“บอย อนุวัฒน์ - เจี๊ยบ พิจิตตรา” ชวนเติมความอบอุ่นวันแม่ พาคุณแม่อิ่มอร่อยที่ Shabu King รับฟรีเครื่องดื่มรีฟิล 11–12 ส.ค. นี้

ต้อนรับเทศกาลวันแม่ปี 2569 คู่รักสายอบอุ่น บอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตตรา ชวนทุกครอบครัวพาคุณแม่มาใช้เวลาร่วมกัน พร้อมอิ่มอร่อยกับชาบูและอาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียมที่ Shabu King กับโปรโมชั่นพิเศษแทนคำว่ารัก
“วันแม่ปีนี้ บอกรักคุณแม่ พามาอิ่มอร่อย แทนคำว่า “รักแม่” กันได้ที่ Shabu King”
รับฟรี 🍵🍹เครื่องดื่มรีฟิล มูลค่าท่านละ 59 บาท สำหรับทุกท่าน เมื่อมียอดรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไปต่อโต๊ะ เลือกได้ทั้งชาเขียวร้อน / ชาเขียวเย็น / ชามะนาว / เก๊กฮวย / น้ำอัดลม หมายเหตุ📌 เฉพาะวันที่ 11–12 สิงหาคม 2569
* เฉพาะเมนูอาหารราคาปกติและรับประทานที่ร้านเท่านั้น
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
พบกันที่ Shabu King ทั้ง 2 สาขา
มาฟินกับชาบู 🥢 พร้อมอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนู ทั้งซาซิมิและซูชิ 🍱🍣
.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/shabuking
📍 Shabu King สาขาพระราม 9
📍 Shabu King สาขาศาลายา
วันแม่ปีนี้ เปลี่ยนคำว่า “รักแม่” ให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขบนโต๊ะอาหาร แล้วพาคุณแม่มาอิ่มอร่อย พร้อมสร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกันที่ Shabu King ระหว่างวันที่ 11–12 สิงหาคม 2569 เท่านั้น