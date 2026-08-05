ซีพี ประกาศหนุน "Dear You จดหมายรักถึงอาม่า" ภาพยนตร์ที่เห็นคุณค่า "ความกตัญญู"

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กรแห่งความกตัญญู ร่วมเป็น Heritage Partner สนับสนุนภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์จากประเทศจีน “Dear You จดหมายรักถึงอาม่า” ในการเปิดตัวฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ คุณค่าของความรัก และสายใยครอบครัวให้แก่พนักงานในเครือฯ ตลอดจนเชิญชวนผู้ชมชาวไทยร่วมสัมผัสภาพยนตร์อบอุ่นหัวใจที่ทำรายได้และสร้างกระแสความประทับใจมาแล้วทั่วประเทศจีน ทั้งนี้ ภายในงานรอบปฐมทัศน์ “Dear You Thailand Red Carpet Presented by BYD & CP Group” ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ร่วมงาน พร้อมด้วย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส คณะผู้บริหารเครือฯ นักแสดง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึงความประทับใจจากภาพยนตร์ Dear You จดหมายรักถึงอาม่า ว่า “เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะชาวจีนโพ้นทะเลอย่างชาวแต้จิ๋วได้อย่างลึกซึ้ง จึงอยากเชิญชวนให้หาโอกาสไปรับชม ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นภาพยนตร์ที่สนุก แต่เพราะเป็นภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิดและคุณค่าต่อชีวิต มีทั้งช่วงเวลาที่ซาบซึ้ง สนุก และตื่นเต้น ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างครบรส จนสร้างความประทับใจและความซาบซึ้งให้กับผู้ชมจำนวนมาก"
ขณะที่ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “Dear You จดหมายรักถึงอาม่า” เป็นเรื่องราวจากรากเหง้าแต้จิ๋ว สู่การหยั่งรากและเจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดินไทย พร้อมถ่ายทอดคุณค่าของครอบครัว ความกตัญญู และการตอบแทนคุณแผ่นดินได้อย่างงดงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยส่งต่อคุณค่าแห่งความกตัญญูนี้ไปสู่หัวใจของผู้ชมทุกคน”
ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราได้ย้อนมองถึงความเสียสละของคนรุ่นปู่รุ่นย่าและพ่อแม่ ที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นกำเนิดและครอบครัว เพื่อเดินทางไปสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้คนรุ่นหลัง พร้อมชวนให้เราตระหนักว่า ความรัก ความกตัญญู และสายใยของครอบครัว ก่อเกิดและส่งต่อจากการเสียสละเหล่านั้นได้อย่างไร "Dear You จดหมายรักถึงอาม่า" จึงสะท้อนคุณค่าของความรัก ความกตัญญู ครอบครัว และมิตรภาพ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปตามกาลเวลา และยังคงเข้าถึงหัวใจของผู้คนได้ในทุกยุคทุกสมัย เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้คือรากฐานของการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวและสังคม ตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและจีน เราหวังว่าพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้ชมทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้ และร่วมกันส่งต่อคุณค่าของความรัก ความกตัญญู และครอบครัวให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน”
ทั้งนี้ ภายในงานรอบปฐมทัศน์ นายหลาน หงชุน ผู้กำกับภาพยนตร์ นำทีมนักแสดงจากประเทศจีนเข้าร่วมงาน เพื่อประกาศการเดินทางของภาพยนตร์สู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยความประทับใจ โดยนายหลาน หงชุนผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าวว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งใจถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ชมชาวไทยจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังรู้สึกยินดีที่เรื่องราวของอากงและอาม่าในภาพยนตร์สามารถสร้างความซาบซึ้งและได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมทั่วเอเชีย”
การร่วมสนับสนุนในฐานะ Heritage Partner ในครั้งนี้ นอกเหนือจากการนำเสนอภาพยนตร์คุณภาพระดับปรากฏการณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศจีนสู่สังคมไทยแล้ว เครือซีพียังใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษปิดโรงภาพยนตร์ให้พนักงานและครอบครัวเข้าชมภาพยนตร์พร้อมกัน และแจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรีให้แก่พนักงานทั่วประเทศ เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความประทับใจ และซึมซับคุณค่าแห่งความกตัญญูอันเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ “Dear You จดหมายรักถึงอาม่า” ยังเป็นอีกหนึ่งพลังในการสืบสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน พร้อมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเครือเจริญโกดังภัณฑ์ ในการใช้พลังแห่งศิลปวัฒนธรรมส่งต่อคุณค่าความรักและความกตัญญูสู่ผู้คน สอดคล้องกับค่านิยม “3 ประโยชน์” ที่เครือฯ ยึดมั่นมาตลอดกว่า 100 ปี เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นสำคัญ โดยภาพยนตร์มีกำหนดเข้าฉายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