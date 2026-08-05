สมาคมแต้จิ๋วฯ ชวนชมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต้จิ๋ว ประกบหนังรอบพิเศษ “จดหมายรักถึงอาม่า” ให้ผู้ชมได้น้ำตามซึมกันทั่งโรง

กลายเป็นอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนภาพยนตร์และสายเสพงานศิลป์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เมื่อ “สมชาย เวชากร” ประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ “เดวิด เลา” ช่างภาพชื่อดังระดับโลก ร่วมกันเนรมิตโรงภาพยนตร์ใจกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่า ด้วยการจัด “นิทรรศการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต้จิ๋ว” พร้อมจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และคลิปวิดีโอหนังสั้นความยาว 10 นาที ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทาง ความรัก ความผูกพัน และคุณูปการของชาวจีนแต้จิ๋วที่เข้ามาปักหลักสร้างชีวิตในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 200 ปี และการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ “จดหมายรักถึงอาม่า” ควบคู่กันไป ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นโดย สมชาย เวชากร ประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เหล่าบุคคลสำคัญระดับประเทศและผู้นำองค์กรระดับโลกทั้งฝั่งภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างคับคั่ง อาทิ ฯพณฯ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ฯพณฯ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย, ดร.ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์, ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย–จีน และ ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย ร่วมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และแสดงความยินดี รวมถึงการเปิดตัวบนเวทีของคณะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ ทีมงาน และเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์ “จดหมายรักถึงอาม่า” ที่มาร่วมสร้างสีสัน ก่อนปิดท้ายความประทับใจด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของคณะผู้บริหารประธานกิตติมศักดิ์ นายกสมาคมจีน 9 สมาคม และผู้แทนสมาคมต่างๆ เพื่อบันทึกภาพแห่งมิตรภาพและความภาคภูมิใจร่วมกัน
ไฮไลต์สำคัญ คือ ของนิทรรศการครั้งนี้ คือการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์จำนวน 103 ภาพ ที่คัดสรรมาจากภาพถ่ายและเอกสารโบราณที่มีอายุนับร้อยปี นำมารวบรวมและจัดแสดงอย่างประณีต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซึมซับมุมมองและวิถีชีวิตของชาวแต้จิ๋วในอดีต ทั้งวัฒนธรรมการดื่มชา ร้านน้ำชาโบราณ ประเพณีอันงดงาม ตลอดจนวัฒนธรรมอาหารแต้จิ๋วรสเลิศที่หลอมรวมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบัน ถือเป็นการเรียงร้อยช่วงเวลาประวัติศาสตร์และความซาบซึ้งใจของภาพยนตร์คุณภาพและภาพถ่ายอันทรงคุณค่าอย่างลงตัว และยังเป็นการร่วมตอกย้ำและเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น สมดังคำกล่าวที่ว่า “จีน–ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” อย่างแท้จริง
นอกจากภาพถ่ายอันทรงคุณค่าที่จัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้แล้ว ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นฉบับพิเศษความยาว 10 นาทีที่สร้างโดยคุณเดวิด เลา ที่บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเลและชาวจีนแต้จิ๋วที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อกว่า 200 ปีก่อน แสดงให้เห็นถึงเส้นทางสู้ชีวิต ความขยันหมั่นเพียร การร่วมสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของบรรพชนแต้จิ๋วในประเทศไทย รวมถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนแต้จิ๋วกับราชวงศ์ในยุคสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชของไทยที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานอีกด้วย
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “จดหมายรักถึงอาม่า” เรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจแห่งปีที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวชาวจีนแต้จิ๋ว ถ่ายทอดผ่านภาษา วัฒนธรรม และความทรงจำข้ามรุ่น โดยมีแก่นเรื่องสำคัญอย่าง “เฉียวพี” (โพยก๊วน) หรือหลักฐานจดหมายและใบส่งเงินเก่าแก่ของชาวจีนโพ้นทะเลเป็นตัวเชื่อมโยงความรัก ความกตัญญู และสายใยครอบครัวที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนความผูกพันก็ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาเลย ดังคำกล่าวที่ว่า “江海有岸，团圆有盼” (ผืนน้ำยังมีฝั่ง การกลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัวย่อมมีความหวัง) นั่นถือเป็นการสอดผสานศิลปะทั้งสองแขนงทั้งภาพถ่ายและภาพยนตร์ ที่ต่างบอกเล่าเรื่องราวที่ร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านหน้าประวัติศาสตร์ไทย-จีนได้อย่างลงตัว
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชม “นิทรรศการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต้จิ๋ว” และการจัดแสดงภาพถ่ายอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ ตั้งวันที่ 4 – 14 สิงหาคมนี้ ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์