YG จัดออดิชันระดับโลกที่ไทยในเดือน พย. นี้!! เปิดรับสมัครออนไลน์ในเดือน กย. สานต่อความปังจาก ลิซ่า BLACKPINK และภริตา-ชิกิต้า BABYMONSTER

YG Entertainment กำลังเดินหน้าจัดการออดิชันในประเทศไทยเพื่อค้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะมาสานต่อความสำเร็จตามแบบรุ่นพี่อย่าง ลิซ่า - BLACKPINK รวมถึง ภริตา และ ชิกิต้า จากวง BABYMONSTER
YG Entertainment เผยว่าจะมีการจัดออดิชั่นขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้ โดยผู้ที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 2008 - 2015 สามารถสมัครเข้าร่วมได้ไม่จำกัดเพศและสัญชาติ ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ตนเองมั่นใจที่สุด 1 สาขา ได้แก่ ร้อง, แร็ป, เต้น, วิชวล (Visual) หรือการแสดง
การลงทะเบียนล่วงหน้าจะเริ่มในวันที่ 1 กันยายนนี้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออดิชันจะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ออดิชันของ YG และช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการในภายหลัง
ประเทศไทยถือเป็นภูมิภาคที่มีอิทธิพลสูงอย่างต่อเนื่องในตลาด K-Pop ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ศิลปินชาวไทยอย่าง ลิซ่า BLACKPINK รวมถึงภริตา และ ชิกิต้า จาก BABYMONSTER ต่างสร้างผลงานระดับโลกและเป็นผู้นำกระแส K-Pop ทั่วโลกดังนั้นจึงคาดว่าการออดิชันในครั้งนี้จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
YG Entertainment ถือเป็นค่ายบันเทิงที่เป็นตัวแทนของ K-Pop โดยผลิตศิลปินที่โลดแล่นในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น BIGBANG, 2NE1, BLACKPINK, WINNER, iKON, TREASURE และ BABYMONSTER ซึ่ง YG มีแผนที่จะเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและศักยภาพระดับโลกผ่านการออดิชันที่ประเทศไทยในครั้งนี้
YG Entertainment กล่าวว่า "เรากำลังรอคอยความท้าทายจากผู้สมัครที่มีความมุ่งมั่นและศักยภาพในด้าน K-Pop และเราหวังว่าจะได้พบกับผู้ที่มีความสามารถที่จะมาร่วมสร้างอนาคตใหม่ของ YG ไปด้วยกัน ทั้งจากในประเทศไทยและทั่วโลก"