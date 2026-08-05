"น้องแทนบุญ" เด็กเก่งวัย 7 ขวบ ฉายแววรอบด้าน ทั้งดนตรี ร้องเพลง หุ่นยนต์ กีฬา และจิตอาสา ก้าวสู่ดาวรุ่งแห่งอนาคต

แม้อายุเพียง 7 ขวบ แต่ความสามารถของ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ ปานชู หรือ "น้องแทนบุญ" กำลังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็น ด้วยความสามารถที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ทั้งดนตรีไทย การร้องเพลง กีฬา วิทยาการหุ่นยนต์ และจินตคณิต ควบคู่กับการเป็นเด็กที่มีจิตอาสา พร้อมแบ่งปันความสามารถเพื่อสังคม ปัจจุบัน น้องแทนบุญกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการ SMC โรงเรียนตันติวัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังได้รับเลือกให้เป็น พรีเซ็นเตอร์ของโรงเรียนตันติวัตร สะท้อนถึงบุคลิกที่โดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
ด้านดนตรีไทย น้องแทนบุญมีความสามารถในการบรรเลง ระนาดเอก จนได้รับ เหรียญเงินจากการทดสอบความสามารถทางดนตรีไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 พร้อมทั้งร่วมแสดงในงานสำคัญของโรงเรียน เช่น วันเด็ก วันไหว้ครู และวันปัจฉิมนิเทศ รวมถึงร่วมบรรเลงที่ตลาดชุมทางทุ่งสงกับบ้านดนตรีไทยครูเพ็ญ
นอกจากนี้ น้องแทนบุญยังมีความสามารถด้านการร้องเพลง เคยขึ้นเวทีแสดงที่ศูนย์การค้าและงานถนนคนเดินหลายแห่ง และล่าสุดได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่ง ในงานวันการศึกษาเอกชนช่วงปลายปี 2569
ความสามารถของน้องไม่ได้หยุดอยู่เพียงด้านศิลปะ เพราะยังสามารถตีกลองชุด และกำลังเตรียมสอบเกรด 1 ในเดือนสิงหาคมนี้ ขณะเดียวกันยังมีผลงานด้านหุ่นยนต์ คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Kinder Brick Speed และ Kinder Green Goal ในเวที International Youth Robot Competition (IYRC) Thailand 2026
ด้านวิชาการ น้องแทนบุญได้รับ เหรียญเงินการแข่งขันจินตคณิตนานาชาติมิตรภาพไทย–จีน 2026 และยังมีความสามารถด้านกีฬา Sport Stacking คว้าเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน STACK FAST HATYAI ROOKIE CHALLENGE 2025
นอกจากความสามารถอันโดดเด่นแล้ว สิ่งที่น่าชื่นชมไม่แพ้กันคือหัวใจแห่งการแบ่งปัน โดยน้องแทนบุญได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสาตีระนาดเปิดหมวก ณ วัดสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายเป็นสาธารณกุศลให้กับวัด แสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ
ขณะนี้ "น้องแทนบุญ" กำลังทุ่มเทฝึกซ้อมการบรรเลงระนาดเอกอย่างขะมักเขม้นในทุก ๆ วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วม การแข่งขันดนตรีไทย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยตั้งใจถ่ายทอดบทเพลงไทยด้วยความสามารถและความภาคภูมิใจ หวังสร้างผลงานที่ดีที่สุดบนเวทีการแข่งขัน พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตันติวัตร รวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยความมุ่งมั่น ความมีวินัย และการสนับสนุนจากครอบครัว คุณครู และผู้ฝึกสอน เชื่อว่า "น้องแทนบุญ" จะก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความสามารถได้อย่างงดงาม และเติบโตเป็นเยาวชนต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยต่อไปในอนาคต