ไม่ใช่นอมินี! “ณวัฒน์” นั่งแท่น CEO MU Eastern คุม 95 ประเทศ ประกาศฟ้องคนปล่อยข่าวลือ โยงเป็นเจ้าของเวทีนางงามฟอกเงิน

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ลั่นไม่ใช่นอมินี เข้ารับตำแหน่ง CEO MU Eastern เพื่อแก้ปัญหาองค์กรเต็มตัว ฟ้องคนปล่อยข่าวลือโยงเป็นเจ้าของเวทีนางงาม เตรียมถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงิน ใช้ “หนิง ปัทมา” โมเดล ไม่เรียกค่าเสียหาย แต่อยากให้กฎหมายลงโทษ ลั่น “แอน จักรพงษ์” โผล่เป็นประธานเวทีนางงามน้องใหม่ เป็นข่าวปลอมล้านเปอร์เซ็นต์!
ทำเอาแฟนนางงามฮือฮาไม่น้อย หลัง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CEO MU Eastern ของเวที Miss Universe เพื่อดูแลการบริหารงานกว่า 95 ประเทศ โดยรับภารกิจสำคัญในการช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ภายในองค์กร ล่าสุดวันนี้ (5 ส.ค.) ได้เจอณวัฒน์ ในงานเปิดตัวผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026” ทั้ง 77 จังหวัด เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงบทบาทใหม่ที่ได้รับ พร้อมชี้แจงกรณีถูกโยงข่าวลือ เจ้าของเวทีนางงามชื่อดังระดับโลก อักษรย่อ 2 พยางค์ เตรียมถูกออกหมายจับในคดีฟอกเงิน
“ก็เป็นในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ Universe เพราะตอนนี้ Universe เขาแบ่งออกเป็น 2 ข้าง ก็คือ Americana กับ Eastern แต่ว่าคำว่า Eastern หลายคนอาจจะงง ว่ามันเฉพาะเอเชียเหรอ มันไม่ใช่นะครับ โซนที่ผมดูแลมีในยุโรปด้วย หลายประเทศเลยทีเดียว ยูเครน รัสเซีย ก็อยู่ในฝั่งผม อัฟริกาที่เป็น continent เป็นทวีป ก็มีบางประเทศที่อยู่กับผม ส่วนเอเชียทั้งหมดอยู่กับเราอยู่แล้วจะไปจนถึงนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ทั้งหมดก็ 95 ประเทศ ก็ถือว่าเป็นความไว้วางใจขององค์กร
บางคนบอกว่าเป็นนอมินี บางคนนะ ปากดี๊ปากดี (หัวเราะ) ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน จะมีความดีนอกจากปากไหม คือดูถูกคนอย่างผม ผมทำงานจริงๆ แล้วตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งจริง แล้วก็ไม่ได้ปรึกษากันวันนี้แล้วแต่งตั้งกันวันนี้ คนอย่างผมมีพิธีรีตอง ก็คือจะต้องมี Appoint Letter มาก่อนอย่างชัดเจน ว่าสนใจผมเนื่องจากอะไร ในหัวกระดาษ Head Letter Universe เอย อะไรเอย ทุกอย่างต้องครบ แล้วถ้าพูดตามภาษาชาวบ้าน ก็คือเชิญอย่างเป็นทางการ ด้วยภาษาที่สวยงาม แล้วถ้าทางผมอ่านรายละเอียดแล้วผมแฮปปี้ ผมก็เซ็นกลับไปว่ายินดีที่จะเป็นให้
แล้วหลังจากนั้นก็จะมี Term Sheet มี Condition แล้วก็มี Press Release คือเราทำงานเป็นระบบแบบสากล เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มั่วซั่วเหมือนการประกวดอะไรไม่รู้ เช้าไปประกวดเย็นก็จบแล้ว มันไม่ใช่ อาจจะคุ้นชินแบบนั้น แต่เราไม่ใช่แบบนั้น ก็พูดให้ฟัง เพราะว่าทำงานจริงๆ เต็มความสามารถ ในหน้าที่ของเราครับ”
