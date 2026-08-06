เตรียมฟินครบทุกเจน "Tpartner" ชวน "พี่จอง-คัลแลน,โยชิ,โซล-โมเน่" เสิร์ฟโมเมนต์จัดเต็มในอีเวนต์ใหญ่สุดเอ็กคลูชีฟ

เตรียมใจฟูกันได้เลย!! เมื่อ Tpartner แบรนด์กระเป๋าเดินทางชั้นนำ เตรียมเสิร์ฟอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปี "Tpartner X JungCullen Airport Carnival ทริปไหนก็ใจฟู" ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ Central wOrld Pulse ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. เรียกว่างานนี้รวมพลคนรักการท่องเที่ยวและแฟนคลับไว้ในที่เดียว ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลต์ที่หลายคนรอคอยคือการรวมตัวของพรีเซนเตอร์คนล่าสุดทั้ง พี่จอง (จอง คยองแท), คัลแลน (พัค คีด็อก) และ โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ ที่เตรียมมาแจกความสดใสกันแบบใกล้ชิด พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างฝาแฝดอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อย โซล-โมเน่ และ คุณแม่เม พรีมายา - คุณพ่อแซก ที่จะมาร่วมเติมสีสันสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆ ตลอดทั้งงาน
นอกจากโมเมนต์ชวนใจฟูแล้วภายในงานยังถือเป็นการเปิดตัว Neo กระเป๋าเป้รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบมาให้เป็นคู่หูของกระเป๋าเดินทางอย่างลงตัว แถมยังตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ทั้งดีไซน์ฟังก์ชันและความคล่องตัวในการใช้งาน รวมถึง Maxxie กระเป๋าเดินทางรุ่นขายดีที่ยังคงครองใจสายท่องเที่ยวด้วยดีไซน์เข้าชุดและฟังก์ชันครบครัน แต่ความสนุกไม่ได้มีเพียงเท่านี้ โดยตลอดทั้งวันยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนเกมลุ้นรับของรางวัล, Kids Zone สำหรับครอบครัว และ Photo Booth ให้แฟนๆ ได้เก็บภาพความประทับใจกลับบ้านกันอีกด้วย สำหรับกิจกรรมบนเวทีในช่วงเช้าจะเปิดพื้นที่ให้ผู้โชคดีได้ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ เตรียมพบกับ โซล-โมเน่ พร้อม คุณแม่เม และคุณพ่อแซก ที่จะมาร่วมไลฟ์สดและแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเอง ก่อนที่ช่วงบ่ายสาวสวย โยชิ รินรดา จะขึ้นเวทีมาทักทายแฟนๆ พร้อมมอบโมเมนต์สุดสดใส จากนั้นส่งต่อความฟินให้กับสองยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวสุดฮอต พี่จอง-คัลแลน ที่เตรียมขึ้นเวทีมาร่วมพูดคุยเล่นเกมและทำกิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สายท่องเที่ยวและแฟนคลับไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Tpartner เป็นที่แรก ยังได้ใช้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมใกล้ชิดศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์คนโปรดท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่รับรองว่าทริปไหนก็ใจฟูสมกับชื่องานแน่นอน
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