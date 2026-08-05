One Bangkok เติมสีสันแห่งการใช้ชีวิตรับฤดูกาลใหม่ ผ่านแคมเปญ “One Bangkok Palette of the New Season”

เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ครบครัน พร้อมสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 8.9 ล้านบาท
เพราะทุกฤดูกาลคือโอกาสในการออกไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ ล่าสุด วัน แบงค็อก (One Bangkok) แลนด์มาร์กแห่งไลฟ์สไตล์อันครบครันใจกลางกรุงเทพฯ ได้ชวนทุกคนออกมาเติมสีสันให้กับทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต ผ่านแคมเปญ One Bangkok Palette of the New Season ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 ที่รวบรวมสิทธิพิเศษไว้ในที่เดียว พร้อมมอบสิทธิประโยชน์รวมมูลค่ากว่า 8.9 ล้านบาท เพื่อให้ทุกการช้อปปิ้ง ทุกมื้อพิเศษ และทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนภายใน One Bangkok เต็มไปด้วยความคุ้มค่าและความประทับใจตลอดฤดูกาล
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเติมเต็มตู้เสื้อผ้าด้วยคอลเลกชั่นใหม่ การอัปเดตแก็ดเจ็ตชิ้นโปรด หรือการชวนคนสำคัญออกมาแบ่งปันมื้อพิเศษด้วยกัน โดยสมาชิก One Bangkok สามารถรับสิทธิพิเศษจากการใช้จ่ายภายในโครงการ ทั้ง E-Voucher มูลค่าสูงสุด 10,600 บาท สำหรับการช้อปในหมวดแฟชั่นและไลฟ์สไตล์, E-Voucher มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท สำหรับหมวด IT & Gadget และ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการ พร้อมรับสิทธิ์แลกรับส่วนลด 200 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 800 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ กับร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายใต้โปรโมชั่น DELICIOUS DINING DISCOUNT อีกทั้งยังมี POINTS TO PLEASURES โปรโมชั่นที่เปิดโอกาสให้สมาชิกใช้คะแนน One Bangkok Points แลกรับเมนูมัทฉะจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และพิเศษสำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายครบ 12,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 1–12 สิงหาคม 2569 ยังสามารถแลกรับ THANN Private Onsen Program 60 Minutes มูลค่า 2,000 บาท เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนภายในใจกลางเมือง
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือการร่วมลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท เพียงช้อปหรือรับประทานอาหารครบทุก 2,500 บาทต่อใบเสร็จ หรือแลกคะแนน One Bangkok Points ตามเงื่อนไข โดยมีรางวัลใหญ่เป็น Lexus RZ 350e Grand Luxury มูลค่า 2.99 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมของรางวัลอีกมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–ไทเป สำหรับ 2 ที่นั่ง จาก Starlux Airlines, แพ็คเกจห้องพักจาก Andaz One Bangkok และ InterContinental Khao Yai Resort รวมถึงรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ที่ช่วยต่อยอดทุกประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเดินทางให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการยังสามารถรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากธนาคารพันธมิตร อาทิ เครดิตเงินคืนสูงสุด 26% ของสมนาคุณพิเศษ และสิทธิ์แบ่งชำระ 0% ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร เพื่อเติมเต็มความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายภายใน One Bangkok ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
พร้อมกันนี้ One Bangkok ยังเดินหน้ามอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ Points to Perks ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2569 ที่เปิดโอกาสให้นำ One Bangkok Points มาแลกรับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 200 ร้านค้าภายในโครงการ ช่วยเปลี่ยนทุกคะแนนสะสมให้เป็นความคุ้มค่าที่สามารถต่อยอดการช้อปปิ้ง การรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตใน One Bangkok ได้อย่างเต็มที่
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคม One Bangkok ยังจัดกิจกรรม Made By Mom 2026 ระหว่างวันที่ 8–12 สิงหาคม 2569 เพื่อชวนทุกคนใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคนสำคัญ ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความทรงจำร่วมกัน เริ่มต้นด้วย Gift & Craft Market ที่รวบรวมร้านค้าแนวอาร์ตและงานคราฟต์กว่า 15 ร้านค้า ให้ทุกคนได้เลือกสรรหรือสร้างสรรค์ของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับคุณแม่ ต่อด้วยเวิร์คช็อปสำหรับสมาชิก One Bangkok ที่เปิดโอกาสให้ร่วมประดิษฐ์ของขวัญแฮนด์เมด ในกิจกรรม All-day Workshops และ Special Workshops จากแบรนด์และร้านค้าชื่อดังกว่า 6 กิจกรรม พร้อมเก็บภาพความประทับใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Love Express Photo Booth ตลอดทั้งงาน และร่วมพบกับแขกรับเชิญพิเศษคู่แม่ลูกครีเอเตอร์ชื่อดัง ที่จะมาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและสร้างสีสันภายในงาน ซึ่งกิจกรรม Made By Mom 2026 จะจัดขึ้นบริเวณ The Storeys Square ชั้น G โซน The Storeysและสมาชิก One Bangkok สามารถร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษที่ร่วมรายการได้ เพียงแสดงใบเสร็จหรือแลกคะแนน One Bangkok Points ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ร่วมสัมผัสสีสันของการใช้ชีวิตในฤดูกาลใหม่ พร้อมติดตามรายละเอียดของแคมเปญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ทางแอปพลิเคชัน One Bangkok, เว็บไซต์WWW.ONEBANGKOK.COM หรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : One Bangkok Retail, Instagram : parade.onebangkok / thestoreys.onebangkok, TikTok : onebangkok.retail และ LINE Official Account : @onebangkokretail