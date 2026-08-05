ฟิตไม่มีแผ่ว! “ภณ-ณวัสน์” เตรียมลุย “บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” สนามสุดคลาสสิกกลางเมืองมรดกโลก

หลงรักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจมาก ๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม "ภณ" ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ ยังคงเดินหน้าปล่อยโหมดเฮลตี้ไม่มีแผ่ว ซึ่งเจ้าตัวอินกับการวิ่งอย่างจริงจัง มีภาพฟิตซ้อมและคลิปออกกำลังกายถูกอัปเดตผ่านโซเชียลให้เห็นเป็นประจำ เรียกว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าไม่ได้วิ่งเล่น ๆ แต่ซ้อมจริง ฟิตจริง
ถึงคิวงานในวงการบันเทิงจะแน่นเอี๊ยด แต่พระเอกหนุ่มคนนี้ก็ไม่ปล่อยให้เป็นอุปสรรค ยังคงเดินหน้าซ้อมวิ่งอย่างมีวินัย เพื่อร่วมแข่งขันในรายการ "บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน 2026" ซึ่งเป็นสนามที่ 3 ของการแข่งขัน "บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สนามวิ่งสุดคลาสสิกท่ามกลางบรรยากาศเมืองมรดกโลกที่นักวิ่งจากทั่วประเทศต่างปักหมุดรอเข้าร่วม และไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับการพิชิตความท้าทายของเหล่านักวิ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกโอกาสที่ "ภณ ณวัสน์" จะมาร่วมลงแข่งขันในระยะ 21 กิโลเมตร พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรักสุขภาพและสายวิ่งอีกด้วย
พิเศษสำหรับผู้โดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้รับสิทธิพิเศษ “Fly to Run” ไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดบัตรโดยสารมูลค่า 500 บาท สิทธิ์รับ BIB ฟรี (จำนวนจำกัด) พร้อมรับคะแนนสะสมเพิ่ม 200 คะแนน สำหรับสมาชิก FlyerBonus รับเพิ่ม 200 คะแนน พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษเมื่อแสดง Boarding Pass ภายในงาน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด
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