“ก้อง ห้วยไร่” โพสต์เศร้า สูญเสีย “น้องพั้นช์” ลูกบุญธรรมจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ทำเอาเอฟซีและคนบันเทิงพากันตกใจ หลังจากที่นักร้องชื่อดัง “ก้อง ห้วยไร่” ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านพื้นที่ส่วนตัว ถึงการสูญเสีย “น้องพั้นช์” ลูกบุญธรรมอย่างไม่มีวันกลับ จากอุบัติเหตุทางรถยนต์
“เดินทางไปหาคุณพ่อกับคุณแม่นะลูก ส่วนพ็อตเตอร์ พ่อก้องกับแม่เบลจะดูแลเอง แจ้งข่าวนะครับ น้องพั้นช์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และได้เดินทางไกลมากๆ ไม่มีวันหวนกลับ ขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่ได้สร้างมานำพาลูกเดินทางอย่างสะดวกสบายนะครับ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนเพลงต่างเข้ามาแสดงความเสียใจ และร่วมส่งกำลังใจให้ ก้อง ห้วยไร่, เบล ขนิษฐา รวมถึงครอบครัวอย่างล้นหลามต่อการสูญเสียในครั้งนี้