โค้งสุดท้าย “แสงดาว แสงศรัทธา” เดือดสุดพีก! “บาส” แตกสลาย “หลงชาง” หัวใจพังยับ

มรสุมถาโถมอย่างหนัก!! “ความจริง” กับ “ความรัก” กำลังจะสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัส ความผิดพลาดในอดีตที่ สหายเยว่ (บาส อัศวภัทร์) เป็นคนทำให้พ่อของ รวินทร์ (หลงชาง อธิป) ต้องตาย ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาและคนที่เขารักที่สุดในชีวิต
เรื่องราวสุดเข้มข้น เดินทางมาใกล้ถึงโค้งสุดท้าย รวินทร์ตัดสินใจจะออกจากป่าตามคำชวนของ แดนดิน (เป็นไต๋ นัฐนิช) ที่บอกว่าทางการจะพาคนที่หนีเข้าป่ากลับบ้านโดยไม่มีความผิด รวินทร์ตั้งใจจะพาสหายเยว่ออกไปด้วยกัน จึงไปขออนุญาต สหายฟ้า (พาส พัชรพล) ผู้นำคนใหม่แต่กลับได้รู้ความจริงสุดสะเทือนใจ รวินทร์หัวใจแหลกสลาย เสียใจที่สุดในชีวิต
รวินทร์ที่ป่วยมาหลายวัน อาการหนักไข้สูงมาก สหายรุ้ง (น้ำไนล์ วรัชศภรณ์) บอกว่ารวินทร์เป็นไข้ป่า ถ้าไม่ถึงมือหมอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วัน! สหายเยว่จึงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ว่าจะรั้งรวินทร์ไว้กับเขา หรือจะปล่อยให้ไปกับแดนดิน ติดตามชมความ เดือดสุดพีก!! แทบลืมหายใจ ในซีรีส์ Viu Original “แสงดาว แสงศรัทธา (When Light Fades)” Ep. 7 พฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. นี้ 20.00 น. ที่ Viu เท่านั้น
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