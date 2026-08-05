ดาราฮ่องกงแฉหนุ่มรุ่นลูกลวงรัก หวังตุ๋นเงินหลักล้าน แต่รู้ทัน สวนกลับ “คิดว่าพี่อยู่มา 61 ปีแล้วจะเป็นหมูรอเชือดหรือไง?”

นักแสดงหญิงฮ่องกงวัย 61 ปี เล่านาทีหนุ่มวัย 20 กว่าตีสนิท ส่งข้อความหวานสร้างความไว้ใจ ก่อนชวนลงทุน 300,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 1.27 ล้านบาท แต่เจ้าตัวจับพิรุธได้ทันและสวนกลับอย่างเจ็บแสบ
หยางอวี้เหมย หรือ “สตรอว์เบอร์รี เยือง” นักแสดงหญิงชาวฮ่องกงวัย 61 ปี เปิดเผยว่า เธอเกือบตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหนุ่มวัย 20 กว่า ซึ่งเข้ามาตีสนิทและจีบอย่างหนัก ก่อนชักชวนให้ร่วมลงทุนเป็นเงิน 300,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 1.27 ล้านบาท
อดีตรองอันดับ 2 มิสเอเชียปี 1990 เล่าว่า เธอพบชายคนดังกล่าวในงานสังสรรค์ช่วงต้นปี โดยอีกฝ่ายเป็นผู้เข้ามาพูดคุยก่อน แม้เธอจะแซวว่าอายุของเขาน้อยจนแทบเป็นหลานได้ แต่ชายหนุ่มมักเล่าเรื่องการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง ทำให้เธอมองว่าเป็นคนมีความมุ่งมั่นและยอมแลกช่องทางติดต่อกัน
หลังจากนั้นชายหนุ่มส่งข้อความหาเธอทั้งเช้า กลางวัน และก่อนนอน พร้อมแสดงความห่วงใยและใช้ถ้อยคำหวาน เช่น ถามว่ากินข้าวหรือยัง เตือนให้ดูแลสุขภาพ และเรียกเธอว่า “พี่สาวนางฟ้า” นอกจากนี้ยังโพสต์ภาพตีกอล์ฟ ท่องเที่ยว และร่วมงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
เมื่อพูดคุยกันได้ประมาณ 2 เดือน ชายหนุ่มอ้างว่ามีโครงการใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง จึงขอให้หยางอวี้เหมยนำเงิน 300,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 1.27 ล้านบาทมาร่วมลงทุน พร้อมรับปากว่าจะคืนเงินในวันรุ่งขึ้นและจ่ายผลตอบแทนเพิ่มอีก 5% รวมถึงอ้างว่าเงินลงทุนอาจเพิ่มเป็นสองเท่าภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนกว่า
อย่างไรก็ตาม นักแสดงหญิงมองเห็นพิรุธและเชื่อว่าเป็นกลโกงลวงรักเพื่อชักจูงให้ลงทุน หรือที่เรียกว่า “เชือดหมู” จึงปฏิเสธทันที พร้อมกล่าวผ่านคลิปว่า อย่าคิดว่าผู้หญิงวัย 61 ปีจะหลอกได้ง่าย หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ยุติการติดต่อกับเธอทั้งหมด
หยางอวี้เหมยเตือนว่า มิจฉาชีพมักเลือกหญิงโสดสูงวัยเป็นเป้าหมาย เพราะคิดว่าเป็นคนเหงาและต้องการความรัก แต่ผู้หญิงจำนวนมากมีชีวิตและหน้าที่การงานที่มั่นคง ไม่ได้หลงเชื่อคำหวานได้ง่าย ด้านชาวเน็ตต่างชื่นชมสติและความระมัดระวังของเธอ พร้อมยกให้เป็นตัวอย่างในการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์