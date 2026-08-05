"เจคอบ บาทาลอน" แห่ง Spider-Man วิวาห์เงียบแฟนสาวดีไซเนอร์ หลังหมั้นปี 2025

เจคอบ บาทาลอน นักแสดงหนุ่มวัย 29 ปี ผู้รับบท “เน็ด ลีดส์” ในภาพยนตร์ชุด Spider-Man เข้าพิธีแต่งงานกับ เวโรนิกา เลียฮอฟ นักออกแบบตกแต่งภายในแล้ว โดยนิตยสาร PEOPLE ยืนยันข่าวดังกล่าว หลังทั้งคู่ประกาศหมั้นเมื่อเดือนมีนาคม 2025
ก่อนหน้านี้ บาทาลอนส่งสัญญาณถึงสถานะใหม่ระหว่างให้สัมภาษณ์ร่วมกับ ทอม ฮอลแลนด์ และเซนเดยา เมื่อเขาเรียกเลียฮอฟว่า “ภรรยา” พร้อมปรากฏตัวด้วยแหวนสีทองที่นิ้วนางข้างซ้ายหลายครั้ง รวมถึงงานเปิดตัวภาพยนตร์ Spider-Man: Brand New Day ที่ลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
ด้านเลียฮอฟได้เปลี่ยนนามสกุลบนเว็บไซต์ส่วนตัวเป็น “Veronica Leahov Batalon” ยิ่งตอกย้ำว่าทั้งคู่แต่งงานกันอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวันหรือสถานที่จัดพิธีอย่างเป็นทางการ
ทั้งคู่ประกาศหมั้นผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2025 หลังบาทาลอนขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนในนครนิวยอร์ก พร้อมข้อความว่าเป็น “จุดเริ่มต้นของชีวิตที่เหลือร่วมกัน” ขณะที่เลียฮอฟเผยว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต
บาทาลอนเคยเปิดเผยว่าเลียฮอฟเป็นผู้รับหน้าที่วางแผนงานแต่งงานเป็นหลัก เนื่องจากเขาไม่ถนัดเรื่องการจัดงาน โดยทั้งคู่เคยวางแผนจัดพิธีแบบเดสติเนชันเวดดิ้งในฝรั่งเศส และนักแสดงหนุ่มยังอยากสวมเสื้อฮาวายแทนชุดทักซิโดในบางช่วงของงาน
แม้ทั้งสองจะเก็บรายละเอียดความสัมพันธ์เป็นส่วนตัว แต่ยังคงเผยโมเมนต์หวานผ่านโซเชียลมีเดียเป็นครั้งคราว พร้อมส่งข้อความแสดงความรักและขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด