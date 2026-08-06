“ฮาย อาภาพร” ตั้งใจยกพานไปขอขมากรรมผู้ชายที่เคยสาปแช่งตนให้รูตัน เผื่อชีวิตจะพลิกผันมีผัวในช่วงบั้นปลาย แม้เมื่อ 3 ปีก่อนผู้ชายคนนี้อโหสิกรรมให้ตนแล้วก็ตาม อัปเดตอาการป่วย “สุนารี” ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิต ส่วนตนพยายามบาบาลานซ์ชีวิต เน้นการนอน และดูแลตัวเอง แฮปปี้มิติใหม่กวาดคอนเสิร์ตแอโรบิก 8 งานใน 1 เดือน
ออกมาเล่าเรื่องชีวิตรักที่ยังโสดมาจนถึงตอนนี้เพราะโดนผู้ชายสาปแช่งให้รูตัน ซึ่งนักร้องสาวรุ่นใหญ่ “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” ได้เผยว่าตั้งใจจะติดต่อไปหาผู้ชายคนนั้นเพื่อนำพานไปขอขมากรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ หลังเมื่อ 3 ปีก่อน ได้คุยกันผู้ชายอโหสิกรรมให้ตนแล้ว
“ก็เช็กตลอด ก็ยังปัสสาวะได้อยู่ ไม่ตันนะ แต่เขาแช่งอย่างนั้นจริงๆ เพราะเขาโกรธเราจริงๆ เขาหายไป 6 ปีแล้วกลับมาจะมาขอเราแต่งงาน จากที่ 4 ปีก็ไปมาหาสู่กัน เลยบอกกับเขาว่ามันไม่ใช่ เรื่องความรักเราไม่ได้รักอยู่แล้ว เขาบอกว่าเราไปสัญญากับเขา 10 ปี แล้วเราไม่แต่งงาน เขาเสียโอกาส 10 ปีที่ผ่านมาเขาผ่านคนดีๆ มาเยอะมาก เราก็เออ จริงนะ เราก็แบบไม่มีใครมารอเราหรอก 10 ปี เราคิดอย่างนั้น แต่เขารอ พอเราปฎิเสธ เขาก็ด่าสาปแช่งเรา ไม่ให้มีคนมารักเราจริงในชาตินี้ ขอให้เราไม่มีเพศสัมพันธ์ ขอให้ตายด้าน ขอให้รูตัน
ทุกวันนี้ก็เลยไม่สามารถมีใครได้ ตอนนี้ 50+ แล้วก็ยังไม่มีใครเลย ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เป็นคำสาปจริงๆ เดี๋ยวว่าจะเช็กถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็จะไปขอขมา ยกบายศรีไปขอขมาเลย ก่อนหน้านี้เมื่อ 3 ปีที่แล้วก็ยังคุยกันอยู่ เขาบอกเขาอโหสิกรรมให้แล้ว เขาบอกถ้าตายแล้วก็มาเผาผีกันได้ จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย รอบนี้ถ้าติดต่อกันได้ก็ว่าจะไปขอขมากรรมกันให้เป็นเรื่องเป็นราว เผื่อบั้นปลายชีวิตเราจะได้มีผัวได้เสียที”
ถ้าเขาอยากกลับมาหา ก็ไม่แต่งงานด้วย เพราะคนนี้ไม่ใช่
“ไม่ใช่ ไม่ใช่ ถ้าเขาดูอยู่ก็ให้รู้ไว้ว่าเราขอโทษจริงๆ ขอโทษจากใจ เราไม่คิดว่าคุณจะรอเราขนาดนั้น ต้องขอโทษจริงๆ แล้วก็ขอบคุณนะที่รอเรา แต่มันก็ผ่านไปแล้ว”
อัปเดตอาการพี่สาว “สุนารี ราชสีมา” ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตอยู่
“ตอนนี้พี่สุดูแลตัวเองหนักมาก ต้องดูแลตัวเองแล้ว ดีแล้วคะเจ๊ขา หลังรับประทานอาหารแกก็เดินออกกำลังกาย แกก็อยู่ในกลุ่มรุ่นสูงวัยแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะหันมาดูแลตัวเอง แกจะชอบทานรสจัดมาก ใส่หนักมาก ก็ไม่รู้ว่าที่แกเป็นมันเกี่ยวกับการปรุงต่างๆ หรือเปล่า แม้จะทำกับข้าวทานเอง อาหารแต่ละอย่างของแก อย่างหนูนาผัดเผ็ด อึ่งอ่าง
