“อู๋จุน” โต้เดือด “น้องเอ๋ย” ปมคุกคาม งัดหลักฐานแฉกลับฝ่ายหญิงเป็นคนขอกอดเอง

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันที หลัง “น้องเอ๋ย” อดีตทีมงานช่องยูทูบเบอร์ดัง ได้ออกมาเปิดใจอ้างว่าต้องหนีออกจากสตูดิโอและลาออก เพราะรู้สึกอึดอัดเรื่องการวางตัวกับเพศตรงข้าม และถูกยูทูบเบอร์บุกเข้าห้องพักคุกคามทางเพศ รวมถึงมีปัญหาเรื่องการตกลงเรื่องเงินและการคุยงานผ่านแชต
ล่าสุด “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์คู่กรณี นิ่งไม่ไหว ออกมาอัดคลิปโต้กลับอย่างดุเดือด โดยยืนยันว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นย้อนแย้งกับความเป็นจริง และตนมีหลักฐานแน่นหนาทั้งกล้องวงจรปิด แชต และคลิปเสียงพร้อมหักล้างทุกประเด็น
อู๋จุนระบุว่าเอ๋ยรู้อยู่แล้วว่าเจตนาของตนคืออะไร และได้คุยเคลียร์ใจกันไปแล้ว ซึ่งตนมีคลิปเสียงบันทึกไว้ พร้อมโต้อย่างชัดเจนว่า ความจริงแล้ว “เอ๋ยเป็นคนเดินมาขอกอดเขาเอง” โดยพูดว่า “พี่อู๋ขอกอดหน่อย” พอถามเหตุผล เอ๋ยบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจ ซึ่งตนบริสุทธิ์ใจมองแบบพี่น้องมาตลอด เพราะรับรู้ว่าน้องมีปมฝังใจในอดีตจึงอยากช่วยดูแล
ส่วนประเด็นการลาออกและเรื่องเงิน ยูทูบเบอร์ดังแฉเพิ่มว่า เอ๋ยเคยทิ้งงานหายไปเป็นเดือนจนแม่บ้านต้องมาเลี้ยงเม่นแคระแทน ก่อนจะทักมาขอโทษขอสู้ต่อ แต่สุดท้ายกลับหนีออกไปตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. ส่วนเหตุผลที่กดยกเลิกข้อความเรื่องเงิน เพราะไม่ยอมรับการตัดสินใจลาออกและจัดการทุกอย่างฝ่ายเดียวของเอ๋ย โดยอยากให้อีกฝ่ายกลับมาคุยกันต่อหน้า ลาและขอโทษทุกคนให้ถูกต้อง ไม่ใช่หนีปัญหา
กรณีทีมงานชาย-แชตตอบแทน อู๋จุนเผยว่าเอ๋ยเคยวางตัวไม่เหมาะสมกับทีมงานชายจนเคยถูกเตือน ตนจึงตั้งกฎว่าหากใครมาช่วยงานต้องแจ้งก่อน แต่ช่วงที่ตนไปญี่ปุ่น ได้เปิดกล้องวงจรปิดเช็กความเรียบร้อย แล้วพบว่าเอ๋ยอยู่กับผู้ชายคนเดิมโดยไม่แจ้ง พอกดทักไปเตือนและสั่งห้ามไม่ให้คนอื่นพิมพ์แทน กล้องวงจรปิดกลับจับภาพได้ชัดเจนว่าทั้งคู่กำลังยื่นโทรศัพท์ให้กันเพื่อพิมพ์ตอบ ซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์และหลบเลี่ยงกฎ
ทั้งนี้ อู๋จุน ได้ทิ้งท้ายฝากถึงอดีตทีมงานสาวว่า อยากให้กลับมาคุยและขอโทษกันดีๆ ไม่ต้องมาเปิดเผยข้อมูลโจมตีกัน และอย่าปล่อยให้ใครมาเสี้ยมอยู่เบื้องหลัง
งานนี้ชาวเน็ตเข้าไปถามรัวๆ ออกโหนกระแสได้ยัง เดือนนึงแล้วนะ!? (หลังจากอู๋จุนเคยหลุดปากพร้อมออกรายการโหนกระแส)