“VIVANT” ซีซันใหม่ยกกองลุยเดือดในไทย ปรากฏการณ์สายลับระดับเอเชีย ซีรีส์แอคชันฟอร์มยักษ์แดนปลาดิบ พร้อมชมฟรีทางทรูวิชั่นส์ นาว และ ทรูไอดี

เตรียมรับมือความสนุกระดับบล็อกบัสเตอร์ หลังจากสร้างปรากฏการณ์ทุบสถิติเรตติ้งและครองใจแฟน ๆ ทั่วโลก ซีรีส์แอคชันฟอร์มยักษ์จากญี่ปุ่น VIVANT ตายไม่ได้ กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในซีซันใหม่ ที่เข้มข้น ดุดัน และเกินคาดเดา
สัมผัสยุทธการหักเหลี่ยมเฉือนคม ปริศนาซ่อนเงื่อน และฉากแอ็กชันสุดอลังการ เมื่อประเทศไทย ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในจุดหมายและยุทธศาสตร์สำคัญของภารกิจระดับโลกครั้งนี้
พบกับการประชันบทบาทของสุดยอดนักแสดงแถวหน้า นำทัพความเดือดโดย ซาไก มาซาโตะ (Masato Sakai) ในบท โนกิ ยูสุเกะ เจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้ต้องแบกรับภารกิจที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของชาติ พร้อมการกลับมาของทัพนักแสดงระดับดรีมทีมจากญี่ปุ่น
อาทิ ฮิโรชิ อาเบะ (Hiroshi Abe), ฟูมิ นิไกดะ (Fumi Nikaido), คาซึนาริ นิโนมิยะ (Kazunari Ninomiya), โทริ มัตสึซากะ (Tori Matsuzaka) ที่กลับมาสานต่อเรื่องราวการหักเหลี่ยมเฉือนคม การทรยศ และปฏิบัติการลับระดับโลก
และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสามารถของนักแสดงไทย ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้ โอม – ธนาภัค จงใจพระ มาร่วมแสดงในหลายฉากสำคัญ เพื่อเพิ่มความสมจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการถ่ายทำระดับนานาชาติ โดยการร่วมงานระหว่างทีมงานญี่ปุ่นและนักแสดงไทยนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าจับตามองของวงการบันเทิงเอเชีย
อีกหนึ่งในไฮไลต์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ชาวไทย กับการปักหมุดโลเคชันยกกองมาถ่ายทำกันที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นฉากสำคัญของภารกิจครั้งใหม่ที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับเกมสายลับระดับโลก โดยทีมงานยกกองถ่ายทำลุยหลายจุดสำคัญในไทย ทั้ง กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ และนครปฐม สะท้อนความร่วมมือระดับอินเตอร์และศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการถ่ายทำระดับโลก
เมื่อทุกวินาทีคือเดิมพัน และทุกคนอาจเป็นไส้ศึก เกมสายลับรอบใหม่นี้ใครจะอยู่ ใครจะไป มาร่วมไขปริศนาและลุ้นไปกับภารกิจสุดอันตรายใน VIVANT ตายไม่ได้ ซีซันใหม่ ชมฟรีได้แล้ววันนี้ พร้อมซับไทยและพากย์ไทยคุณภาพ อัปเดตตอนใหม่ทุกวันศุกร์ ทางทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) และ ทรูไอดี (TrueID)