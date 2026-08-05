สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดยุทธศาสตร์ 4 ปี ชูแนวคิดพระราชดำริ 'เรียนคู่งาน งานคู่เรียน' ผลิตบัณฑิตนวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ จัดแถลงข่าวประกาศทิศทางการพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2570–2574) ยกระดับการจัดการศึกษาสู่การเป็น “สถาบันต้นแบบตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” มุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะเชิงนวัตกรรม สามารถสร้างคุณค่าแก่สังคม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค AI นำโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานในการแถลงข่าว พร้อมเหล่าคณาจารย์และศิษย์เก่า ร่วมในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อสื่อมวลชน
ในการนี้ ยังได้พาสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอนตามแผนกต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามสื่อมวลชน อาทิ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ห้อง นวัตกรรมศูนย์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการรับมือกับความท้าทายในโลกการศึกษายุคใหม่ ทั้งจำนวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง การแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น หลักสูตรระยะสั้น การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
นอกจากนี้ ตลาดแรงงานยังต้องการกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะทางพร้อมทำงานทันที ทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จึงต้องเร่งปิดช่องว่าง (Skills Gap) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนทัศนคติและเป้าหมายดังกล่าว
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เดินหน้าผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก: พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถเชิงนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแก่สังคม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์สถานประกอบการและชุมชนอย่างแท้จริง ยกระดับบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาบุคลากรและระบบบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าวสรุป