ถูกเชิญมาทำตำแหน่งนี้ เพราะต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหลายๆ อย่าง
“เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ทุกคนคงทราบถึงปัญหาค่อนข้างเยอะมาก ถึงเรื่องของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเต็มไปหมด ผมก็ไม่อยากจะย้ำของปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันเหมือนจะไปตอกย้ำ แล้วก็เรื่องของประเทศเจ้าภาพ ที่ดูเหมือนจะคืบหน้า แต่ว่าเอาจริงๆ แล้วมันก็ยังไม่ได้เดินหน้าไปในปริมาณที่ทางเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็น เอาจริงๆ Universe เหลือเพียงแค่ 3 เดือนเองนะนับให้ดี สิงหาฯ เต็มเดือน นับไปเลย กันยาฯ ตุลาฯ พฤศจิกาฯ เข้ากองวันที่ 8 โดยปกติแล้วนางงามก็จะออกบินวันที่ 4 วันที่ 5 แล้ว เท่ากับเราเหลือแค่ 3 เดือนเต็มๆ
แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศในโลกใบนี้ ยังไม่ได้ประกวดเลย เราก็ต้องแก้ปัญหาว่า direction อะไรที่จะทำให้เขารู้สึกมั่นใจ แล้วเราจะไปอยู่กันในจุดๆ ไหน แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร ในขณะที่มีแต่ข่าวที่ทำให้หลายๆ คนวิตกกังวล ถ้าเราจะแก้ปัญหา เราต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาจริงๆ ก็ต้องเข้ามาแก้ในจุดนี้ แล้วต้องมาปลอบประโลมทุกคน รวมถึงเรื่องของการเตรียมการทางเอกสารเยอะแยะมากมาย
เพราะอย่าลืมว่า เปอร์โตริโก นั้นจะต้องใช้วีซ่าอเมริกาทุกคน ซึ่งอเมริกามันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคนไม่ใช่ส่งเฉพาะนางงาม Family and Friends โดยเฉพาะประเทศที่ยากๆ เขาชอบ attach ชื่อมาเยอะมาก เราต้องรับรองวีซ่า มันเป็นปัญหาที่โกลาหล ซึ่งเราต้องเคลียร์ มันไม่มีใครเคลียร์ ก็เริ่มเคลียร์แล้วครับ เมื่อวานก็ประชุมกันหนักมาก เมื่อวานมี Town Hall ประชุม Director ทั้งหมด ตั้งแต่บ่าย 2 ผมก็มี Agenda ที่ผมต้องพูด 1 2 3 4 5 6 7 8 จนถึง Q&A นี่เยอะมาก Q&A นี่ไม่จบสักที ก็เข้าไปทำงานจริงๆ เพราะทุกอย่างมันประจักษ์ด้วยหลักฐาน
อย่าลืมนะครับว่าการทำงานของเรา เราไม่ได้ทำงานในห้องมืดๆ ทุกคนที่เข้ามาทำงานกับเรา เขาสามารถที่จะดูดข้อมูลเรา หรือตั้งกล้องซ้อนกล้อง หรือเซฟ Live ต่อให้เซฟขณะที่เรา Live จริงๆ ไม่ได้ แต่เขาก็ตั้งกล้องซ้อนได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเวิร์ก ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ทำงาน แล้วตั้งมา มันก็เป็นเรื่องตลก มันเป็นไปไม่ได้ เอาจริงๆ ตอนนี้ ผมนี่แหละหนังหน้าไฟที่สุดแล้ว ไม่มีใครครับ”
ทั้งช่วยแก้ปัญหาและกอบกู้ภาพลักษณ์
“ทุกอย่างมันต้องไปสู่ในจุดที่ถามเลย แต่ ณ ตอนนี้ จัดระเบียบสังคมก่อน ตอนนี้ที่ผมจัดระเบียบก็คือ จัดว่าประเทศในฝั่งเราเนี่ย ทั้งหมดมีกี่ประเทศที่ประกวดแล้ว มีกี่ประเทศที่มีแผนที่จะประกวด และมีกี่ประเทศที่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะประกวดหรือไม่ประกวด จะ appoint ไหม จะแต่งตั้งเลยไหม เราก็จะแบ่งโซนออกไปเลยชัดเจน
