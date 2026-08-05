“อนาคตของลูก” เริ่มต้นจากการเลือกโรงเรียนที่ใช่ !!! เปิดมุมมองใหม่สู่การศึกษาระดับมัธยมในประเทศจีน

MCCS ชวนผู้ปกครองเจาะลึกหลักสูตร การใช้ชีวิต ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมพูดคุยกับ นาย Michael Li ครูใหญ่โรงเรียน Yinghao International School โรงเรียนมัธยมชื่อดังจาก เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ก่อนตัดสินใจวางอนาคตการศึกษาของบุตรหลาน
ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่คือการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะสำหรับโลกอนาคต ทั้งด้านภาษา การคิดวิเคราะห์ การปรับตัว และการใช้ชีวิตในสังคมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้ปกครองยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเลือกโรงเรียนมากกว่าที่เคย เพราะทุกการตัดสินใจในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสสำคัญในวันข้างหน้า
หนึ่งในประเทศที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองไทยมากขึ้น คือ ประเทศจีน ซึ่งก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก ควบคู่กับการพัฒนาระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้การศึกษาระดับมัธยมในประเทศจีน กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการต่อยอดศักยภาพของบุตรหลาน ทั้งด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ชีวิต และโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและระดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยยังมีข้อกังวล ทั้งเรื่องคุณภาพการศึกษา การดูแลนักเรียนต่างชาติ ความปลอดภัย การใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำ โอกาสรับทุนการศึกษา ตลอดจนแนวทางศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน Mandarin Chinese Center School (MCCS) จึงจัดงาน "Yinghao International School Information Session" เชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศจีน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลจาก นาย Michael Li ครูใหญ่โรงเรียน Yinghao International School โรงเรียนนานาชาติจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน พร้อมเปิดโอกาสให้พูดคุยและสอบถามข้อมูลได้โดยตรง เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจก่อนตัดสินใจ
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรการเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ขั้นตอนการสมัครเรียน การเตรียมเอกสาร การขอวีซ่า และการเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศจีนอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียน หอพัก โรงอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นภาพการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนอย่างรอบด้าน พร้อมเปิดเวทีให้สอบถามทุกข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของนักเรียนไทย การดูแลด้านการเรียนและความเป็นอยู่ การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมถึงโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน เพื่อประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาระดับนานาชาติ งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการศึกษาระดับมัธยมในประเทศจีน พร้อมรับข้อมูลจากครูใหญ่โรงเรียนโดยตรง เพื่อวางแผนเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพและเป้าหมายของบุตรหลานในอนาคต
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากรับจำนวนจำกัด จึงขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า งานดีๆแบบนี้ เปิดให้ลงทะเบียนฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Yinghao International School Information Session
📅 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569
🕙 เวลา 10.00–12.00 น.
📍 Mandarin Chinese Center School (MCCS) สาขาเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ชั้น 2
📲 098-793-8541, 099-919-6018