สปอนเซอร์ผนึกกำลังหนุน Miss & Mister Earth Thailand 2026 ขับเคลื่อนภารกิจ REBIRTH ชูแนวคิดรักษ์โลกยั่งยืน

กองประกวด Miss Earth Thailand 2026 และ Mister Earth Thailand 2026 นำโดย “แม่น้อง” ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กรฯ และ ลูกสาว “น้องเนย” นฤภร นฤปิติ ผู้อำนวยการกองประกวดฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลัก “REBIRTH” (การเกิดใหม่) ควบคู่สโลแกน “One Earth, Many Voices, One Mission” โดยได้รับความร่วมมืออย่างคับคั่งจากพันธมิตรและสปอนเซอร์ชั้นนำระดับประเทศที่มาร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เปิดใจพันธมิตรและผู้สนับสนุนหลัก
Nopparat Cosmetic Clinic (NCC) โดย นพ.นพรัตน์ รัตนวราห (หมอสอง) กล่าวว่า “NCC เป็นคลินิกรักษ์โลกมาตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งระบบบำบัดน้ำเสียและการแยกขยะ ยินดีมากๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเวทีที่เป็น Grand Slam รักษ์โลกเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งได้รางวัลระดับโลกเกือบทุกปี เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญ หากทุกคนร่วมมือกันเพียงเล็กน้อยก็ช่วยผลักดันให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น วันนี้มาพูดคุยกับผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วรู้สึกว่าพวกเรามี DNA ตรงกัน คือธุรกิจทุกคนเน้นเรื่องรักษ์โลกและยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม อยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสมัครและร่วมสนับสนุนเวทีนี้ครับ”
CHAT Cosmetics โดย คุณณกรานต์ กระถินทอง Head of Digital Marketing กล่าวว่า “นอกเหนือจากความงาม เราเน้นเรื่องคุณค่าของการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ทำลายโลก เช่น กันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการัง และเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือครั้งนี้เราพร้อมเป็นพื้นที่สบายใจให้กับองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ในการเป็นกระบอกเสียงดูแลโลกต่อไป”
L.Eternal Co.,Ltd (LE Group) โดย คุณวิทย์ วรวิทย์ เหลืองมณีวุฒิ ผู้บริหาร เปิดใจถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เราเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีดิจิทัล ผมเชื่อว่าการนำความรู้ในภาคอุตสาหกรรมมาผสานกับการสื่อสารที่มีคุณภาพของ Miss Earth จะช่วยสร้าง Impact เชิงบวกได้อย่างมาก ภารกิจของผมคือการเป็น Gateway นำองค์กร Miss Earth ให้เป็นที่รู้จักในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อดึงภาคธุรกิจเข้ามาร่วมสร้างผลกระทบที่ดีให้กับสังคมและโลกครับ”
และตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวผู้เข้าประกวดทางกอง Miss & Miter Earth Thailand ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางจาก Thai Smile Bus & Thai Smile Boat โดย คุณนภสร ลำธารทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดใจว่า “วันนี้เราได้เจอพันธมิตรที่มี DNA เดียวกัน การประกวดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การดูแลกันเอง แต่เป็นการดูแลโลกร่วมกัน ตอบโจทย์ Thai Smile Bus และ Thai Smile Boat ที่ไม่เพียงให้บริการรถและเรือพลังงานไฟฟ้า EV เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่เรากำลังร่วมกันเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่สำหรับพวกเราและลูกหลานในอนาคต”
อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดย คุณเอมมี่ สุทธิดา จึงสุระ ผู้บริหาร นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่มาร่วมขับเคลื่อนเวทีประกวดรักษ์โลก กล่าวว่า “มาในนามตัวแทนของธรรมชาติและท้องทะเลไทย อยากสนับสนุนองค์กรที่มีกิจกรรมดีๆ และพร้อมเป็นที่พักกายพักใจให้กับทีมงานและผู้เข้าประกวด ขอบคุณธรรมชาติอย่างท้องทะเลที่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ ซึ่งเราพร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมของกองประกวดอย่างต่อเนื่องยาวนานต่อไปค่ะ”
ทางด้าน CEO Super League ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้สำหรับเจ้าของธุรกิจด้านกีฬา ก็เล็งเห็นถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อง โดย คุณตั้ม ณัฐพล ผู้ก่อตั้ง กล่าวว่า “เราเป็นคอมมูนิตี้สำหรับเจ้าของธุรกิจในด้านกีฬาและ Wellness เมื่อเห็นพันธมิตรของ Miss Earth ที่สื่อสารเรื่องการรักษ์โลกอย่างแข็งแกร่ง เราจึงอยากเชิญชวนเหล่า CEO ในเครือข่ายเข้ามาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปีนี้จะมีกิจกรรมเตะฟุตบอลร่วมกันระหว่างเหล่า CEO ดารา อินฟลูเอนเซอร์ และทาง Miss Earth ขอเป็นกำลังใจให้กองประกวดครับ”
รวมไปถึง Traill International School โดย Mr. Robert Traill (ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ก็มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ “Traill International School is very happy to be part of this organization that brings awareness for the environment. I am very happy to be here to bring focus to the future of the environment.” (โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่สร้างตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และดีใจที่ได้ร่วมส่องสว่างให้กับอนาคตของสิ่งแวดล้อมโลก)
สำหรับการประกวดปีนี้ชูเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านบาท เพื่อส่งผู้ชนะและผู้ได้รับตำแหน่งไปทำหน้าที่ทูตสิ่งแวดล้อมบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศฟิลิปปินส์
*รางวัล Miss Earth Thailand 2026 เงินสด 150,000 บาท พร้อมเข็มกลัดทองคำฝังเพชรและของรางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
*รองชนะเลิศทั้ง 4 ตำแหน่ง (Miss Earth Land / Fire / Air / Water) รับเงินสดและของรางวัลมูลค่าตำแหน่งละ 200,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักเข้าร่วมการประกวด ณ ประเทศฟิลิปปินส์
*รางวัล Mister Earth Thailand 2026 เงินสด 100,000 บาท พร้อมเข็มกลัดทองคำฝังเพชรและของรางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท
*รองชนะเลิศทั้ง 4 ตำแหน่ง (Mister Earth Land / Fire / Air / Water) รับเงินสดและของรางวัลมูลค่าตำแหน่งละ 200,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเช่นเดียวกัน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2569 และติดตามชมรอบไฟนอล ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ณ CDC คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) และถ่ายทอดทางช่อง เวิร์คพอยท์ทีวี
แฟนนางงามนายงามติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางช่องทาง FB Miss Earth Thailand https://www.facebook.com/missearth.th/photos เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss Earth Thailand และ Mister Earth Thailand พร้อมก้าวสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจ และร่วมกันส่งต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่อนาคตที่ยั่งยืน