เมื่อวานนี้ก็คือฟันเปรี้ยงไปเลยว่าโอเค ในเมื่อเราเหลือแค่นี้ ถ้าบางประเทศจำเป็นที่จะต้องไม่จัด ก็ขอให้แจ้งความจำนงมา เพื่อเราจะได้แบ่งออกไปเป็นกรุ๊ปๆ ว่ากรุ๊ปนี้จัดเสร็จแล้ว ของเราก็อยู่ในกรุ๊ปยังไม่จัดนะ (หัวเราะ) กรุ๊ปแรกเขาจัดเสร็จมีใครบ้าง กรุ๊ปที่สองกำลังจะจัด มีแผนงานแล้ว กรุ๊ปที่สามคือฉันยังเพิ่งตื่นเลย ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเธอจะจัดไหม จัดก็จัด เร็ว แต่ถ้าไม่จัดเพราะอะไร ถ้าเหตุผลอันสมควร ฉันอยากจะตั้งตัวฉันเองเป็น Miss Universe เอ้า แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้งานมันไม่ต้องรั้งรอ คนที่จัดแล้ว เสร็จแล้ว มงแล้ว จะได้ move เอกสารให้ก่อน เพื่อจะได้ไปเป็นเทียร์แรก แล้วเทียร์ที่สอง เทียร์ที่สาม
แล้วก็เรื่องของการ payment เรื่องของ financial ซึ่งเราต้องระมัดระวัง ก็ฝากย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า Miss Universe ของเรามีแค่แบงก์เดียว ก็คือ Chase Bank ที่นิวยอร์กเท่านั้น ถ้าใครหลงไปโอนอันอื่นคือ สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียเงิน โดยที่เราไม่สามารถจะรับผิดชอบได้อันนี้เป็นสาระที่เมื่อวานนี้เราก็ได้บอกไป แต่ถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ย เรามีอีก 1 แบงก์อยู่ที่สิงคโปร์ รับเฉพาะแฟรนไชส์ฟรีเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรายืนหยัด แล้วเราก็พยายามจะ repeat ข้อมูลนี้ เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสทางด้าน financial และ security ให้กับสมาชิกทุกคนที่เข้า Town Hall
แล้วเราก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งแรกที่เราให้ข้อมูล ก็คือหลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับว่า มีการบังคับขาย Product Spa หรือ Cosmetic Universe ว่าถ้าเธอซื้อสปาจากฉัน เธอจะได้ลิขสิทธิ์ Universe ในประเทศนั้นๆ เมื่อวานเป็นครั้งแรกที่หลุดออกมาจากปากผมโดยออฟฟิเชียลเลยว่า ประเทศไหนก็แล้วแต่ ในฝั่งตะวันออกทั้งหมดที่ผมดูแล ถ้าอยากได้ลิขสิทธิ์ ให้ติดต่อมาที่แผนกลิขสิทธิ์ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์สปาหรือคอสเมติกใดๆ ทั้งสิ้น
ให้อิกนอร์ในเรื่องที่คนชอบมาแอบอ้าง ซึ่งนั่นก็คือ คุณโอลิเวีย ผมพูดชื่อชัดเจนอยู่แล้ว ชอบที่จะเอาผลิตภัณฑ์มาขายให้กับไดเรกเตอร์ บอกเขาว่าคุณต้องซื้อก่อน โอนก่อน แล้วเดี๋ยวจะจัดการทำให้ได้ ลิขสิทธิ์ ที่ผ่านมามันก็มีแบบนั้นบ้าง แต่ตั้งแต่ผมนั่งตำแหน่ง ผมประกาศชัดเจน เดี๋ยววันนี้ผมจะโพสต์ให้อีกครั้งหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะฉะนั้นต้องฝากแชร์กันนิดหนึ่ง ว่าเรามาทำธุรกิจนางงาม ภายใต้คำว่า Universe คุณอยากเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ประจำประเทศ คุณไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์สปา เพื่อให้ได้คอนเนกชั่นแล้วมาเอาลิขสิทธิ์
