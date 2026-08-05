พระบิดาแห่งอาร์ตร็อค “DAVID BYRNE” ปักหมุดมาเยือนไทยในคอนเสิร์ต “WHO IS THE SKY?” เจอกัน 10 ส.ค. นี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์

ได้เวลาอาร์ตตัวพ่อมาเยือน! David Byrne (เดวิด เบิร์น) ประกาศเวิลด์ทัวร์รับอัลบั้มชุดล่าสุด Who Is The Sky? ที่เริ่มคิกออฟตั้งแต่กันยายนปีที่ผ่านมา ก่อนจะถึงเวลามาเยือนแฟน ๆ ทั่วเอเชียในเดือนสิงหาคมนี้ แฟนชาวไทยเตรียมตัวฟิน 10 สิงหาคม 2569 ที่ยูโอบี ไลฟ์, เอ็มสเฟียร์
Who Is the Sky? เป็นผลงานอัลบั้มเต็มในรอบ 7 ปีของเขา หลังจากที่ปล่อยอัลบั้ม American Utopia ไปเมื่อปี 2561 อัลบั้มชุดนี้ได้รับการสร้างสรรค์จากโปรดิวเซอร์มือรางวัลอย่าง Kid Harpoon (โปรดิวซ์เพลงให้ Harry Styles และMiley Cyrus) รวมไปถึงพาร์ทดนตรีที่มี Ghost Train Orchestra คณะประพันธกรจากนิวยอร์กมาร่วมเรียบเรียงทั้งอัลบั้ม
นอกจากสองพาร์ทเนอร์หลักที่กล่าวไป ผลงานอัลบั้ม Who Is the Sky? ยังมีเพื่อนศิลปินของ David Bryne ตบเท้าเข้าร่วมคอลแลบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น St. Vincent, Hayley Williams จากวง Paramoe, The Smile drummer Tom Skinner รวมไปถึงมือเพอคัสชันจากอัลบั้ม American Utopia อย่าง Mauro Refosco เปิดตัวอัลบั้มด้วยซิงเกิ้ล "Everybody Laughs” ที่ได้ Gabriel Barcia-Colombo มาร่วมกำกับมิวสิควิดีโอ
ผลงานเพลงชุดนี้ David มักจะมีคำว่า “everybody” (ทุกคน) อยู่มากมายในบทเพลง เพราะเขาอยากจะสื่อถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนในนิวยอร์ก ที่ใช้ชีวิต หัวเราะ ร้องไห้ หลับใหล David Byrne พยายามใช้ผลงานของเขาเองในการเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลาย ทั้งอัลบั้มจึงเต็มไปด้วยบทเพลงหลากอารมณ์ความรู้สึก ทั้งจังหวะที่เบิกบานใจ ไปจนถึงท่วงทำนองที่หม่นเศร้า ซึ่งสอดคล้องกับที่เขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอัลบั้มนี้ไว้ว่า พอถึงช่วงอายุประมาณนี้ เขาไม่ได้สนใจความคิดของผู้อื่นมากเท่าแต่ก่อนแล้ว แค่อยากจะทำงานที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนก็เท่านั้นเอง
แล้วเจอกันใน David Byrne: Who Is The Sky? Tour 10 สิงหาคม 2569 ยูโอบี ไลฟ์ พรีเซลส์สำหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.priceless.com/music