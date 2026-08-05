สวยหล่อเก่งครบสูตร! รวมทายาทคนดังสายวิชาการ พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถ ไม่พึ่งบารมีพ่อแม่

เปิดลิสต์ทายาทคนบันเทิง ที่นอกจากจะหน้าตาดีและเปี่ยมด้วยพรสวรรค์แล้ว ยังมุ่งมั่นคว้าความสำเร็จในสายวิชาการ สอบติดคณะและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว พิสูจน์ความสามารถโดยไม่พึ่งบารมีความดังพ่อแม่
น้องปุณณ์ ปุณณกันต์ (ลูกชาย นุสบา - พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) ใช้เวลาศึกษา 6 ปี จบจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เคยเดินทางไปฝึกงานที่รพ.ในสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2567 ปัจจุบันปฏิบัติงานวิจัยด้านศัลยกรรมพลาสติกที่สหรัฐอเมริกา
น้องยูกิ เอกกร (ลูกชาย หมู-ดิลก ทองวัฒนา)
จบการศึกษาได้รับปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อ หมู-ดิลก และครอบครัวเป็นอย่างมาก
หมอพลอย พญ. โสวิชญา (ลูกสาว ปัทมา ปานทอง)
เรียนจบปริญญาตรีแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้ศึกษาต่อเฉพาะทางจนสำเร็จการศึกษาเป็นอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างเต็มตัว และได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่อาจารย์แพทย์อีกด้วย
หมอเจอาร์ กิตติญา อมรวิทวัส (ลูกสาว ผัดไท ดีใจ ดีดีดี)
หลังจากสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ ใช้เวลาศึกษาและฝึกงานยาวนานถึง 7 ปี ปัจจุบันเป็นแพทย์หญิงเต็มตัว ทำงานด้านความงามและผิวพรรณที่ NETRA Aesthetics Clinic ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่อย่างใกล้ชิด
หมอไม้ - กวิน ทิพย์ท่าไม้ (ลูกชาย สามารถ พยัคฆ์อรุณ)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทย์จาก Maurice H. Kornberg School of Dentistry ที่ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา
น้องอันดามัน (ลูกสาว บุ๋ม ปนัดดา)
สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ตามเป้าหมายและความตั้งใจในสายวิชาการด้านแพทย์
น้องคุน - คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์ (ลูกชายคนโตของ เคน ธีรเดช และ หน่อย บุษกร)
เป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังสายวิชาการที่น่าจับตามอง น้องคุนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนานาชาติชื่อดัง ปัจจุบันสอบติดคณะนิเทศศาสตร์แห่งรั้วจามจุรี ก้าวไปเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อย
น้องเน็ต (ลูกชายคนโต กวาง กมลชนก - น็อต นุติ)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะ BAScii หลกสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนต่อปริญญาโทที่ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
น้องเนย (ลูกสาวคนเล็ก กวาง กมลชนก - น็อต นุติ)
จบ Hi School จากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีด้วยเกียรตินิยม ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรม หลักสูตร ISE สาขา AI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาการเรียนผสมผสานระหว่างสามหลักสูตร คือเครื่องกลไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
น้องปราบ บูลกุล (ลูกชาย สู่ขวัญ - โชค บูลกุล)
น้องปราบ เรียนจบมัธยมจาก ST Peter’s School เมืองแคมบริดจ์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีชื่อเสียงและระบบการศึกษาที่โดดเด่น และเรียนจบระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ก่อนกลับมาเรียนรู้งานที่ฟาร์มโชคชัย เพื่อเตรียมตัวบริหารธุรกิจของครอบครัวในอนาคต
ยังมีทายาทคนบันเทิงอีกหลายรายที่เก่งด้านวิชาการ อาทิ...
ติณห์ โพธิปิติ (ลูกชาย ท็อป ดาราณีนุช)
เกียรตินิยมอันดับ 1 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยติณห์ถือเป็นคนแรกของที่สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เป็นของขวัญให้ครอบครัวได้สำเร็จ
เซย่า ณิชฎา (ลูกสาว พีท ทองเจือ)
คว้าปริญญาตรีมาได้ถึง 2 ใบ พ่วงดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันในไทย อย่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับสากลในสหราชอาณาจักร
น้องเจมี่ จอมภัค (ลูกสาวคนกลาง นก จริยา - จอนนี่ แอนโฟเน่)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ่วงเกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) หรือรู้จักในชื่อมหิดลอินเตอร์ สาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์
น้องเจด้า จิดาริน (ลูกสาว เจ-เจตริน วรรธนะสิน & จีน่า จิดาภา)
สำเร็จการศึกษาจาก UCLA (University of California, Los Angeles) มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นสาวออฟฟิศในบริษัทชื่อดัง ที่เมืองลอสแอนเจลิส
น้องปันปัน เต็มฟ้า (ลูกสาว แหวน ฐิติมา กฤษณายุธ)
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างเรียนเคยได้รับเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา นอกจากการเรียนโดดเด่น ยังมีดีกรีเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย กวาดเหรียญรางวัลมาแล้วมากมาย
เพลง (ชนม์ธิดา อัศวเหม) (ลูกสาว ตู่ นันทิดา - เอ๋ ชนม์สวัสดิ์)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคว้า เกียรตินิยมอันดับ 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development MSc) จาก University of Westminster กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่านการเรียนและฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ (ฝูง 604 กองบิน 6) จนสามารถทำการบินปล่อยเดี่ยวได้สำเร็จในฐานะนักเรียนบินรุ่น SUNNY 72
เด็กรุ่นใหม่ฉายแววปัง อาทิ...
น้องฑีฆายุ (ลูกชายของคุณแม่ แอนนี่ บรู๊ค)
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย ในการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษด้วย คะแนนเต็ม 100 โดยฝึกฝนทักษะความรู้ การใช้คำศัพท์ และสำเนียงด้วยตัวเองจากการดูสื่อต่างประเทศและฝึกฝนในชีวิตประจำวัน เป็นตัวแทนนักเรียนไทยคนเดียวจากโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี ลงแข่งขันการจำลองเทรดหุ้นระดับสากล
น้องปีใหม่ (ลูกแอฟ ทักษอร - สงกรานต์ เตชะณรงค์)
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษชั้นนำของประเทศไทย (Bangkok Pattana School) สถาบันเก่าแก่มุ่งเน้นวิชาการและกิจกรรมรอบด้าน ทำให้น้องปีใหม่มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่ฉะฉานและเป็นธรรมชาติมากๆ ก่อนหน้านี้แท็กทีมเพื่อนสนิทคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ JBC มาครองได้อย่างภาคภูมิใจ
น้องณดา (ปุณณดา ปุณณกันต์) (ลูกสาว กบ สุวนันท์ - บรู๊ค ดนุพร)
กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษชั้นนำของประเทศไทย