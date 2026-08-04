โซเชียลแตก! “ลิซ่า” โผล่มูขอพรพระพิฆเนศ สี่แยกห้วยขวาง

ทำเอาศาลพระพิฆเนศ สี่แยกห้วยขวาง แทบแตก! หลังเกิดกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้บัญชี mymind4959 ออกมาโพสต์ภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เผยให้เห็นหญิงสาวที่มีเค้าโครงหน้าและสไตล์โดดเด่นคล้ายกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” กำลังยืนพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ
ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความด้วยความตื่นเต้นขั้นสุดว่า ไม่คาดคิดว่าจะได้กระทบไหล่ไอดอลระดับโลกในระยะประชิดขนาดนี้ ถือเป็นสิริมงคลและกลายเป็นพลังใจสำคัญที่ทำให้ตนเองมีแรงฮึดตั้งใจทำงานต่อไป
งานนี้ทำเอาเหล่าคอมเมนต์ระเบิดลงทันที โดยชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาช่วยกันแกะรอย ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงสาวในภาพคือ “ลิซ่า” ตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอน โดยอ้างอิงจากลุคการแต่งกายที่เป็นชุดเดียวกับภาพที่เจ้าตัวไปเที่ยวสวนสนุกกับ “น้องเกล” ลูกสาวสุดฮอตของ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต”
นอกจากเหล่าบลิ๊งค์จะเข้ามาแสดงความอิจฉาในแต้มบุญมหาศาลของผู้โพสต์แล้ว หลายคนยังพากันคอมเมนต์แซวด้วยความเอ็นดูว่า ระดับซูเปอร์สตาร์ที่มีทุกอย่างพรั่งพร้อมขนาดนี้ พรข้อไหนกันนะที่สาวลิซ่าตั้งใจมาขอเพิ่มอีก!