โอเคมันก็เป็นอาหารที่คนก็กินกันแหละ แต่เวลาแกปรุงแต่ละอย่างเราก็สะใจนะเวลาแกทำมาให้กิน แต่เรานานๆ กินทีไง แต่แกทำกินทุกวัน มันก็อาจจะมีผลกับลำไส้เป็นธรรมดา ผลคงออกแล้วแหละ เห็นแกเบิกบานคงไม่มีอะไรคงไม่เป็นอะไรหรอก คงเพราะแกทานเผ็ดแล้วเยื่อบุลำไส้มันมีเนื้องอกขึ้นมา หมอตัดไปตรวจผลก็ออกมาแล้วโอเค
ก็บอกแกว่าเจ๊ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทั้งหมด เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งหมด แล้วเป็นคนชอบทำอาหารโชว์เสียด้วยสิ แกทำแล้วแกก็มีความสุข ตอนนี้ก็ต้องลดๆ ลงแล้ว รวมถึงตัวเราด้วย”
ลั่นตนดูแลตัวเอง บาลานซ์การใช้ชีวิต พยายามทำให้ตัวเองนอนง่ายได้ทุกสถานการณ์
“จริงๆ เราเป็นคนที่ดูแลตัวเอง จะบอกทั้งตั๊ก (ศิริพร อยู่ยอด) ทั้งพี่สุ ดูแลตัวเองนะ เดี๋ยวป่วยนะ วันก่อนตั๊กโพสต์ป่วย เจ๊สุเข้าโรงพยาบาลส่วนอีนี่ทำงานอย่างกับวัวกับควาย ไม่เป็นอะไรเลยเพราะเราบาลานซ์ชีวิตได้ดี
มีเวลานอนก็รีบนอนเลย ไปงานระหว่างอยู่บนรถก็จะหลับ พยายามทำตัวเองให้เป็นคนนอนง่ายให้มากที่สุด ส่วนอาหารถ้ากินไม่ครบ 5หมู่ก็จะหาวิตามินมากิน เราใช้เสียงทำงานเป็นหลัก ก่อนนอนต้องน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งเดือน 5 เท่านั้นกับเกลือ เช้ามาก็จะล้างคอแบบนี้ทุกวัน โรคภัยไข้เจ็บมัยใกล้ตัวเรามากๆ อยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองกัน การไม่เป็นโรคมันเป็นลาภอันประเสริฐนะ มันสามารถเกิดได้กับทุกคนถ้าเราใช้ชีวิตเปลือง ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลร่างกาย เขาก็ต้องอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดา”
เล่าชีวิตอึดถึก เผยมิติใหม่ในการรับงานยุคนี้ คือการทำคอนเสิร์ตแอโรบิก
“เดือนเมษายนที่ผ่านมา 45 งาน เราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ หลายคนถามทำไมเรายังไหว แรงเราก็ยังเต็มอยู่นะ แต่เสียงหาย แต่ก็เป็นธรรมดาเพราะเราใช้เสียงเยอะ เดือนนี้วันที่ 5 ก็ 8 งานแล้ว พอเป็นงานแอโรบิกตอนนี้เขาก็อยากจะได้เรา ตอนนี้ก็เลยต้องมาทำคอนเสิร์ตแอโรบิก ลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้คนมานั่งดูอาภาพรอย่างเดียว ขอเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกได้ไหม 1 ชั่วโมงเต็ม ก็ต้องมาคิดทั้งร้องทั้งเต้น 1 ชั่วโมงเต็มกูจะตายไหม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม จะเริ่มเป็นโชว์แบบนี้ มีทั้งร้องและครูนำเต้นบนเวที แดนเซอร์ก็นำเต้นบนเวที คนดูที่ซื้อบัตรเข้ามาชมก็ต้องเต้นแอโรบิกไปกับเราด้วย
เรียกว่าเป็นมิติใหม่ เราก็ต้องฟิตอย่างแรง คิดว่ากล้ามเนื้อร่างกายเรามันอยู่ตัวแล้ว เสิร์ฟแบบนี้วันละ 1-2 งาน เต้นไม่เหนื่อยแล้ว แสดงว่าหัวใจเราแข็งแรงนะ เฉพาะงานแอโรบิกเดือนนี้ 8 งาน ไขข้อยังได้นะคะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหว จะบอกเคล็ดลับตอนนี้ใครปวดข้อปวดเข่า อาภาพรเองก็มีอาการแบบนี้เพราะเราใส่ส้นสูงทุกวัน เราก็ไปกินเอ็นหมู เอ็นเป็ด มันเป็นคอลลาเจนที่ดีมากเลย แล้วก็ลิ้นเป็ด มันเจ๋งมาก มันดีมากเลย”