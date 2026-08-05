“ม๊าเดี่ยว” เผยทำตัวไร้มารยาทใน Take Hormones เพื่อสร้างกระแส บอก “จั๊กจั่น” เครียดจนรับไม่ไหวต้องพบจิตแพทย์ กินยาจีน

“ม๊าเดี่ยว” เผยทำตัวไร้มารยาทกับรุ่นพี่ในรายการ Take Hormones เพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองในรายการไม่อย่างนั้นตนก็จะกริบ เผยรายการเครียดมากจริงๆ ทำ “จั๊กจั่น” รับไม่ไหวต้องพบจิตแพทย์ กินยาจีน เพราะแยกไม่ออกว่าเหตุการณ์ไหนคือเรื่องจริงกันแน่
ทำเอาคนที่ดูรายการ Take Hormones Thailand หมั่นไส้อยากจะตบ “ม๊าเดี่ยว อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ” กันทั่วโซเชียล ด้วยอายุเพียง 24 ปี แต่ต่อปากต่อกรกับรุ่นพี่จนดูไร้มารยาทเกินเรื่องไปมาก แม้จะรู้ว่านี่คือเกมก็เถอะ ในรายการแฉ ม๊าเดี่ยว ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าที่ทำตัวไร้มารยาทปีนเกลียวรุ่นพี่ ทำเพื่อรายการไม่อยากให้ตัวเองจมหลุม หลังกล้องตนไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
“จริงๆ แล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบใน Take Hormones ต้อง 3-2-1 เราถึงจะกลายเป็นคนแบบที่ไม่มีมารยาทกับพี่ๆ เขา เรามีซิสเตอร์ที่เป็นพี่ลูกเกด (เมทินี กิ่งโพยม) กับพี่บี (น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์) ถ้าเราไม่เล่นเราจะกริบเลย ก็เขาเป็นตัวแม่ เราไม่เล่นเราจมหลุมเลยนะ แล้วพี่จั๊กจั่น (อคัมย์สิริ สุวรรณศุข) ก็จะฟีลอ่อมเด่น ก็คือเด่นเรื่องอ่อมตัวแม่เลย เราเจออ่อมเด่นเราก็ต้องเล่นเต็มที่อีก ตัวแม่เวลาเขามาเขาจะมานิ่งๆ เรากลัวรายการจะไม่มีไดนามิก เราก็เร่งไปเลย เราก็วีนไปเลย คนก็เกลียดเรา ก็เกลียดไปเถอะ
ตอนนี้ถ่ายกันถึงอีพีสุดท้ายแล้ว พวกเราเอาจริงคือเครียดกันมาก โดยเฉพาะแม่จั๊กจั่น ถึงขั้นพบจิตแพทย์เลย คือพี่เขาเครียดจริง ต้องกินยาจีนเลย ยากันสโตรก ด้วยความที่มันกดดันมากจริงๆ แม่จั๊กจั่นจะไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องที่เขาเซ็ตเพื่อการประกวด นางจะคิดว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงหมด อันนี้เรื่องจริงไหมลูก ก็จะบอกเขาไปว่าจริงค่ะแม่ แต่พอมันไม่ใช่เรื่องจริง คือนางก็จะงงและสับสนในตัวเอง นางก็รับไม่ไหว นางก็เลยต้องกินยา
แล้วหลังกองนะ เวลาเราซื้อของไปฝากพี่ๆ ขนมอะไรใดๆ เขาไม่กล้ากินกันเลยนะ เขากลัวเราวางยา แล้วจะขี้แตกถ่ายงานไม่ได้ เขารับนะแต่เขาไม่กิน คิดว่าเราจะไปวางแผน แต่เราทำจริงนะถ้าทำได้ เรามันอยากจะชนะไง รางวัลตั้ง 1 ล้านเลย รถ 1 คัน ให้จริงๆ เลย แต่เราไม่ได้นะ ซิสเตอร์ได้ค่าตัวแล้วไง”