เวียง นฤมล - แพร ชนา คว้ารางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2569 แท็กทีมศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ชวนลูกๆ บอกรักแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค เวียง - นฤมล พลพุทธา และ แพร - ชนาภรณ์ ทวีชาติ ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงการดำเนินชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งต่อคุณค่าของความกตัญญูและความรักในครอบครัว โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 ณ เมืองทองธานี
และนอกจากนี้ ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค เวียง - นฤมล พลพุทธา, เพชร - คฑาวุธ เถื่อนประยูร, อายจิงจิง - ณัฐฎา กุลกรรณ์ และ กิมกลอย - สิริกาญจน์ เจริญวงศ์ ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 พร้อมเชิญชวนลูกๆ ร่วมกันแสดงพลัง บอกรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
เวียง นฤมล เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้เวียงค่ะ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างมากค่ะ และในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ เวียงขอเชิญชวนทุกคนร่วมบอกรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ค่ะ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย ผ้าพันคอ รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ ที่สามารถมอบแทนความรักและความห่วงใยให้แม่ได้ นอกจากจะเป็นของขวัญที่มีความหมายแล้ว รายได้จากการจำหน่ายยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เป็นการมอบโอกาสดีๆ ให้กับใครอีกหลายๆคนค่ะ”
เพชร คฑาวุธ เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ ผมอยากเชิญชวนทุกคนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจาก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบแทนความรักและความกตัญญู เป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้กับคนที่เรารัก และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยครับ”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี Line ID : rak_mom ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักหารายได้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th โทร. 082-949-8353