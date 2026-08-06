แฟน ๆ ตะลึงความสวย “เอมิ อารามากิ” ภรรยา "แวนเนส" โผล่เชียร์สามีในคอนเสิร์ต F4 ที่กรุงเทพฯ

นับเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกของนักร้องสาวชาวญี่ปุ่น หลังแวนเนสประกาศข่าวแต่งงาน แฟน ๆ จึงอดสงสัยไม่ได้ว่า เธอจะตามไปให้กำลังใจสามีแบบเงียบ ๆ ในคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์สัปดาห์หน้าด้วยหรือไม่
แวนเนส อู๋ นักร้องและนักแสดงชาวไต้หวัน-อเมริกัน วัย 47 ปี มีผู้สนับสนุนคนพิเศษมานั่งชมอยู่ในคอนเสิร์ต F✦FOREVER 1st World Tour รอบกรุงเทพฯ
บุคคลดังกล่าวคือ เอมิ อารามากิ นักร้องสาวชาวญี่ปุ่นวัย 35 ปี ภรรยาของเขา ซึ่งมาร่วมให้กำลังใจอย่างเงียบ ๆ ขณะที่แวนเนสขึ้นเวทีพร้อมกับสมาชิก F4 อย่าง เจอร์รี เหยียน และวิค โจว รวมถึงอาชิน นักร้องนำวง Mayday
การปรากฏตัวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เอมิออกสู่สายตาสาธารณชน หลังแวนเนสประกาศข่าวแต่งงานเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยทั้งคู่เข้าพิธีสมรสกันที่ลาสเวกัสเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แฟน ๆ จำเอมิได้อย่างรวดเร็ว หลังเธอถูกพบว่านั่งอยู่ข้างคุณแม่และน้องสาวของแวนเนส พร้อมโบกแท่งไฟให้กำลังใจตลอดการแสดง หลายคนถึงกับยกให้เธอเป็นทั้ง “แฟนคลับที่เหนียวแน่นที่สุด” และ “แฟนคลับที่สวยที่สุด” ของแวนเนส
ขณะที่คอนเสิร์ตทัวร์รอบสิงคโปร์มีกำหนดจัดขึ้นที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม แฟน ๆ ต่างจับตาว่าเอมิจะปรากฏตัวแบบเรียบง่ายเพื่อมาเชียร์สามีอีกครั้งหรือไม่
เอมิเกิดที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนย้ายไปอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรพร้อมครอบครัวตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ต่อมาเธอสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน หรือ UCL ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง
เธอเคยปล่อยซิงเกิล “Lonely Night” เมื่อเดือนกรกฎาคม 2021 ตามมาด้วยเพลง “Night Ride”
นอกจากผลงานเพลงแล้ว เอมิยังมีผลงานแสดงในภาพยนตร์ระทึกขวัญปี 2026 เรื่อง Jack Ryan: Ghost War รวมถึงซีรีส์อเมริกัน FBI: International ซีซัน 4 ขณะเดียวกันยังทำงานด้านทัศนศิลป์และงานออกแบบอีกด้วย
ก่อนแต่งงานกับเอมิ แวนเนสเคยสมรสกับอาริสซา เชา ทายาทสาวชาวสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2013 ก่อนหย่าร้างกันในปี 2018