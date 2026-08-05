ฮือฮา! “น้องหญิง-ท่านพี่ คลื่นพลังบุญ” ไลฟ์ติ๊กต๊อกแดนซ์สะบัด ขอของขวัญแฟนคลับ

ทำโซเชียลฮือฮา แทบไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียว หลังจากเห็นภาพ “น้องหญิง - ท่านพี่ คลื่นพลังบุญ” จากสำนักปฏิบัติธรรมแดนธรรมสุขาวดี ออกมาไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก เต้นขอของขวัญรัวๆ
การไลฟ์สดในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งคู่ได้ออกมาเต้นร่วมสนุกและเอ็นเตอร์เทนผู้รับชมเพื่อขอของขวัญในไลฟ์ โดยเฉพาะ น้องหญิง ที่จัดเต็มโชว์สเต็ปการเต้นและออกสเต็ปแดนซ์ยับอย่างเป็นกันเอง ซึ่งแตกต่างจากลุคการส่งพลังงานบำบัดที่คุ้นเคยในคลิปก่อนๆ
ภายหลังไลฟ์สดดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปต่อเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์หยอกล้อด้วยความเอ็นดู รวมทั้งประหลาดใจกับมุมสนุกสนานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของทั้งสองคน