่าวถึงผู้ชมบางรายที่ให้ความสำคัญกับการเรียกร้องความสนใจจากศิลปินมากกว่าการมีส่วนร่วมกับบรรยากาศโดยรวมของคอนเสิร์ต
นิกิกล่าวในทำนองว่า สถานที่จัดการแสดงควรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีความสุขร่วมกัน พร้อมแสดงความผิดหวังต่อผู้ที่ต้องการความสนใจเพื่อตัวเองเพียงคนเดียว
แม้นักร้องหนุ่มจะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลใดโดยตรง แต่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากกลับคาดเดาว่าคำพูดดังกล่าวอาจหมายถึงมินะ เนื่องจากก่อนหน้านั้นเธอเพิ่งเผยแพร่ภาพถ่ายเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกวง ส่งผลให้เธอกลายเป็นเป้าหมายของกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนคลับแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย และเกิดการถกเถียงถึงอิทธิพลของศิลปินที่มีต่อพฤติกรรมของแฟน ๆ ตลอดจนความรับผิดชอบของต้นสังกัดในการรับมือกับความขัดแย้งภายในชุมชนออนไลน์
ในช่วงหลายวันหลังจากนั้น มินะต้องเผชิญกับข้อความโจมตีจำนวนมากบนโลกออนไลน์ เธอพยายามลดความขัดแย้งด้วยการเผยแพร่ข้อความขอโทษอย่างละเอียดผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของตน
เธอยอมรับว่า การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหลายครั้งอาจทำให้ตนเองเริ่มมองข้ามเส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน พร้อมระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อซอนอูและกลุ่มแฟนคลับของเขาอย่างมาก
หลังจากนั้น เธอประกาศปิดแฟนเพจซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการคุกคามยังไม่ยุติลง มินะได้เผยแพร่ภาพหน้าจอข้อความที่ได้รับจากบุคคลแปลกหน้าผ่านอินสตาแกรม ซึ่งมีทั้งถ้อยคำดูหมิ่น ตำหนิพฤติกรรมของเธอ และเรียกร้องให้เธอเลิกเป็นแฟนคลับ
ในหนึ่งในข้อความสุดท้ายที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ เธอตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องเผชิญกับความโหดร้ายจากคนที่ไม่เคยรู้จักกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของมินะยังมีไม่มากนัก นอกเหนือจากการเป็นแฟนคลับที่ติดตาม ENHYPEN อย่างใกล้ชิด
มีรายงานว่าเธอเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายได้สูง ก่อนนำเงินส่วนใหญ่ที่สามารถใช้จ่ายได้ไปกับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของ ENHYPEN ในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดด้านรายได้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ไซรัส อึ้ง นักวิจัยด้านวัฒนธรรมเคป๊อป ให้ความเห็นว่า การแข่งขันเพื่อให้ได้รับความสนใจจากศิลปินซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด มักเป็นปัจจัยกระตุ้นความขัดแย้งภายในกลุ่มแฟนคลับที่มีความทุ่มเทสูง
เมื่อแฟนคลับบางส่วนมองว่ามีผู้ละเมิดกฎหรือขอบเขตที่ไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน การวิจารณ์ร่วมกันอาจพัฒนาไปสู่การประณามและสร้างความอับอายต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ
นักวิจัยรายดังกล่าวเรียกร้องให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและบริษัทบันเทิงกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเตือนว่า หากขาดแนวทางรับมือที่เหมาะสม ชุมชนแฟนคลับที่มีการมีส่วนร่วมสูงอาจกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นพิษและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าการคุกคามออนไลน์เป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงสอบสวนข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมของเหตุการณ์