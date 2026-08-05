“นีญ่า มากีลา” สวยออร่าพุ่ง แจ้งเกิดในงาน Girls Cup 2006

โอ้ยแม่เจ้า!... แค่โชว์เพลง “Gee” ในงาน “Girls Cup 2026 Presented by MAMA” ก็ตกคนดูไปแบบไม่ต้องสคริปต์ แทนที่ชาวเน็ตจะคุยเรื่องโชว์ แต่กลับพร้อมใจตั้งคำถามว่าสาวน้อยคนนี้เป็นใคร? เพราะหน้าหวานออร่าพุ่งสุดๆ
ก่อนจะตามหากันจนเจอว่าคือ “นีญ่า มากีลา” หรือ “นีญ่า วง Blyss” เมมเบอร์น้องเล็กวัย 17 ปี จากค่าย BEC Music ที่ตกคนดูได้ทั้งฮอลล์ ด้วยหน้าตาที่เหมือนกับตุ๊กตา อินเนอร์ไอดอลเต็มร้อย รอยยิ้มกระชากใจ แถมเต้นเป๊ะ ร้องดี จนทำเอาแต่ละคลิปถูกแชร์ต่อเป็นทอดๆ จนยอดค้นหาพุ่งแบบไม่ต้องโปรโมต ขึ้นแท่นสาวไวรัลคนใหม่แบบไม่มีใครเถียง! แถมยังเป็นนางเอกน้องใหม่ ของผู้จัด ป้าแจ๋ว ยุทธนา ในเรื่อง “ที่ไหนคือบ้าน ที่น่านคือเรา”