แต่ถ้าคุณชอบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง คุณอยากไปเปิดธุรกิจหรืออยากใช้ เราไม่ว่ากัน เรายินดี แต่ถ้าถูกเอาเปรียบ หรือการแอบอ้าง หรือการให้เงื่อนไข เราก็ยืนยันว่าทุกคนต้องปฏิเสธ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ธุรกิจของ Miss Universe ในฝั่งตะวันออก สิ่งที่เราทำไปก็คือตั้งกรุ๊ปเฉพาะใน Universe ฝั่งตะวันออก และให้ทุกคนออกจากกรุ๊ปหลักที่อยู่ฝั่งโน้นให้หมด เพื่อรวมเป็นออแกไนซ์เดียวกัน จะได้ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการสื่อสารซึ่งกันและกัน แล้วทางเราจะ wrap digest ข้อมูลให้ก่อน เราจะส่งต่อในสิ่งที่มันชัดเจนเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเห็นฟังกันอยู่ตลอด เห็นเรียกประชุมกันอยู่เรื่อย แต่ทุกคนก็มีแต่คำถามและความวุ่นวายไม่จบครับ”
ตอบไม่ได้สถานการณ์มันแย่ขนาดไหน แต่ก็พยายามควบคุมอยู่
“เยอะไหมล่ะ (หัวเราะ) ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ขนาดไหนเหรอครับ เอาจริงๆ ผมก็ยังไม่แน่ใจ ว่ามันจะเกิดอะไรอีกหรือเปล่า พูดง่ายๆ ว่าเราก็หาเช้ากินค่ำไปวันๆ หนึ่งก่อน เราก็พยายามควบคุมสถานการณ์ ควบคุมเกม และก็ควบคุมความมั่นใจให้กับทุกๆ คน ได้รู้สึกชื่นอกชื่นใจกลับมาเท่านี้เองครับ ผมเองผมก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้อง หรือไปแตะต้องในส่วนที่ผมไม่ได้ดูแล ในอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอีกทางทีมหนึ่งดูแล เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เขาได้ดูแล ให้เขาได้ทำงาน ในส่วนของเขา แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่ต้องการให้ใคร เข้ามา involve หรือเข้ามา disturb ในฝั่งที่เป็นของเราเช่นเดียวกัน
เพราะว่าในเมื่อเรามีการแบ่งกันแบบชัดเจน ทุกคนก็ต้องมี independent เป็นของตนเอง มีอิสรภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แต่จุดหมายปลายทางก็คือ เราต้องการให้ Save Universe และให้ Universe เป็น legend ของการประกวด แล้วก็ทำให้แฟนคลับได้รู้สึกว่าเออ ได้ดู Universe ปีละครั้ง ก็เฮฮาปาร์ตี้ แบบนั้นมากกว่า”
ให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องเรียบร้อยแล้ว หลังโดนโยงเป็นเจ้าของเวทีนางงามชื่อดังระดับโลก อักษรย่อ ณ. เตรียมโดนออกหมายจับคดีฟอกเงิน
“ไม่ต้องย่อหรอก เขาบอก ณ.เณร จุด แล้วก็มีรูปวัด อันนั้นน่ะฟ้องครับ ล้านเปอร์เซ็นต์ครับฟ้อง ง่ายจะตายผมเป็นโจทก์ ผมเซ็นให้น้องทางแผนกกฎหมายที่บริษัทไป ว่าเป็นผู้ฟ้องแทน จบแล้ว น้องเขาก็จัดการแล้ว เดี๋ยวเขาก็ส่งไปที่ศาล แล้วก็ไปเจอกัน ก็ฟ้องแค่คนเดียวครับ คนอื่นไม่ได้ฟ้องครับ”
ไม่รู้อักษรย่อนี้มาได้ยังไง คงต้องไปถามคนเปล่อยข่าว
