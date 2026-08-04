เปิดคลิปเสียงยูทูบเบอร์ดังหว่านล้อมทีมงานสาวให้กลับมาทำงาน หลังถูกแฉคุกคามทางเพศ! (คลิป)

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจดัง “ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ” ได้ออกมาปล่อยคลิปเสียงการสนทนาระหว่างยูทูบเบอร์ชื่อดังรายหนึ่ง กับ “เอ๋ย” อดีตทีมงานซึ่งเป็นผู้เสียหาย หลังจากที่ฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่าถูกยูทูบเบอร์คนดังกล่าวคุกคามทางเพศ ด้วยการมักหาจังหวะแอบเข้าไปในห้องนอนจนทนไม่ไหวและตัดสินใจลาออก ทว่าหลังลาออกกลับถูกคู่กรณีพูดใส่ร้ายให้สังคมเข้าใจผิด ขณะที่ฝั่งยูทูบเบอร์ดังอ้างว่าถูกปรักปรำ ยืนยันว่าฝ่ายหญิงเป็นคนเข้าหาและขอกอดเอง
โดยคลิปเสียงที่ถูกนำมาเผยแพร่ผยให้เห็นบรรยากาศการพูดคุยที่ฝ่ายหญิงร้องไห้ตลอดเวลา ในขณะที่ยูทูบเบอร์ดังพยายามตื๊อและพูดหว่านล้อมเพื่อขอโอกาสให้ฝ่ายหญิงกลับมาทำงานร่วมกัน โดยมีใจความสำคัญว่า
-เชื่อใจพี่ดูครั้งเดียว แล้วจะรู้ว่าคนเรามีทั้งดีและไม่ดี พลาดแล้วปรับเปลี่ยนกันได้ จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
-อาจไม่มีเวลาคลุกคลี แต่มองว่าดีนะ กลับมาแล้วเคลียร์ ทุกคนรับรู้ด้วยกัน เวลาไปไหนมาไหน เทคแคร์ จะได้สอบถามตรงไปตรงมา จะได้กระจ่าง
-จะให้โอกาสพี่ครั้งเดียวได้ไหม อยู่มาก็เห็นภาพรวมว่าไม่ได้แย่ขนาดนี้ ปรับได้นะ
-เชื่อฉันเถอะ โอเค ยอมรับในสิ่งที่ผิด แต่เชื่อพี่เถอะ ว่าพี่ไม่ใช่อันตรายกับเอ๋ยถ้าใครสักคนห่วงมาก หนึ่งในนั้นคือพี่
-กลับมาไหมเธอ พูดจากใจจริง อยากให้กลับมา จะใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองให้ดู การใช้ชีวิตร่วมกันแบบมีคุณภาพจริงๆ มันเป็นยังไง ปรับนิดเดียวก็มีคุณภาพแล้ว
-อยากให้กลับมามากเลย ครั้งเดียว มันจะเป็นปมในใจเลยว่าทำไม่ดีกับเอ๋ย ขอพิสูจน์ แก้ไข
-ไม่ได้บอกให้ให้อภัย แต่อยากให้ลองกลับมาครั้งนึง กลัวเสียความรู้สึก ของแบบนี้ต้องใช้เวลา
-เอ๋ยร้องไห้ขอเวลานั่งคิดทบทวน จองรอบรถไปแล้ว ห้าทุ่มครึ่ง
-ยูทูบเบอร์เผยว่าระหว่างนี้อยู่คนเดียวจะคิดไม่ออก มีอะไรอยากพูดไหม พูดได้เลยนะ เราควรพูดกัน
-เอ๋ยบอกไม่อยากพูดอะไร อยากไปนั่งทบทวนกับตัวเอง
-ยูทูบเบอร์ลั่นพี่สัญญาว่าถ้าเมื่อไหร่แตะเนื้อต้องตัว ให้กลับได้เลย ถ้าไม่หวังดีกลับได้เลย ถ้ารู้สึกว่าไม่เปลี่ยนอะไร กลับได้เลย ถ้ารู้สึกว่าพี่ไม่ยอมรับความผิดพลาด ให้กลับได้เลย ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เศษเสี้ยวนึงที่มากสำหรับเอ๋ย คือการทำผิดพลาด จะลบสิ่งนั้นและเป็นบทเรียน จะไม่ทำกับคนอื่น
เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างหนัก ถึงพฤติกรรมของยูทูบเบอร์คนดัง และยังต้องจับตาดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมอย่างไร