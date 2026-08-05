ลือ! “ดิว อริสรา” จดทะเบียนสมรส “วู้ดดี้” แล้ว

หลังจากมีข่าวลือออกมาว่า “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” กำลังจะมีข่าวดี 2 เด้ง แต่งงานกับนักธุรกิจทายาทหมื่นล้านตระกูลดัง “วู้ดดี้ ล่ำซำ” หลังจากลงไอจีสตอรี่ให้เห็นแหวนคู่กัน และยังลือกันต่อว่าข่าวดีเด้งที่ 2 ดิวอาจจะกำลังตั้งท้องลูกของวู้ดดี้อยู่ โดยทั้งคู่จะมีข่าวดีในต้นเดือนสิงหาคม
ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ พิธีกร “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” และ “แองจี้” ทีมงานรายการ ได้ออกอัปเดตข่าวลือดังกล่าวว่าตอนนี้ ดิว-วู้ดดี้ ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้ว
มดดำ : “คนไปเช็กว่าดิวท้องหรือเปล่า เพราะชุดไปทะเลปกตินางจะต้องใส่บิกินีสไตล์ดิว บางคนบอกเอ๊ะนางแต่งตัวมิดชิดไปหรือเปล่า ผู้จัดการดิวที่ชื่อฝนก็ลงว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีสองเด้งสามเด้ง”
แองจี้ : “3 เด้งก็อาจจะแบบ… เขาตามหาว่าเป็นใคร นอกจากแต่งงานแล้ว จดทะเบียนแล้ว และอาจจะมีข่าวดีหลังแต่งงาน จดทะเบียนแล้ว ตอนนี้คนรอตามกันว่าน้องจะออกมาพูดหรือเปล่าอะไร แต่เขาพูดกันว่าทุกอย่างคอมพลีต เสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยหมดแล้ว”
มดดำ : “ดิวก็ไม่ออกมาพูด ปกติถ้ามีเรื่องอะไร อย่างเรื่องบล็อก นางออกมาเซียะทันที นางจะตอบโต้ทันทีเลย แต่นี่ผู้จัดการนางก็ลง”
แองจี้ : “เขาลงแหวนคู่ด้วยกันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาน่าจะต้องอันนี้แล้ว”