เปิดอาณาจักร "คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์"เผยมุมที่หลายคนไม่เคยเห็น พบความน่ารักของเจ้าสี่ขา ลูกรักขวัญใจประจำบ้าน"น้องเม้าท์เท่น" ห้ามพลาด! รายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” อาทิตย์ที่ 9 ส.ค.นี้ เวลา 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ ผู้คร่ำหวอดในวงการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ทราบกันดีในวงการว่าเป็นคนรักสัตว์ เธอเลี้ยงสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะสุนัข พันธุ์ใหญ่แบบไซบีเรียนฮัสกี้ "น้องเม้าท์เท่น" คุณหญิงหน่อยลั่น“จะเลี้ยงหมาใหญ่ได้ ต้องเป็นจ่าฝูงเท่านั้น!”
ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร มาเยี่ยม มาเยือนคุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาพูดมาคุย ในมุมเป็นคนรักสุนัข ทั้งพันธุ์ใหญ่และพันธุ์เล็ก ของสะสมที่แสนน่ารักสุนัขหลากหลายพันธุ์ พร้อมเม้ามอยถึงน้องๆ ที่อยู่ในบ้านเป็นลูกๆของเมาท์เท่น ที่ไปผสมกับหมาพันทางสุดท้ายกลายเป็น สะใภ้ในบ้านแบบถาวร
ติดตามชม โมเมนต์ความรักสุดอบอุ่นของทาสหมาตัวยง คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ และ สุดหล่อน้องเม้าท์เท่น ที่จะทำให้ผู้ชมหลงรักไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00น. ทางช่อง 3HD กด 33และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์