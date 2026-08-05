ส่อง! หนังเข้าชิง “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 34” ประจำปี 2568 หนังหลากหลายแนว-นักแสดงหน้าใหม่พาเหรดแจ้งเกิด

เป็นที่จับตามองทุกปีถึงเกณฑ์การตัดสินรางวัลสุพรรณหงส์ โดยเฉพาะในปีนี้ เพราะหลังจากที่ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลในสาขาต่าง ๆ ก็เรียกความสนใจจากคอหนังได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาพยนตร์ที่เข้าชิงในแต่ละสาขามีความหลากหลายมากขึ้น ล่าสุดตัวแทนคณะกรรมการในแต่ละสาขา ได้แก่ ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา ตัวแทนคณะอำนวยการจัดงานสุพรรณหงส์ครั้งที่ 34, ปฏิภาณ บุณฑริก ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มผู้กำกับ, อินทิรา เจริญปุระ ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มนักแสดง และ วิรัตน์ เฮงคงดี ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มโปรดิวเซอร์ ได้เผยถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 34 ปี 2568 ว่าสนุกและลุ้นผลรางวัลไม่แพ้ปีก่อนหน้านี้
ธนัชนก กล่าวว่า “เกณฑ์การตัดสินในปีนี้ คือยังใช้ระบบ อาร์แอนด์โอ เหมือนปีที่แล้ว เป็นระบบโปร่งใส โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วก็เปิดโอเพ่นโหวต มั่นใจว่าผลที่ออกมาน่าจะถูกใจคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ถามว่าปีนี้ตัดสินยากไหม จากที่เห็นรายชื่อผู้เข้ารอบก็คิดว่าน่าจะยาก ยอมรับว่าหนังที่เข้าฉายในปี 2568 มีหนังที่ดีหลายเรื่อง และมีความหลากหลาย อยากให้รางวัลหมดเลย ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผลของ โอเพ่นโหวตจะตกเป็นของใครบ้างครับ”
ด้าน อินทิรา เจริญปุระ กล่าวว่า “ถ้าเป็นในแง่การแสดง จะเห็นว่ารายนามผู้เข้าชิงมีความหลากหลายมากขึ้น อย่างรางวัลทางการแสดงถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีแต่หนังชีวิตหรือดราม่าอย่างเดียว แต่ปีนี้มีทั้งหนังแอ็คชั่น, หนังผีหรือหนังอิสระ ก็มีซึ่งมีความโดดเด่น ถ้าเป็นหนังผีส่วนใหญ่เราจะให้ค่ากับความตื่นเต้นมากกว่า แต่เดี๋ยวนี้อัพเกรดขึ้นทุกภาคส่วน เพราะบทส่งให้การแสดงนำเสนอออกมาและยังรักษาความสยองขวัญเอาไว้ได้ สำหรับเกณฑ์หลัก ๆ การตัดสินในพาร์ทของนักแสดง หลายครั้งหนังนำเสนอเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น เครื่องดูดฝุ่นมีชีวิตหรือผี ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่อะไรที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตาม ดังนั้นความน่าเชื่อถือก็มาจากฝั่งโปรดักชั่นที่เซ็ทขึ้นมาและนักแสดงที่ทำให้เราคล้อยตามได้ คำว่าสมจริงในที่นี้คือสมจริงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้นค่ะ ในส่วนของสาขาที่เกี่ยวกับนักแสดงเราเห็นรายชื่อเด็กรุ่นใหม่เยอะมากขึ้น เราก็ชื่นใจนะ เรามีน้อง ๆ เก่ง ๆ เยอะขึ้น คุณภาพการแสดงของน้อง ๆ เรียกว่าดีกันทั้งนั้น เราส่งไม้ต่อให้พวกเขาได้เลย ทุกคนตั้งใจมานำเสนอบทบาทของตัวเองและทุกคนทำให้วงการหนังไทยไม่ดร็อปค่ะ”
ปฏิภาณ บุณฑริก กล่าวว่า “ด้านรางวัลเกี่ยวกับการกำกับ รู้สึกว่าเวทีประกาศรางวัลคือการที่สนับสนุนความหลากหลายของภาพยนตร์ แม้จะเป็นหนังอิสระที่เติบโตจากงานเทศกาล ก็มีเชื้อบางอย่างเป็นความใหม่ที่ถูกส่งต่อไปยังผู้กำกับ ในมุมคนทำงานพื้นที่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้คนทำงานรุ่นใหม่ที่เริ่มทำหนังของตัวเองครับ”
วิรัตน์ เฮงคงดี เผยว่า “พาร์ทของโปรดิวเซอร์ ภาพยนตร์แต่ละเรื่องน่าสนใจมาก เอาแค่ที่เข้าชิงมีทุกแนว ทำให้เห็นว่าหนังทุกแนวสามารถทำให้มีคุณภาพได้ในแนวทางของตัวเอง แค่ทำให้มีคุณภาพทุกคนก็จะเห็น รางวัลสุพรรณหงส์ไม่ใช่รางวัลป็อปปูล่าร์โหวตจากคนทั่วไป เป็นรางวัลที่โหวตจากคนในวงการอุตสาหกรรม กรรมการที่โหวตคือคนที่เข้าใจคุณภาพของภาพยนตร์ อย่างในสาขาต่าง ๆ คนที่ให้คะแนนก็จะเป็นคนที่เข้าใจสาขานั้นสาขานี้ เหมือนเป็นรางวัลจากคนในวงการอุตสาหกรรมจริง ๆ ครับ ถามว่าการที่ภาพยนตร์ได้ไปฉายในต่างประเทศมีผลกับการตัดสินไหม จะพูดว่าไม่มีเลยก็คงไม่จริง เพราะอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทำให้กรรมการชมผลงานเรื่องนั้น ๆ ก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมหนังเรื่องนี้ได้ไปฉายต่างประเทศ เราก็พิสูจน์ตามไปดูว่าเป็นอย่างไรครับ”