“มาได้ยังไงต้องถามเขา (หัวเราะ) เอาเป็นว่ามันเกิดจากความแปลกๆ ของมนุษย์ บางคนอาจจะอิจฉา บางคนอาจจะริษยา บางคนอาจจะทำใจไม่ได้ คือคำพวกนี้มันเป็นคำเยียวยาให้กับพวกเขา ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ด้อยจนเกินไป ทั้งๆ ที่เขาด้อยจนไม่เหลืออะไรแล้วเท่านี้เองครับเข้าใจ ถ้าผมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่พ้นทุกข์ได้บ้าง ผมก็ยินดี แต่ถ้าก้าวแรงไป ผมก็ขออนุญาตใช้กฎหมายดูแลครับ”
เอาเคส “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” เป็นตัวอย่าง ฟ้องเพราะอยากให้รับโทษ ไม่ใช่อยากได้เงิน
“เงินผมไม่อยากได้หรอก เพราะรวยมาก ผมอยากได้การลงโทษเป็นปกติ ผมมีหนิง ปัทมาโมเดลแล้ว ผมก็เอาประมาณนั้นแหละ เพราะหนิงบอกว่า บอส อย่าไปยอมนะ ถ้าติดขัดอะไรบอกหนู ทนายหนูเก่ง บอกเออไม่ต้องมาคุยหรอก ทนายที่ออฟฟิศก็เก่ง(หัวเราะ) เขาก็บอกดีแล้วบอส เอาอย่างนี้แหละ ถูกอกถูกใจหนู หนูชอบ
จะพูดว่าไม่รับคำขอโทษ มันก็ไม่ถูก เพราะสุดท้ายถ้าจะไม่ผิด ไม่เข้าคุกเข้าตาราง มันก็ต้องเข้ามาในหมวดขอโทษ แต่คำว่าขอโทษมันมีอะไรอีกหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องลงรายละเอียด เช่น ขอโทษผ่านสื่อ บริจาคเงินให้มูลนิธิการกุศล เงินของคนพวกนี้ผมไม่คิดอยากได้เลย สลึงหนึ่งก็ไม่เอา ไม่เคยคิดอยากได้ด้วย ผมเคยทำสมัยฟ้องโก้โก้ที่โรงพัก 35,000 บาท ผมให้โอนให้มูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน ขอโทษนะครับ เราไม่อยากพูดชื่อนี้ แต่มันมีมูลนิธิแบบนี้จริงๆ ซึ่งเราบอกเลยโอนเดี๋ยวนี้ แล้วหาเบอร์บัญชี โทร.หามูลนิธิ ถ้าไม่โอนไม่จบ จำได้เลย อยู่ที่ สน. เลย จะจบไม่จบ ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะ สุดท้ายก็ต้องจบบอกไม่มีเงิน ไม่มีเงินก็ไปขอยืมคนมาดิ ไม่มีเงินวันหลังอย่านิสัยเสีย สุดท้ายก็หามาจนครบ แต่เสียเวลาหน่อย คุยเที่ยง จบ 3 ทุ่ม ก็เสียเวลา เสียสุขภาพจิตก็ 35,000 บาท ก็โอนให้มูลนิธิไปช่วยเหลือเด็ก แล้วก็แถลงข่าว”
ฟ้องคดีอาญาอย่างเดียว ไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งขนานกันไป
“มันเป็นอาญาอยู่แล้ว เพราะว่าหมิ่นประมาท แต่แพ่งเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับ เพราะว่าเขาต้องจบตรงอาญา พอเขาจะขอจบ ทรงมันก็จะออกมาเหมือนที่เล่าให้ฟัง ทรงมันเป็นแบบนั้น ทรงล้านเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนั้น เดี๋ยวก็หามูลนิธิรับเงินไป เพราะผมไม่อยากได้ เอาเงินของคนประหลาดๆ ไปช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ พวกเราก็ได้บุญทุกคน
ถามว่ามีตัวเลขในใจไหม คือถ้าจะเรียกค่าเสียหายต้องฟ้องแพ่ง ซึ่งพูดตรงๆ เราไม่อยากฟ้องแพ่งคู่ขนานกับอาญา เราฟ้องอาญาเพื่อให้กฎหมายลงโทษในการหมิ่นประมาท แต่ระหว่างทาง รู้ไหมว่าการขึ้นศาลใช้เงินเยอะมาก ถ้าเขาอยากจะขึ้นศาลกับเราแล้วใช้เงินเยอะๆ เราก็ยินดี เพราะเรารวย ไม่มีปัญหา รวยอยู่แล้ว แต่เขาจะลำบาก รู้ใช่ไหมว่าค่าทนายมันไม่ใช่เรื่องถูกๆ แต่ละคดีของบริษัทเนี่ย แต่ละเรื่องที่ผมชนะมาตลอด