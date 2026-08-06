จักรวาลสะเทือน! 77 สาวงาม “MUT2026” ตบเท้ารายงานตัวเข้ากองฯวันแรก “บอสณวัฒน์” แนะนางงามยุคใหม่ ต้องรู้จักวิธีหาแสง และความพร้อมพิชิตมง 23 สิงหาคม นี้

ปังแบบไม่มีอะไรกั้น! ประตูสู่จักรวาลยุคใหม่เปิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ! สำหรับการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026 (Miss Universe Thailand 2026) งานนี้ Games On เรียกกระแสบนโซเชียลและเสียงกรี๊ดจากเหล่าแฟนนางงามรวมถึงชาวด้อมสั่นสะเทือน เมื่อ 77 สาวงามตัวแทน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตบเท้าเข้ารายงานตัววันแรกอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล (Grand Richmond Stylish Convention Hotel) เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆก่อนประชันมงกุฎเกียรติยศที่จะพาพวกเธอไปสู่จักรวาล!ในวันที่ 23 สิงหาคม นี้
สำหรับบรรยากาศการรายงานตัวเข้ากองบอกเลยว่าเริ้ด เหล่าผู้เข้าประกวดต่างแต่งองค์ทรงเครื่อง จัดเต็มทั้งมงกุฎและสายสะพายประจำจังหวัด เยื้องย่างเปิดตัวด้วยลุคสวยหรูดูแพงชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร เรียกแสงแฟลชสุดคึกคักจากกองทัพสื่อมวลชนและเหล่าแฟนคลับที่เดินทางมาส่งกำลังใจกันแน่นพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับสุดอบอุ่นจาก บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand, Vice President of Miss Universe Asiana และตำแหน่งล่าสุด Chief Executive Officer Miss Universe Eastern
หลังรายงานตัวเสร็จสิ้น ก็เข้าสู่พิธีมอบสายสะพายของกองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026 เป็นสัญญาณเตือนว่า ศึกการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนได้เริ่มขึ้นแล้ว! สาวงามทั้งหมดได้ปรับลุค เสื้อผ้า หน้าผม จัดเต็มอีกครั้ง เพื่อร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและเข้าพักที่ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม แถม บอสณวัฒน์ ลงสนามต้อนรับด้วยตัวเอง พร้อมเผยเทคนิคพิชิตมงกุฎแบบละเอียดยิบกลางงานปฐมนิเทศ ทั้งวิธีการหาแสง หาซีน และเคล็ดลับการผลักดันตัวเองให้เป็นนางงามแถวหน้าชนิดที่เรียกเสียงฮือฮาทั้งห้อง!
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ตัวท็อป มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 นำโดย วีนา ปวีนา ซิงห์ รองอันดับ 1 Miss Universe ครั้งที่ 74 และ Miss Universe Thailand 2025 กับบทบาทผู้จัดการกองประกวด Miss Universe Thailand 2026 แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง, อะเดล-นฤมล พิมพ์ภักดี และ กิ๊ฟ กมลพร ทองพล ร่วมต้อนรับนางงาม และสวมสายสะพายให้แก่ผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดอย่างสมเกียรติ
จากนั้นไฮไลท์เด็ดที่ทุกคนตั้งตารอ! กองประกวดได้ทำการประกาศรายชื่อสาวงามผู้มีคะแนนโหวตสูงสุด 9 อันดับแรก ที่จะได้สิทธิ์พิเศษสวมชุดไทยรำบวงสรวงตำแหน่ง "แถวหน้า" ในพิธีบวงสรวงสักการะแด่ พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ณ คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยผู้ชนะคะแนนโหวต ได้แก่: มิสยูนิเวิร์สภูเก็ต / มิสยูนิเวิร์สอุดรธานี / มิสยูนิเวิร์สปทุมธานี / มิสยูนิเวิร์สขอนแก่น / มิสยูนิเวิร์สพระนครศรีอยุธยา /มิสยูนิเวิร์สสงขลา / มิสยูนิเวิร์สนครราชสีมา /มิสยูนิเวิร์สนครสวรรค์ มิสยูนิเวิร์สกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดทุกวินาทีสำคัญกับกิจกรรมสุดเข้มข้นนับจากนี้ เริ่มที่
8 สิงหาคม 2569 (เวลา 19.00 น.)
งาน Welcom ceremony & Press Conference “Open To The Universe” ตื่นตาตื่นใจไปกับแฟชั่นโชว์สุดอลังการจากผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด ณ MGI HALL
9 - 16 สิงหาคม 2569: กิจกรรมเก็บตัวสุดเข้มข้น ณ จังหวัดอุดรธานี
17 สิงหาคม 2569: รอบ Close Door Interview (รอบสัมภาษณ์ห้องดำ) ด่านหินวัดกึ๋นและความพร้อม!
18 สิงหาคม 2569 (เวลา 19.00 - 22.00 น.): การประกวด รอบชุดประจำชาติ (National Costume) ณ MGI HALL
20 สิงหาคม 2569 (เวลา 19.00 - 22.00 น.): การประกวด รอบ Preliminary ณ MGI HALL
23 สิงหาคม 2569 (ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป): การประกวด รอบตัดสิน (Final Competition) ลุ้นพร้อมกันทั่วโลกว่าใครจะเป็นผู้ครองมงกุฎเกียรติยศ ณ MGI HALL