"จางดงกอน" โผล่ช่องยูทูบภรรยา สยบข่าวลือทำศัลยกรรม หลังภาพงานอีเวนต์ทำชาวเน็ตสงสัย

จางดงกอน นักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ในช่องยูทูบของภรรยา โกโซยอง ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการทำศัลยกรรม หลังรูปลักษณ์ของเขาในภาพประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ก่อนหน้านี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม โกโซยองเผยแพร่วิดีโอพาไปชมงานเปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่ม ซึ่งมีคนดังร่วมงานหลายราย อาทิ อีจองแจ คังดงวอน และอีมินโฮ โดยจางดงกอนได้ปรากฏตัวในคลิปพร้อมทักทายผู้ชมอย่างเป็นกันเอง
ก่อนหน้านี้ ภาพตัวอย่างจากงานดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าใบหน้าของจางดงกอนดูอวบขึ้นและมีสีแดงกว่าปกติ จนนำไปสู่การคาดเดาว่านักแสดงหนุ่มอาจผ่านการทำหัตถการด้านความงาม
อย่างไรก็ตาม ภาพในวิดีโอของโกโซยองเผยให้เห็นว่ารูปลักษณ์ของจางดงกอนแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทำให้หลายฝ่ายมองว่าภาพที่เป็นประเด็นอาจเกิดจากมุมกล้องและแสงภายในงานมากกว่าการทำศัลยกรรม
ระหว่างถ่ายทำ โกโซยองเรียกสามีอย่างสนิทสนมก่อนหันกล้องไปหา ขณะที่จางดงกอนยิ้มและกล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้แนะนำตัวกับผู้ชมในช่องอย่างเป็นทางการ พร้อมฝากให้ติดตามและสนับสนุนทั้งคู่ต่อไป โดยแฟน ๆ ต่างแสดงความคิดเห็นว่าเขายังคงดูเหมือนเดิมและหล่อไม่เปลี่ยน
จางดงกอนและโกโซยองเกิดในปี 1972 และรู้จักกันจากการถ่ายทำภาพยนตร์ Love Wind Love Song เมื่อปี 1999 ก่อนพัฒนาความสัมพันธ์และแต่งงานกันเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2010 ปัจจุบันทั้งคู่มีบุตรชายและบุตรสาวอย่างละหนึ่งคน