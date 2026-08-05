สุดอาลัย “ออย ธนา” สูญเสียพ่อ โพสต์คลิปพ่อโบกมือลา วันนี้เราจากกันโดยสมบูรณ์

เป็นข่าวเศร้าสำหรับพระเอกและนักร้องหนุ่ม “ออย ธนา สุทธิกมล” ที่ต้องสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอประมวลภาพและโมเมนต์ความทรงจำของคุณพ่อขณะกำลังโบกมือลา ประกอบเพลง “จากกันโดยสมบูรณ์” ลงบนโซเชียลมีเดีย
ซึ่ง ออย ธนา ยังได้เขียนข้อความไว้อาลัยคุณพ่อด้วยความรักสุดหัวใจ ระบุว่า “จากกันเพื่อพบกันใหม่นะพ่อ ลูกจะใช้ชีวิตให้ดี เท่าที่ทำได้นะพ่อ เดินทางดีๆ ขอให้ทางที่พ่อไปร่มเย็นเป็นสุข มีอะไรอยากได้อะไรมาบอกได้นะ น้องๆ โตกันหมดแล้วพ่อไม่ต้องห่วงอะไรนะ …ด้วยรักจากลูกๆ ทั้ง10 #เฮีย4 #ซ้อ5 #หมวย9#ตี๋10”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับ เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ออยเป็นจำนวนมาก