เคสหนึ่งประมาณ 4-5 แสน เราต้องเสียนะครับไม่เคยมีสํานักงานกฎหมาย ที่มีสแตนดาร์ดคิดราคาถูกเลยสักเจ้าเดียวในประเทศไทย นอกจากว่าทนายกระบ้งกระเบ้ง เฮฮาเพื่อนฝูง ช่วยๆ กันไป อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่สถาบันใหญ่ๆ ที่รับกันอยู่ เคสหนึ่งน้อยที่สุด 3-5 แสนนะ จนจบกระบวนการ เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกผิด จบเร็ว ก็เสียน้อย แต่ถ้าจบช้า ก็เสียมากครับ”
มีหลักฐานประกอบการฟ้องชัดเจน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดชื่อ ก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทได้
“เห็นชัดเจนอยู่แล้ว เพราะว่าเขาเองก็แปลก เขาเปิดข้อมูลเยอะอยู่ แต่ว่าผมจะไม่ฟ้องคนที่มาคอมเมนต์ต่อนะ เพราะผมคิดว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ย ส่วนมากคอมเมนต์ดี อาจจะมีบางคนเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่รู้เรื่อง เราไม่ว่ากัน แต่ว่าสิ่งที่แปลกไปกว่านั้น คือเวลาที่คนมาคอมเมนต์แปลกๆ เขาไปตอบแปลกกว่า ตอบยังไงให้เป็นผมให้ได้เลย ข้างบนน่ะเป็นแล้ว ณ. เว้นๆ แล้วก็มีรูปโบสถ์ รูปวัด
ต้องบอกนิดหนึ่งให้ความรู้ทุกคนนะ หมิ่นประมาทสมัยก่อน ถ้าไม่พูดชื่อ คือไม่ผิด ปัจจุบันไม่พูดชื่อ แต่ทำให้รู้ว่าเป็นใคร ผิดนะครับ ย้ำนะ อันนี้ให้ความรู้ รวมถึงเวลาที่จะให้ผิด ผมจะต้องเอาพยานไปให้ศาลสอบพยาน เช่น ผมเอาทีนไป ทีนบอกว่าผมอ่านตั้งแต่ครั้งแรก ผมก็รู้แล้วว่าคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล แน่นอน เอาลุงเคไป บอกผมอ่านปั๊บ ผมรู้เลยว่าเป็นคุณณวัฒน์ แค่ 2 ปาก พอเพียง ศาลก็จะบันทึก แค่ 2 คนรู้ ผมก็เสียหาย 1 คนรู้ ผมก็เสียหาย ไม่ต้องล้านคนรู้หรอกครับ แค่นี้ก็จบแล้ว กระบวนการง่ายมากครับ”
ยันข่าว “แอน จักรพงษ์” โผล่เป็นประธานเวทีนางงามน้องใหม่ “The Goldenratio” เป็นข่าวปลอมล้านเปอร์เซ็นต์!
“อุ้ย ไม่ขอพูดครับ แต่ตอบให้เฉพาะเรื่องนี้นะ ก็คือเรื่องชื่อเวทีอะไรแปลกๆ บ้าๆ บอๆ ผมยืนยันเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คนอยากได้เอนเกจเมนต์ เหมือนเมื่อกี้นี้ ณ. แล้วก็มีวัด นี่แหละ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางเฟซบุ๊กก็ใจดี อะไรก็แล้วแต่ที่ไปโพสต์ แล้วมีคนดูเยอะๆ มันก็จะให้หลายเหรียญอยู่ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ ก็ยืนยันนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยู่ในวงการนี้ เวทีนี้ไม่มีจริง ไม่รู้เป็นอะไร แล้วไม่รู้เป็นของใคร เวทีนี้ไม่มีจริง เท่านั้นเลย ผมว่ามันเป็นเรื่องของคนโพสต์ที่อยากได้เอนเกจเมนต์ คงไม่เกี่ยวอะไรกับใครใดๆ ทั้งสิ้นครับ ปลอมล้านเปอร์เซ็นต์ น่าจะเป็น AI ด้วยซ้ำ ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วย เพราะตอนนี้ ปลอมมันเยอะ แล้วก็ไม่มีใครกรองปลอมได้ แล้ว AI ก็เยอะ ก็ไม่มีใครกรองได้นะครับ ก็ไม่เป็นไร ถามมา ก็เท่าที่รู้ก็จะตอบให้ฟังครับ”